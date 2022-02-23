ما قصة آلاف الأطفال غير المسجلين في الإمارات؟.. تقرير كارثي لصحيفة أجنبية

وطن – كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها عن حرمان آلاف الأطفال في الإمارات من شهادات الميلاد التي توثق هوياتهم، وبات هؤلاء الأطفال لا يتمتعون بأي تعليم أو رعاية صحية.

تحتجز المستشفيات سجلات المواليد بسبب الديون غير المسددة، والحكومة ترفض تسجيل المولودين خارج إطار الزواج، بحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته (وطن).

ويقدر نشطاء حقوق الإنسان أن آلاف الأطفال في الإمارات العربية المتحدة، وكثير منهم ولدوا لعمال مهاجرين من إفريقيا وآسيا، غير مسجلين بسبب سياسات الحكومة.

وكشف تقرير “واشنطن بوست” أن حرمان الأطفال المولودين في الإمارات من شهادات الولادة يتسبب بمنعهم من دخول المدارس والاستفادة من العناية الصحية.

دفع رسوم الولادة

وذكرت الصحيفة أن الأطفال أصبحوا يحرمون من حقوقهم؛ بسبب عدم دفع عائلاتهم لرسوم الولادة بالمستشفيات في الإمارات.

كيتي ماكيو، التي أعدت التقرير من دبي، كشفت عن معاناة سيدة نيجيرية تدعى تشنيوي، لها طفلان في سن الرابعة والسادسة، لكنهما غير موجودين في السجلات الرسمية.

إذ إنه بعد ولادتهما لم يكن لدى والدَي الطفلين القدرة على دفع الفاتورة الطبية التي وصلت إلى 16.000 دولار، ورفض المستشفى إصدار الوثائق الضرورية لشهادة الولادة حتى تتم تسوية الدين.

وأضافت الصحفية أن هذه ممارسة رغم أنها ليست شائعة بين مستشفيات الإمارات، فإنها أسهمت بزيادة عدد الأطفال غير المسجلين في هذه الدولة الخليجية، والذين لا يستطيعون التسجيل بالمدارس أو الحصول على العناية الطبية ولا حتى التقدم بطلب جوازات.

وقالت تشنيوي، 37 عاماً، والدة الطفلين: “ولداي لم يذهبا إلى المدرسة وبدون تأشيرة أو جواز، وهذه مشكلة كبيرة ويريدان في الحقيقة الذهاب إلى المدرسة”.

كما تعمل تشينوي، التي قدمت إلى دبي من نيجيريا في وظيفة براتب متدن، ووافقت على الحديث بشرط عدم الكشف عن اسم عائلتها لأسباب أمنية، أما زوجها فهو عاطل عن العمل.

ضمان

وتعد الإمارات الغنية بالنفط واحدة من أغنى دول العالم بالنسبة للفرد، ويتمتع فيها المواطنون والموظفون الأجانب العاملون في حرف عالية ومكاتب بمستويات عالية من التعليم الخاص والعناية الصحية.

إلا أن هذه الخدمات تظل بعيدة عن منال الأطفال غير المسجلين، وفقاً لما أفادت به الصحيفة الأمريكية.

فيما كشفت بعض العائلات الذين تمت مقابلتها في التقرير، أن أبناءها لم يروا طبيبا منذ ولادتهم. ولم يتلقوا حتى التطعيمات الضرورية.

إذ تقول تشينوي وزوجها إن وضع ابنيهما تركهما في حالة من الكرب الدائم.

وقالت: “لم نشعر أبداً بالراحة بسبب هذا، ولا نخرج أبداً من البيت ويظل زوجي معظم الوقت في البيت. ولا نريد مشاكل مع الشرطة ونحن خائفون”.

وفي حالة مشابهة لتشينوي أنجبت بيرل، وهي عاملة مطعم فلبينية ولدت طفلة في شهر مارس وفي مستشفى حكومي بدبي؛ إذ وُلدت البنت قبل الأوان.

ووصلت فاتورة إقامتها لمدة شهرين في وحدة حديثي الولادة إلى 29.000 دولار وهي فاتورة عمل لمدة 3 أعوام، كما تقول.

فيما لم تستطع “بيرل” دفع المبلغ، حرمها المستشفى من الأوراق الضرورية لاستخراج شهادة الولادة.

ووافق المستشفى على خروجها مع ابنتها بشرط كتابة شيك بالمبلغ كاملاً كضمان.

وقالت بيرل: “لقد خسرت كل شيء، ولم يعد لدي ما أملكه والآن عليّ تسليم نفسي للشرطة”.

تهديد

فيما قول إيكاترينا سيلوبوفا، مديرة منظمة تعنى بدعم العائلات المهاجرة في الخليج: “يطلب من الأمهات الأخريات تسليم جوازاتهن. قبل السماح لهن بمغادرة المستشفى، وبدون دفع الرسوم”.

وأضافت: “التهديد هو عام، وفي العام الماضي هدد مستشفى بأخذ طفل من أمه بسبب عدم دفع الفاتورة”.

وهناك عامل آخر يزيد في أعداد الأطفال غير المسجلين. هو اشتراط سلطات الإمارات إرفاق شهادة الزواج في طلبات الحصول على شهادة ميلاد الأطفال.

وزاد وباء كورونا من المشاكل، فخسارة الوظيفة جعلت المهاجرين يكافحون من أجل تأمين متطلباتهم اليومية. ولا تستطيع العائلات التي لديها أطفال بدون جواز العودة بهم إلى بلادهم.

وبالنسبة لهؤلاء يكبرون في ظل المجتمع الإماراتي بدون مستقبل واضح.

إذ يقول “فرويلان ماليت جي آر”، الباحث في شؤون الهجرة بجامعة كامبريدج. إنه مجتمع عائم، وسكان يواجهون مصاعب، و”الضغط يزيد على الأمهات”.

(المصدر: واشنطن بوست – ترجمة وطن)

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