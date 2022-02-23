هددوها بإرسال أفراد عائلتها للمخابرات المصرية لتعذيبها.. هكذا اخترقت الإمارات هواتف حنان العتر أرملة “خاشقجي”

وطن – كشفت حنان العتر أرملة الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي والذي تم اغتياله في سفارة بلاده في إسطنبول عام 2018. عن اختراق هاتفها الشخصي عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي الذي تنتجه شركة NSO سيئة السمعة من قبل الإمارات.

وقالت “العتر” في تصيحات لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية أنه تم استجوابها من قبل الامن الإماراتي في مطار دبي الدولي قبل نحو ستة أشهر من اغتيال زوجها في أكتوبر/تشرين أول 2018.

وكشفت “العتر” للصحيفة أنها تفاجأت من أن من كان يستجوبها كان على علم بمحتوى ثلاثة رسائل وصلتني عبر تطبيق “واتساب”. على الرغم من قيامها بمسحهم من هاتفها مباشرة حين ورودها إليها. معبرة عن شعورها بالخوف في تلك اللحظة.

وأكد “العتر” للصحيفة بأنه تم تهديدها بأبنائها، قائلة: “ليس لدي ما أخفيه، لكنهم واصلوا تهديدي. وقالوا إنهم سيصلون إلى أفراد عائلتي وسيعذبونهم أمامي لكي أجيب على أسئلتهم. أو سيسلمون عائلتي للمخابرات المصرية ليتم تعذيبهم أو سجنهم أو حتى قتلهم”.

دليل على اختراق هاتف حنان العتر

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن العتر ومحاميتها، رندا فهمي، أشارا إلى أن لديهما دليلا على أن هاتفيها استهدفا عبر برنامج التجسس الذي طورته مجموعة “إن أس أو”، المعروف باسم بيغاسوس. في حين تنفي الشركة أن يكون برنامج التجسس الذي طورته استخدم في عملية مقتل الصحفي السعودي، أو أن أفراد عائلته تم رصدهم عبره.

وأوضحت الصحيفة ان خبراء كشفوا حاليا عما قالوا إنه دليل على أن هاتف العتر الثاني، والذي كان يحمل رقما إماراتيا، قد تم اختراقه.

وأشارت الصحيفة أن ما يثير الدهشة هو أنهم وجدوا البرنامج قد تم تنزيله يدويا من الإنترنت أثناء وجود الهاتفين في عهدة السلطات الإماراتية. أثناء استجوابها على أيدي وكلائها.

وقالت “العتر” ومحاميتها رندا فهمي أنهما تستعدان الآن لاتخاذ إجراء قانوني ضد مجموعة “إن أس أو” الإسرائيلية. متهمتين إياها بأنها طرف في مقتل خاشقجي.

وأوضحت المحامية أنه أصبح واضحا أن ثلاثة أطراف مسؤولة عن مقتل خاشقجي وهي السعودية والإمارات ومجموعة “إن أس أو”.

(المصدر: الإندبندنت – ترجمة وطن)

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