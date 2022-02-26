جورجينا تعترف بامتلاك ثروة مكونة من 6 أرقام .. وتؤكد: لا أعيش على ملايين رونالدو!

وطن – اعترفت جورجينا رودريغز بكونها صديقة كريستيانو رونالدو لها الكثير من الفوائد، لكنها أصرت على أنها من كسبت الأموال التي حصلت عليها.

واعترفت جورجينا في مقابلة جديدة، بوجود الملايين في البنك من عملها، في معرض ردها على النقاد: “أنا فخور بكيفية إدارتي لمسيرتي المهنية”.

وفي سياق حديثها مع برنامج Netflix الجديد “أنا جورجينا” – عن حياتها قبل وبعد لقاء كريستيانو – تواصل إبهار الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وقالت العاملة السابقة في متجر، والتي كانت تتقاضى 10 جنيهات إسترلينية في الساعة: “لقد ذهبت الأشياء الحقيقية بالنسبة لي في السنوات الأخيرة. لكنني عملت كثيرًا أيضًا. وعرفت كيفية استخدام وقتي ووسائل التواصل الاجتماعي.”

وأضافت العارضة التي لديها الآن 35.6 مليون متابع على انستغرام: “أحيانًا يطلقون علي لقب (شريك) بطريقة ازدراء. ولكن هذا لا يؤذيني”.

وقالت: “أنا سعيد لكوني شريك كريستيانو رونالدو. أنا أحبه تمامًا وأشعر بأنني محظوظ جدًا نتيجة لذلك”.

وتابعت: “أنا مدرك أن كوني صديقته يوفر لي العديد من الفرص. لكنني عملت من أجل وكونت ما لدي في البنك”.

وذكرت: “أنا فخور بعملي وكيف أدرت حياتي المهنية وحققت التوازن بين حياتي المهنية والشخصية والعائلية.”

ثروة جورجينا رودريغز

كما كشفت عن امتلاكها لثروة مكونة من ستة أرقام بقولها لـمجلة Forbes Spain: “فيما يتعلق بالمال، أفضل عدم التحدث عن عدد الملايين الموجودة في حسابي البنكي.”

كما استشهدت بتريزا دي كالكوتا ومارتن لوثر كينج ومارتا أورتيجا، ابنة الملياردير مؤسس عملاق التجزئة الأسباني Inditex الذي متجره الرئيسي هو Zara. كمصدر إلهام لها في الحياة.

ستصبح مارتا (37 عامًا) رئيسة الشركة في الأول من أبريل.

كشفت جورجينا عن ارتباط بسيدة الأعمال المؤثرة التي لم تكن معروفة من قبل من خلال وصفها لأم لطفلين في غاليسيا (منطقة تقع في شمال غرب إسبانيا) بأنها “صديقتها اللامعة”.

وأضافت في حديثها: “إنها امرأة ملهمة وقوية. ولديها حس جمالي هائل. ”

وقالت: “أحاول أن أغرس في الأطفال قيمة الجهد والمثابرة والعمل”.

(المصدر: ذا صن)

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