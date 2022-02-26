بعد الآمال الطموحة بتعافيها .. الأزمة الأوكرانية تضرب السياحة المصرية في مقتل!

وطن – قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تصاعدت مع الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط الحالي ، ألقت بظلالها على قطاع السياحة في مصر، الذي يعتمد بشكل كبير على الزوار من البلدين.

كما أكد الموقع أنه تم الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 30 ٪ في حجوزات السياحة من الروس والأوكرانيين حتى الآن في فبراير – حتى قبل الغزو . حيث تصاعدت التوترات بينما حشدت روسيا القوات على طول الحدود الأوكرانية.

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن مصر، مثل الدول الأخرى. شهدت انخفاضًا هائلاً في أعداد السائحين خلال جائحة COVID-19. إلا أن هناك آمالًا في الانتعاش مع تخفيف القيود واستئناف الرحلات الجوية من روسيا. حيث لطالما كان ساحل البحر الأحمر وجهة سياحية شهيرة للروس.

ولكن بعد هجوم شنه فرع الدولة الإسلامية في سيناء عام 2015 أسقط طائرة ركاب روسية متجهة من شرم الشيخ إلى سانت بطرسبرغ. مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا، حيث أوقفت موسكو الرحلات الجوية إلى مصر.

نصف مليون سائح شهريا

كما أشار الموقع إلى أن الحظر رفع أخيرًا في يوليو/تموز الماضي. حيث استأنفت روسيا رحلاتها التجارية المباشرة إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ في أغسطس/ آب. حيث توقع مسؤولون حكوميون أن ترتفع الأعداد من 300 ألف إلى 400 ألف سائح روسي شهريًا.

ووفقا للموقع الأمريكي، لا توجد إحصائيات مصرية عن عدد السياح الأوكرانيين في عام 2021. لكن الوكالة الحكومية الأوكرانية للسياحة قالت في تقرير يوم 25 يناير إن 1.46 مليون أوكراني زاروا مصر خلال العام الماضي. مما يجعل مصر ثاني أكثر وجهة سياحية شعبية بعد تركيا.

بينما قال بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق المصرية المملوكة للدولة ومالك منتجع إكسبيرينس سي بريز. سلسلة فنادق في شرم الشيخ، لـ “المونيتور”: “هناك انخفاض بنسبة 30٪ في عدد السياح القادمين من روسيا واوكرانيا الى منطقة البحر الاحمر “.

وأضاف ناثان أن السياح من روسيا وأوكرانيا هم الزائرون الرئيسيون لمنطقة البحر الأحمر. و “هناك بلا شك تأثير على عدد السياح الوافدين في الوقت الحاضر”.

أوكرانيا تعلق رحلاتها لمصر

وقال إن الأرقام انخفضت بالفعل في فبراير نتيجة للأزمة السياسية، على الرغم من أن معدلات السياحة في الربع الأخير من عام 2021 كانت “مشجعة للغاية”.

في غضون ذلك، قال إلهامي الزيات، الرئيس السابق للاتحاد المصري للسياحة. ووكيل الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية في مصر لـ “المونيتور”: “أبلغتنا الخطوط الجوية الأوكرانية أنها ستعلق الرحلات الجوية إلى مصر بشكل دائم هذا الشهر. دون تحديد موعد استئناف الرحلات الجوية نتيجة التوترات مع روسيا “.

وأكد أن شركات السياحة المصرية تعول على إنجلترا وألمانيا لتعويض النقص.

وفي 25 فبراير، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن أي سائح أوكراني تقطعت به السبل في البلاد. بسبب الأزمة الحالية يمكن أن يظل حتى يصبح آمنًا للعودة.

وأكدت نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران في البرلمان المصري ، لـ “المونيتور” أن هناك انخفاضًا بنسبة 25-30٪ في الحجوزات من أوكرانيا في شباط / فبراير.

الأوكرانيون ثم الألمان

وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية في سبتمبر 2021، “جاء الأوكرانيون في المرتبة الثانية بعد الألمان من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر قبل وباء فيروس كورونا”.

وقال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، في يونيو الماضي، إن “أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي جاء سياحها إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها في يوليو 2020، حيث زار أكبر السائحين المعالم المصرية”.

وقالت نورا علي إن الأوكرانيين يمثلون حوالي 30٪ من إجمالي السياح في البحر الأحمر. لكن السياحة بشكل عام تراجعت بسبب فيروس كورونا. والآن “انخفضت أعداد السياح من أوكرانيا وروسيا أكثر من ذلك”.

وفي عام 2019، زار مصر 13.1 مليون سائح، مما أدى إلى إيرادات بلغت 13.03 مليار دولار. لكن مع انتشار وباء فيروس كورونا في 2020 ، تراجعت عائدات السياحة بنحو 70 بالمئة إلى 4 مليارات دولار ، وبلغ عدد السائحين 3.5 مليون ، بحسب رويترز .

وقال قال أحمد طارق، محاسب في أحد الفنادق السياحية في شرم الشيخ: “لقد تراجعت حجوزات وحجوزات السائحين بالفعل خلال الأسابيع الماضية، لا سيما ابتداءً من منتصف كانون الثاني (يناير) ، مع قلة عدد السياح الوافدين القادمين من أوكرانيا وروسيا”.

وأعرب عن مخاوفه من أن الأزمة الأوكرانية يمكن أن “تؤثر على عمل أولئك الذين يعملون في قطاع السياحة”.

(المصدر: المونيتور)

إقرأ أيضا: