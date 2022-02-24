مانشستر يونايتد وأياكس يتعادلان مع أتلتيكو مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مانشستر يونايتد وأياكس يتعادلان مع أتلتيكو مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
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التعادل يُخيم على مباراة مانشستر يونايتد وأياكس أمام أتلتيكو مدريد وبنفيكا (فيديو)

منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تعادل فريق مانشستر يونايتد أمام المستضيف أتلتيكو مدريد بهدف لكليهما، كما وتعادل أياكس الهولندي أمام بنفيكا بهدفين لكليهما في منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم.

مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

وسجل أصحاب الأرض فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” هدف التقدم في المباراة بالدقيقة ال7. عن طريق النجم البرتغالي جواو فيليكس برأسية قوية سددها بقوة على يمين شباك مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأدرك فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في الدقيقة ال80. من توقيع اللاعب أنتوني إيلانغا سجلها اللاعب على يمين على يمين شباك مرمى فريق أتلتيكو مدريد بعد تمريرة رائعة من النجم البرتغالي برونوفيرنانديز.

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كما وشهدت المباراة السيطرة والقوية بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصل عدد تسديدات الفريق المستضيف لتلك المواجهة فريق أتلتيكو مدريد إلى 13 تسديدة، بينما كان وصل عدد تسديدات الفريق المنافس. فريق مانشستر يونايتد إلى 7 تسديدات فقط.

وكان فريق مانشستر يونايتد الأكثر استحواذا على المباراة. أمام منافسه أتلتيكو مدريد بنسبة 63%، على عكس الفريق الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه إلى 37%.

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مباراة أياكس الهولندي وبنفيكا

وأحرز فريق أياكس الهولندي أولى أهداف اللقاء داخل شباك منافسه بنفيكا البرتغالي في الدقيقة ال18. عن طريق دوشان تاديتش، كما وأدرك فريق بنفيكا هدف التعادل في الدقيقة ال26 بطريق الخطأ سجله سيباستيان هالير داخل شباك مرماه.

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وبعدها بدقائق عاد اللاعب سيباستيان هالير وعزز هدف التقدم في المباراة لصالح فريق أياكس الهولندي في الدقيقة ال29، وسجل فريق بنفيكا هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال72. من توقيع اللاعب رومان ياريمتشوك.

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وكان صاحب الأرض فريق بنفيكا البرتغالي الأكثر تسديداً باتجاه شباك مرمى الضيف فريق أياكس الهولندي، كما ووصل عدد تسديداته إلى 17 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 11 تسديدة.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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