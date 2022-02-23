لماذا أغضب حبس محمد زيان المغاربة وما حقيقة الفيديو المخل في الفندق؟

وطن – قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، في حق نقيب المحامين محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الإنسان المغربي السابق، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم ودرهم رمزي للدولة المغربية ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، وفق وسائل إعلام مغربية.

هذا وقالت وكيلة الدفاع عن محمد زيان، المحامية أمل خلفي لوكالة “فرانس برس” إنّ المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بسجن موكّلها 3 سنوات مع غرامة تقارب 500 دولار، “لكنّه سيظلّ في سراح مؤقت حيث حوكم حرّاً”، مشيرة إلى أنّه سيستأنف الحكم.

ووجّهت لزيان (79 عاما) 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.

لكنّ محاميته قالت “لم نتلق بعد تفاصيل الحكم ولا أعرف بدقة التهم التي أدين بها”.

مشيرة إلى أن “الملاحقة كانت بناء على شكوى وزارة الداخلية لكن تهما أخرى أضيفت أثناء التحقيق خلافا لتعليمات النيابة العامة”.

ويتوالي مسلسل سحق الحريات

وحقوق الإنسان في 🇲🇦🇲🇦🇲🇦

ضد كل من يقول لا للفساد

ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد

النقيب #محمد_زيان😭💔

ذنبه الوحيد انه يجهر بالحق#كلنا_محمد_زيان pic.twitter.com/xgfyNd4s7B — ؤتمازيرت (@wtmazyrt) February 23, 2022

غضب بين المغاربة

وأغضب حكم الحبس ضد محمد زيان عدد من النشطاء المغاربة، الذين وصفوا الحكم بأنه انتقام سياسي بسبب مواقف زيان المعارضة.

ودشن ناشطون في المغرب وسما بعنوان “#كلنا_محمد_زيان” عبروا فيه عن غضبهم من الحكم ودعمهم لنقيب المحامين.

كما تداولوا مقاطع مصورة لتصريحات سابقة لمحمد زيان، فيها انتقادات لعدد من القضايا والأجهزة الأمنية، مشيرين إلى أن هذه التصريحات هي سبب هذه الحملة ضده.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء عبر الوسم:”لا هو سرق ولا هو خان.

لماذا لا يتم التعامل مع شرذمة اباطرة المفسدين وقضايا الاختلاسات و السطو العالقة في رفوف المحاكم بنفس الطريقة ؟ لماذا يتم طمس ملفاتهم السوداء؟”

فيما كتب ناشط آخر:”هل تعلم أن من أفسد وسرق كخالد عليوة أو اغتصب اطفالا كالايباني فمصيره عفو ملكي. ولكن كل من فضح الفساد والظلم وأشار الى اسباب الخلل فمصيره السجن. مرحبا بك في دولة الحق و القانون و الاكاذيب”

هذا ويعتبر محمد زيان محاكمته “سياسية”، وندد أواخر العام 2020 بتعرضه لحملة تشهير على إثر بث موقع إخباري محلي مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق وقُدّم على أنّه يظهره عارياً مع إحدى موكلاته.

ونتيجة لذلك اتهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي، بالوقوف خلف “فبركة” هذا الفيديو، الذي أثار بثه حينئذ ضجة واسعة في المغرب.

وردا على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية في يناير الماضي مقاضاته بتهم ارتكاب “جرائم إهانة موظفين عموميين” و”إهانة هيئة منظمة”، بناء على “مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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