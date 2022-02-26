أشرف حكيمي خارج قائمة تشكيلة باريس سان جيرمان والسبب؟!

وطن – أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت، عن القائمة النهائية المشاركة في مواجهة منافسه الضيف سانت إتيان في إطار منافسات الأسبوع ال26 من الدوري الفرنسي الممتاز.

باريس سان جيرمان وخروج أشرف حكيمي

وقال نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي له نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، إن ” الجهاز الطبي داخل فريق باريس سان جيرمان، قد قرر منح النجم المغربي. أشرف حكيمي الراحة لمدة تتراوح ما بين 48 إلى 72 ساعة كاملة”.

الجهاز الطبي لفريق #باريس_سان_جيرمان قرر منح راحة للنجم المغربي #أشرف_حكيمي مدتها بين 48 و72 ساعة للتعافي من الإصابة بآلام في عضلة الفخذ pic.twitter.com/JQkEKSmrra — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 26, 2022

وأردف النادي، ” أشرف حكيمي يعاني من الآلام في عضلة الفخذ، لذا تقرر إعفاؤه من المشاركة أمام سانت إتيان. من أجل تفادي اللاعب من الإصابة والغياب عن الفريق”.

كما ويضم بذلك النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب الظهير الأيمن. في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى قائمة المصابين في الفريق الباريسي، وهم سيرخيو راموس، وأندير هيريرا، ولياندرو باريديس، وليفن كورزواوا. بينما سيغيب النجم الإيطالي ماركو فيراتي عن المشاركة مع الفريق في المباراة بسبب عقوبة الإيقاف.

أشرف حكيمي والتألق مع باريس سان جيرمان

ويقدم المغربي أشرف حكيمي الأداء الرائع مع فريق باريس سان جيرمان، بعد التأقلم بشكل سريع مع الفريق الباريسي منذ قدومه إلى الفريق قادماً من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي. خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة بلغت نحو 65 مليون يورو بعقد حتى صيف عام 2026.

🆕📺 حصيلة الأسبوع: 🔜 الاستعدادات للقاء #PSGASSE

🏋️ فريق @PSG_Feminines يعود للمنافسة بعد التوقف الدولي

🇺🇸 النسخة الأولى من كأس أكاديمية باريس سان جيرمان بالولايات المتحدة 🏆

pic.twitter.com/xWG7Sm28Ze — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 25, 2022

كما وظهر بشكل ملفت للأنظار وبهدافه الخرافية الرائعة مع منتخب أسود الأطلس المغربي، خلال مشاركته الأخير في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022 التي أقيمت في دولة الكاميرون، فيما خرج منتخب بلاده من دور الربع النهائي بعد الهزيمة أمام مصر “الفراعنة” بهدفين مقابل هدف وحيد في قمة الديربي العربي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي ” ليغ” برصيد 59 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 46 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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