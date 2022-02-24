صاروخ يضرب قاعدة جوية أوكرانية watanserb.com
صاروخ يضرب قاعدة جوية أوكرانية
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فيديو مروع لانفجار قاعدة أوكرانية عقب استهدافها بصاروخ روسي

كتب باسل النجار
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وطن – أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية لحظة سقوط صاروخ روسي على قاعدة جوية أوكرانية في “إيفانو فرانكيفسك”.

ونشرت الشبكة التسجيل المصور بعدما قامت بعملية تحقق واسعة للتأكيد من صحته، حسب قولها.

ويصور المقطع الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع بعد نشر الشبكة له، بوضوح لحظة وصول صاروخ روسي على القاعدة الجوية.

بينما كان أشخاص يمشون في إحدى الساحات القريبة، وظهرت كتلة كبيرة من اللهب وسمع دوي انفجار كبير فور سقوط الصاروخ على القاعدة الأوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن 40 جنديا أوكرانيا على الأقل قتلوا.

كما قال الجيش الأوكراني إنه قتل حوالي 50 “محتلا” روسيا، لكن لم يتحقق من ذلك العدد من مصدر آخر.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا نفذت هجوما مضادا بنيران مساندة من روسيا.

بوتين يعلن الحرب على أوكرانيا

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوغل في أوكرانيا. محذرا من أي تدخل سيؤدي إلى رد فعل “فوري” لم يسبق له مثيل في التاريخ.

وجاء الهجوم الروسي في تحد للنداءات الدولية من أجل السلام، والتهديدات الغربية بفرض عقوبات.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، الأحكام العرفية لأن بلاده تقاوم غزوا روسيا.

بينما حث الأوكرانيين في رسالة بالفيديو على عدم الذعر، قائلا إنهم مستعدون لأي شيء وسيخرجون منتصرين.

وضربت صواريخ كروز وصواريخ باليستية المقار العسكرية والمطارات، ومن بينها مطار كييف الدولي، ومطار إيفانو فرانكيفسك، الواقع في غرب البلاد.

من جانبه قال قائد الجيش الأوكراني، ميجور جنرال فاليري زالوجني، إنه تلقى أوامر من زيلينسكي بإلحاق أقصى الخسائر بروسيا “المعتدية”.

وصباح اليوم، الخميس، خاطب بوتين الشعب الروسي قائلا “لقد اتخذت قرار القيام بعملية عسكرية”، مبررا ذلك بأن حكومة كييف تشرف على “إبادة جماعية” في المناطق الشرقية من أوكرانيا.

كما قال بوتين إن العملية تهدف إلى “نزع السلاح من أوكرانيا”، التي اتهمها بأنها دولة “معادية” لروسيا يتم تزويدها بالأسلحة الحديثة.

مضيفا أن بلاده لا يمكن أن تشعر بالأمان في مواجهة ما وصفه بالتهديدات المستمرة من الأراضي الأوكرانية.

(المصدر: متابعات وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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