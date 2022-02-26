Galleryحياتنا

جورجينا تعترف بامتلاك ثروة مكونة من 6 أرقام .. وتؤكد: لا أعيش على ملايين رونالدو!

كتب رفيف عبدالله
0

وطن – اعترفت جورجينا رودريغز بكونها صديقة كريستيانو رونالدو لها الكثير من الفوائد، لكنها أصرت على أنها من كسبت الأموال التي حصلت عليها.

واعترفت جورجينا في مقابلة جديدة، بوجود الملايين في البنك من عملها، في معرض ردها على النقاد: “أنا فخور بكيفية إدارتي لمسيرتي المهنية”.

وفي سياق حديثها مع برنامج Netflix الجديد “أنا جورجينا” – عن حياتها قبل وبعد لقاء كريستيانو – تواصل إبهار الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وقالت العاملة السابقة في متجر، والتي كانت تتقاضى 10 جنيهات إسترلينية في الساعة: “لقد ذهبت الأشياء الحقيقية بالنسبة لي في السنوات الأخيرة. لكنني عملت كثيرًا أيضًا. وعرفت كيفية استخدام وقتي ووسائل التواصل الاجتماعي.”

وأضافت العارضة التي لديها الآن 35.6 مليون متابع على انستغرام: “أحيانًا يطلقون علي لقب (شريك) بطريقة ازدراء. ولكن هذا لا يؤذيني”.

وقالت: “أنا سعيد لكوني شريك كريستيانو رونالدو. أنا أحبه تمامًا وأشعر بأنني محظوظ جدًا نتيجة لذلك”.

وتابعت: “أنا مدرك أن كوني صديقته يوفر لي العديد من الفرص. لكنني عملت من أجل وكونت ما لدي في البنك”.

وذكرت: “أنا فخور بعملي وكيف أدرت حياتي المهنية وحققت التوازن بين حياتي المهنية والشخصية والعائلية.”

ثروة جورجينا رودريغز

كما كشفت عن امتلاكها لثروة مكونة من ستة أرقام بقولها لـمجلة Forbes Spain: “فيما يتعلق بالمال، أفضل عدم التحدث عن عدد الملايين الموجودة في حسابي البنكي.”

كما استشهدت بتريزا دي كالكوتا ومارتن لوثر كينج ومارتا أورتيجا، ابنة الملياردير مؤسس عملاق التجزئة الأسباني Inditex الذي متجره الرئيسي هو Zara. كمصدر إلهام لها في الحياة.

ستصبح مارتا (37 عامًا) رئيسة الشركة في الأول من أبريل.

كشفت جورجينا عن ارتباط بسيدة الأعمال المؤثرة التي لم تكن معروفة من قبل من خلال وصفها لأم لطفلين في غاليسيا (منطقة تقع في شمال غرب إسبانيا) بأنها “صديقتها اللامعة”.

وأضافت في حديثها: “إنها امرأة ملهمة وقوية. ولديها حس جمالي هائل. ”

وقالت: “أحاول أن أغرس في الأطفال قيمة الجهد والمثابرة والعمل”.

(المصدر: ذا صن

اقرأ أيضاً: 

شاهد هدية رونالدو الخاصة من صديقته جورجينا بمناسبة عيد ميلاده ال37

جورجينا صديقة رونالدو عارية مجددا على شواطئ دبي (شاهد)

ظهر حملها في الشهر الخامس .. جورجينا بالبكيني رفقة رونالدو في دبي (شاهد)

تطورات جديدة في قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو فتاة بفندق في لاس فيجاس (صور)

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

جورجينا صديقة رونالدو عارية مجددا على شواطئ دبي (شاهد)

حياتنا

في عيد ميلادها .. رونالدو يفاجئ جورجينا رودريغيز في دبي (صور)

حياتنا

رجل يهاجم صديقته بوحشية بسبب ما قالته عن كريستيانو رونالدو!

حياتنا

من بائعة متجولة في الشوارع إلى أثرى نساء العالم.. كيف تحولت حياة جورجينا رودريغيز…

حياتنا

عارضة الأزياء التونسية حنان العش تثير السخرية بعدما كشفت أن رونالدو عرض عليها إقامة…

حياتنا

جورجينا رودريجيز تنشر صورة وهي تفحص جنينها التوأم (شاهد)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More