3 دول إحداها الإمارات تمتنع عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في مجلس الأمن!

وطن – امتنعت الإمارات إلى جانب الصين والهند عن التصويت على مشروع القرار الدولي في مجلس الأمن الدولي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما دعمته 11 دولة .

وفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام المندوب الروسي حق النقض “الفيتو”.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنّ روسيا اختارت أن تلحق بمواطنيها وبالشعب الأوكراني معاناة كبيرة.

وأضافت: “دعونا لا ننسى أبدا أن روسيا اختارت شن هذه الحرب”.

وتابعت: “الهجوم الذي شنته روسيا على مبادئنا صارخ وعلينا أن لا نسكت عن ذلك”.

وقالت المندوبة الأمريكية: “الشعب الأوكراني سيحتاج قريبا إلى الماء والغذاء والمساعدات الطبية”.

وذكرت أن “مشروع القرار أمامنا يدين العدوان الروسي ويؤكد على سلامة أراضي أوكرانيا”.

وشددت على أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد النظام الدولي.

وواصلت: “علينا أن ندافع عن ميثاق الأمم المتحدة وروسيا هي المعتدي”.

وقالت المندوبة الأمريكية: “روسيا هددت فنلندا والسويد والدول المسؤولة لا تغزو جيرانها”.

وطالبت أعضاء المجلس بالتصويت لصالح مشروع القرار.

فيما قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن القرار الذي نصوت عليه اليوم يطالب بإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضافت: “هدف بوتين من الحرب الإطاحة بالحكومة الأوكرانية ولا يمكن إخفاء هذه الحقيقة”.

وأشارت: “القرار الذي نصوت عليه اليوم رسالة للشعب الأوكراني بوقوفنا إلى جانبه”.

سقوط كييف ومصير أوكرانيا

هذا وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّ الروس سيحاولون الاستيلاء على العاصمة كييف الليلة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنّ “العدو يعمل بكل قوته لكسرنا. وهذه الليلة سيهاجم بقوة. ومصير أوكرانيا سيتحدد هذه الليلة”.

من جهتها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنّ القوات المدافعة عن كييف مجهزة بالكامل ونعمل على تشكيل وحدات إضافية.

وأضافت أن الجيش وأجهزة إنفاذ القانون يعملان على التصدي للجماعات التخريبية في كييف.

في حين قال عمدة كييف إنّ القوات الروسية تنتشر قرب العاصمة الأوكرانية ومجموعات تخريبية توجد داخلها.

كما اكد أنه جرى إقامة نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية المؤدية إلى العاصمة وقرب المواقع الاستراتيجية.

وبيّن أنه تم تكليف لواء الدفاع 112 بحماية العاصمة كييف ضد الهجوم الروسي الوشيك.

(المصدر: وطن – متابعات)

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