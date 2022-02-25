Galleryحياتنا

فستان فاضح يكشف صدر الفنانة ناهد السباعي يُشعل جدلاً واسعاً (صور)

كتب رفيف عبدالله
0

وطن – فجّرت الفنانة ناهد السباعي ضجة واسعة، على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بسبب إطلالة وصفها المتابعون بالفاضحة .

فستان ناهد السباعي الفاضح 

ناهد السباعي ظهرت في صور انتشرت على المنصات، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر والكتفين، بطريقةٍ جريئة، عرّضتها للإنتقادات من متابعيها.

هذه الإطلالة الجريئة للفنانة ناهد السباعي، جاءت بعدما نشرت مقطعا مصورا وثق قيامها بتدريبات رياضية على العمود.

لكن ناهد يبدو أن هدفها لم يكن الرياضة- بحسب النشطاء-، حيث ظهرت ترتدي “شورت” قصير جدا وتيشرت أقصر كشف عن بطنها وصدرها، ما جعلها تظهر بإطلالة فاضحة.

واتهمها البعض بأن هدفها هو لفت الأنظار إليها بالتعري وإثارة الغرائز وليس هدفها الرياضة. فيما نصحها آخرون بعدم عرض خصوصيتها على الملأ واحترام حياتها الشخصية.

وشبهها الكثيرون في هذا الظهور بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل، والتي تنشر باستمرار منذ طلاقها مقاطع مشابهة تؤدي فيها حركات رياضية على العمود بملابس مكشوفة جدا تبرز جسدها بشكل فاضح.

(المصدر: متابعات وطن) 

اقرأ أيضاً: 

ناهد السباعي بفستان جريئ يكشف جسدها والجمهور: (فين رانيا يوسف عنك؟)!

شاهد كيف ظهرت ناهد السباعي وهي تسبح في بركة سباحة

ندى الكامل تستعرض مؤخرتها بوصلة رقص جريئة! (فيديو)

هل استعانت ندى الكامل بمطرب المهرجانات عمر كمال لإيصال هذه الرسالة الحساسة لطليقها؟! (فيديو)

 

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

ناهد السباعي تشعل جدلاً بأوضاع مثيرة على العمود! (شاهد)

حياتنا

ناهد السباعي تتعرض للهجوم بسبب فستانها المثير في مهرجان القاهرة

حياتنا

ناهد السباعي بفستان جريئ يكشف جسدها والجمهور: (فين رانيا يوسف عنك؟)!

حياتنا

شاهد كيف ظهرت ناهد السباعي وهي تسبح في بركة سباحة

حياتنا

“شاهد” ممثلة مصرية تستعرض مؤخرتها بـ”شورت” وترقص على العمود…

فيلم ناهد السباعي الجديد “للكبار فقط”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More