استغاثة الطلاب المصريين بعد قصف روسي على أوكرانيا watanserb.com
استغاثة طلاب مصريين بعد قصف روسي على أوكرانيا
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في ظل تقاعس نظام السيسي .. استغاثة الطلاب المصريين بأوكرانيا تشعل مواقع التواصل

كتب باسل النجار
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وطن – دشن الطلاب المصريين في أوكرانيا حملة استغاثة على مواقع التواصل، بعد تقاعس نظام السيسي والسفارة هناك عن مساعدتهم ولاقت حملتهم استجابة واسعة من قبل المصريين والعرب.

ودشن الطلاب في أوكرانيا وسما بعنوان “طلاب مصر في أوكرانيا” تصدر تويتر، وسط تعاطف كبير معهم من قبل المصريين والنشطاء العرب بعد كشفهم عن تجاهل السفارة لهم وعجزهم عن التصرف بمفردهم.

وبدأت روسيا اليوم، الخميس، غزو أوكرانيا بالفعل وسمعت دوي الانفجارات في الداخل الأوكراني وتم إعلان الطوارئ وتعليق حركة الطيران والموانئ.

كما عبر الوسم قالت بسملة خليل إحدى الطلاب المصريين في أوكرانيا:”احنا طلاب مصر في اوكرانيا وتم اغلاق المطارات ومحدش من السفارة بيتكلم عننا لو سمحتو وصلوا صوتنا للمسؤولين.”

عددهم بالآلاف

بينما نشرت بسملة صورا ومقاطع مصورة للانفجارات في اوكرانيا وقالت:”اتكلموا عننا ارجوكم احنا عايشين في توتر وقلق وخوف، ساعدونا نرجع بلدنا ونكمل دراستنا فيها”.

ويقدر عدد المصريين في أوكرانيا بحسب نشطاء من 5 آلاف إلى 7 آلاف مصري.

هذا ودون عبدالله:”عددهم مش قليل أبدا إحنا إلى الآن مسمعناش بيان رسمي يحدد موقفهم أو يطمنهم.”

كما تابع:”هم مش بس في منطقة حرب وحياتهم معرضة للخطر .. دا كمان في مستقبل بيضيع اذا انتهت دراستهم هناك ومفيش لوائح تقبل استقبالهم للاستكمال هنا حتى لو بالفلوس.”

فيما تداول النشطاء ردا منسوبا للسفارة المصرية في أوكرانيا عبر صفحتها على فيسبوك، وسخروا منه نظرا لسطحيته.

كما هاجم ناشطون النظام المصري والسفارة المصرية في أوكرانيا بسبب تقاعسهم:”حكومة فاشلة! يعني كلنا عارفين أن الحرب_الروسية_الاوكرانية على وشك ولم تكن مُفاجئة !! وكل الدول أجلت رعاياها .. واحنا محلك سر.”

ونقلت ناشطة مصرية شهادة صديقة لها تدرس في أوكرانيا:”صاحبتي بتدرس في أوكرانيا وكانت عايزة ترجع مصر بس المطارات اتضربت وهي كانت في خندق تحت الأرض والشبكة مش واصلة ومش عارفة توصل لحد.”

وتابعت:”ركبت باص وهترجع المدينة اللي كانت فيها وقدامها كام يوم على ما توصل بالسلامة مع ان الضرب واصل أوكرانيا كلها.”

هذا وتداول ناشطون بيانا آخر للسفارة المصرية في أوكرانيا طالبت فيه الرعايا المصريين بالتواصل معها، وإرسال بياناتهم عبر الميل.

كما يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس. بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

 

(المصدر: وطن – تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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