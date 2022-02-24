التعادل يُخيم على مباراة مانشستر يونايتد وأياكس أمام أتلتيكو مدريد وبنفيكا (فيديو)

وطن – تعادل فريق مانشستر يونايتد أمام المستضيف أتلتيكو مدريد بهدف لكليهما، كما وتعادل أياكس الهولندي أمام بنفيكا بهدفين لكليهما في منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم.

مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

وسجل أصحاب الأرض فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” هدف التقدم في المباراة بالدقيقة ال7. عن طريق النجم البرتغالي جواو فيليكس برأسية قوية سددها بقوة على يمين شباك مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جواو فيليكس يضع أصحاب الدار في المقدّمة من رأسية متقنة#دوري_أبطال_أوروبا #أتلتيكو_مدريد_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/KxhktUqJ49 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2022

وأدرك فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في الدقيقة ال80. من توقيع اللاعب أنتوني إيلانغا سجلها اللاعب على يمين على يمين شباك مرمى فريق أتلتيكو مدريد بعد تمريرة رائعة من النجم البرتغالي برونوفيرنانديز.

هدف ايلانغا امس جماله في التدرج بالكرة ..بهالكاميرا تحس كان تمرين pic.twitter.com/L6oKSht27W — bo-ShooQ (@NAlmutairy) February 24, 2022

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كما وشهدت المباراة السيطرة والقوية بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصل عدد تسديدات الفريق المستضيف لتلك المواجهة فريق أتلتيكو مدريد إلى 13 تسديدة، بينما كان وصل عدد تسديدات الفريق المنافس. فريق مانشستر يونايتد إلى 7 تسديدات فقط.

⏰ RESULTS ⏰ Drama 😮 🔴 Substitute Elanga nets Manchester United equaliser in Madrid

🦅 Yaremchuk earns resurgent Benfica draw 🔮 Predict who'll go through…#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022

وكان فريق مانشستر يونايتد الأكثر استحواذا على المباراة. أمام منافسه أتلتيكو مدريد بنسبة 63%، على عكس الفريق الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه إلى 37%.

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مباراة أياكس الهولندي وبنفيكا

وأحرز فريق أياكس الهولندي أولى أهداف اللقاء داخل شباك منافسه بنفيكا البرتغالي في الدقيقة ال18. عن طريق دوشان تاديتش، كما وأدرك فريق بنفيكا هدف التعادل في الدقيقة ال26 بطريق الخطأ سجله سيباستيان هالير داخل شباك مرماه.

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وبعدها بدقائق عاد اللاعب سيباستيان هالير وعزز هدف التقدم في المباراة لصالح فريق أياكس الهولندي في الدقيقة ال29، وسجل فريق بنفيكا هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال72. من توقيع اللاعب رومان ياريمتشوك.

⚽️ بنفيكا 🇵🇹 يقلب تأخره أمام ضيفه أياكس 🇳🇱 إلى تعادل بهدفين لمثلهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 🎙️ تقرير | خالد السويدان @alsuwaidan73 pic.twitter.com/q1jkWouo3d — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 23, 2022

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وكان صاحب الأرض فريق بنفيكا البرتغالي الأكثر تسديداً باتجاه شباك مرمى الضيف فريق أياكس الهولندي، كما ووصل عدد تسديداته إلى 17 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 11 تسديدة.

(المصدر: وطن + تويتر)