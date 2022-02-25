فستان فاضح يكشف صدر الفنانة ناهد السباعي يُشعل جدلاً واسعاً (صور)

وطن – فجّرت الفنانة ناهد السباعي ضجة واسعة، على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بسبب إطلالة وصفها المتابعون بالفاضحة .

فستان ناهد السباعي الفاضح

ناهد السباعي ظهرت في صور انتشرت على المنصات، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر والكتفين، بطريقةٍ جريئة، عرّضتها للإنتقادات من متابعيها.

#عرب_وود | ناهد السباعي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها عبر إنستجرام 📸 pic.twitter.com/IihZzST2Ws — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) February 24, 2022

هذه الإطلالة الجريئة للفنانة ناهد السباعي، جاءت بعدما نشرت مقطعا مصورا وثق قيامها بتدريبات رياضية على العمود.

لكن ناهد يبدو أن هدفها لم يكن الرياضة- بحسب النشطاء-، حيث ظهرت ترتدي “شورت” قصير جدا وتيشرت أقصر كشف عن بطنها وصدرها، ما جعلها تظهر بإطلالة فاضحة.

واتهمها البعض بأن هدفها هو لفت الأنظار إليها بالتعري وإثارة الغرائز وليس هدفها الرياضة. فيما نصحها آخرون بعدم عرض خصوصيتها على الملأ واحترام حياتها الشخصية.

وشبهها الكثيرون في هذا الظهور بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل، والتي تنشر باستمرار منذ طلاقها مقاطع مشابهة تؤدي فيها حركات رياضية على العمود بملابس مكشوفة جدا تبرز جسدها بشكل فاضح.