مفاجأة حول سعر معجون أسنان الذهب الذي استخدمه محمد رمضان!

وطن – تصدر الفنان المصري محمد رمضان، حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. بعدما ظهر بفيديو وهو يغسل أسنانه بمعجون وفرشاة أسنان من الذهب.

1700 جنيه

وبالبحث عن العلامة التجارية لهذا المعجون والفرشاة. تبين أنها من منتجات شركة Swiss Smile.

و Swiss Smileعبارة هي سلسلة من عيادات الأسنان في سويسرا، وتقدم أيضًا منتجات نظافة الفم ذات التصميمات والمكونات باهظة الثمن.

وأصدرت معجون وفرشاة الأسنان D’Or، التي ظهر محمد رمضان يستخدمهما. في عام 2019.

ذهب حقيقي

ويتبين من موقع بيعه أن سعره يبلغ 99 فرنك سويسري. أي ما يعادل 1700 جنيه مصري.

واتضح أن فرشاة الأسنان مطلية بالذهب الحقيقي. بينما معجون الأسنان مملوء بغبار الذهب من عيار 24 قيراط.

وتقول الشركة إن الفرشاة الذهبية تحتوي على تسعة أضعاف عدد الشعيرات الفردية في الفرش العادية. مما يجعلها أكثر نعومة وكثافة من نظيراتها.

وأشارت الشركة المصنعة إلى أن الذهب المنقوع في معجون الأسنان. يساعد على منع التعرض لمشاكل مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات. كما يحتوي على بروتين فيزيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان.

عيار 24

تبيع الشركة أيضًا حاملات فرش الأسنان المصنوعة من البورسلين والمرصعة بالكريستال من سواروفسكي. وفرشاة الأسنان اللامعة الماسية، ومعجون الأسنان الماسي المشرق.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، وهو يغسل أسنانه بمعجون مصنوع من الذهب، ويقف عاري الصدر أمام المرآة.

وعقب رمضان: “صباح الذهب معجون أسناني عيار ٢٤”.

انتقادات وهجوم ضد محمد رمضان

وأثار الفيديو انتقادات وهجوم ضد رمضان، وجاء في التعليقات: “بدل ما تحط معجون اسنان من الذهب تتبرع للفقراء الكتير اوى اوى إلى فى بلدك”.

وكتب آخر: “ربنا هيحاسبكوا والله”.

كما وافقه متابع الرأي مردفا: “وفيه ناس مش لاقيه تاكل”.

في حين سخر آخر في تعليقه وكتب: “لا تسرف في الماء ! سائل الحنفية مفتوحة ليه ؟”.

ذكريات أول طائرة

وقبل يومين، شارك رمضان متابعيه على “انستجرام” بمجموعة صور له وهو يجلس في طائرته الخاصة ويدخن سيجارة.

وروى الفنان المصري ذكرياته عن أول مرة يركب فيها طائرة. قائلا: “أول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب”.

كما تابع: “كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب إني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض والصدفة الأجمل إني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي”.

غرور واستفزاز الفنان المصري “محمد رمضان”

وأردف: “ودلوقت مع إني مش بسافر غير بطيارة خاصة، بس لو سألتوني حبيت إيه أكتر هقولكم الطيارة الخاصة. عشان بعرف أشرب سجاير والمضيفة مش بتهتم بحد غيري”.

واتهم البعض رمضان بأنه مغرور ويتعمد استفزاز الناس باستعراض ثروته بمعجون أسنان محمد رمضان المصنوع من الذهب.

المصدر: (وطن – متابعة)

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