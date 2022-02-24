في ظل تقاعس نظام السيسي .. استغاثة الطلاب المصريين بأوكرانيا تشعل مواقع التواصل

وطن – دشن الطلاب المصريين في أوكرانيا حملة استغاثة على مواقع التواصل، بعد تقاعس نظام السيسي والسفارة هناك عن مساعدتهم ولاقت حملتهم استجابة واسعة من قبل المصريين والعرب.

ودشن الطلاب في أوكرانيا وسما بعنوان “طلاب مصر في أوكرانيا” تصدر تويتر، وسط تعاطف كبير معهم من قبل المصريين والنشطاء العرب بعد كشفهم عن تجاهل السفارة لهم وعجزهم عن التصرف بمفردهم.

كتبته l مروة محمد أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا .#طلاب_مصر_في_أوكرانيا pic.twitter.com/iSM0fHBdY4 — Shereen Allam🇪🇬🇵🇸 (@shereen_allam) February 24, 2022

وبدأت روسيا اليوم، الخميس، غزو أوكرانيا بالفعل وسمعت دوي الانفجارات في الداخل الأوكراني وتم إعلان الطوارئ وتعليق حركة الطيران والموانئ.

كما عبر الوسم قالت بسملة خليل إحدى الطلاب المصريين في أوكرانيا:”احنا طلاب مصر في اوكرانيا وتم اغلاق المطارات ومحدش من السفارة بيتكلم عننا لو سمحتو وصلوا صوتنا للمسؤولين.”

#طلاب_مصر_في_أوكرانيا

احنا طلاب مصر في اوكرانيا وتم اغلاق المطارات ومحدش من السفارة بيتكلم عننا لو سمحتو وصلوا صوتنا للمسؤولين — Basmala khalil (@cocobas9) February 24, 2022

عددهم بالآلاف

بينما نشرت بسملة صورا ومقاطع مصورة للانفجارات في اوكرانيا وقالت:”اتكلموا عننا ارجوكم احنا عايشين في توتر وقلق وخوف، ساعدونا نرجع بلدنا ونكمل دراستنا فيها”.

ويقدر عدد المصريين في أوكرانيا بحسب نشطاء من 5 آلاف إلى 7 آلاف مصري.

هذا ودون عبدالله:”عددهم مش قليل أبدا إحنا إلى الآن مسمعناش بيان رسمي يحدد موقفهم أو يطمنهم.”

#طلاب_مصر_في_أوكرانيا

عددهم مش قليل أبدا

إحنا إلى الآن مسمعناش بيان رسمي يحدد موقفهم أو يطمنهم

هم مش بس في منطقة حرب وحياتهم معرضة للخطر .. دا كمان في مستقبل بيضيع اذا انتهت دراستهم هناك ومفيش لوائح تقبل استقبالهم للاستكمال هنا حتى لو بالفلوس — عَبْدُاللّه 🍁 (@3abed_shorbagy) February 24, 2022

كما تابع:”هم مش بس في منطقة حرب وحياتهم معرضة للخطر .. دا كمان في مستقبل بيضيع اذا انتهت دراستهم هناك ومفيش لوائح تقبل استقبالهم للاستكمال هنا حتى لو بالفلوس.”

فيما تداول النشطاء ردا منسوبا للسفارة المصرية في أوكرانيا عبر صفحتها على فيسبوك، وسخروا منه نظرا لسطحيته.

كما هاجم ناشطون النظام المصري والسفارة المصرية في أوكرانيا بسبب تقاعسهم:”حكومة فاشلة! يعني كلنا عارفين أن الحرب_الروسية_الاوكرانية على وشك ولم تكن مُفاجئة !! وكل الدول أجلت رعاياها .. واحنا محلك سر.”

حكومة فاشلة !!! يعني كلنا عارفين أن#الحرب_الروسية_الاوكرانية على وشك

ولم تكن مُفاجئة !! وكل الدول أجلت

رعاياها .. واحنا محلك سر !!! #طلاب_مصر_في_أوكرانيا #روسيا_واوكرانيا pic.twitter.com/KYNgdTMna8 — وطن يعني سجن (@quality1144) February 24, 2022

ونقلت ناشطة مصرية شهادة صديقة لها تدرس في أوكرانيا:”صاحبتي بتدرس في أوكرانيا وكانت عايزة ترجع مصر بس المطارات اتضربت وهي كانت في خندق تحت الأرض والشبكة مش واصلة ومش عارفة توصل لحد.”

وتابعت:”ركبت باص وهترجع المدينة اللي كانت فيها وقدامها كام يوم على ما توصل بالسلامة مع ان الضرب واصل أوكرانيا كلها.”

صاحبتي بتدرس في أوكرانيا وكانت عايزة ترجع مصر بس المطارات اتضربت وهي كانت في خندق تحت الأرض والشبكة مش واصلة ومش عارفة توصل لحد، ركبت باص وهترجع المدينة اللي كانت فيها وقدامها كام يوم على ما توصل بالسلامة مع ان الضرب واصل أوكرانيا كلها. #طلاب_مصر_في_أوكرانيا — INJY (@injyosamaaa) February 24, 2022

هذا وتداول ناشطون بيانا آخر للسفارة المصرية في أوكرانيا طالبت فيه الرعايا المصريين بالتواصل معها، وإرسال بياناتهم عبر الميل.

سفارة مصر في أوكرانيا عايزة أي حد هناك يتواصل معاهم ويبعت بياناته أو يروح السفاره علشان يقدروا يتواصله مع الكل ف إللي له حد هناك أو يعرف حد له حد هناك يكلمه ويخليه يتواصل معاهم ضروري.#طلاب_مصر_في_أوكرانيا https://t.co/23rVWFklTR pic.twitter.com/IIjTrXiwIh — Wael (@_WaelE) February 24, 2022

كما يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس. بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

(المصدر: وطن – تويتر)

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