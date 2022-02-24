القصف الروسي يدمر منشأة للنفايات النووية في منطقة “تشيرنوبل” بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجنود الروس دخلوا المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية السابقة في تشيرنوبل.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية ذكر “زيلينسكي” أن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الغازية التي وصلت إلى المنطقة من اتجاه بيلاروسيا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن قصف روسي دمّر منشأة لتخزين النفايات النووية في منطقة تشيرنوبل بأوكرانيا.

وتحاول قوات الاحتلال الروسية الاستيلاء على مفاعل تشيرنوبل النووي.

وقال الرئيس الأوكراني: “إن الجنود يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “هذا إعلان حرب على أوروبا بأسرها”.

من جانبه قال مستشار لوزير الداخلية الأوكراني، إن القوات الروسية دخلت منطقة بالقرب من محطة “تشيرنوبل” للطاقة النووية السابقة يوم الخميس ، مع استمرار القتال في جميع أنحاء البلاد.

وقال عمدة العاصمة كييف إن أربع محطات مترو ستستخدم كملاجئ للغارات الجوية.

بينما قالت القيادة الأوكرانية المحلية في منطقة دونيتسك إن القوات الروسية قصفت مستشفى هناك مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو شامل لأوكرانيا.

واستهدفت الصواريخ الروسية قواعد جوية وبنية تحتية عسكرية في 25 مدينة أوكرانية على الأقل.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة انفجارًا هائلاً بعد أن ضرب صاروخ على ما يبدو قاعدة أوديسا العسكرية، مع الإبلاغ عن انفجارات أخرى في مدن بما في ذلك خاركيف وكراماتورسك ودنيبرو وماريوبول.

(المصدر: الإندبندنت)

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