كاتب بريطاني: بوتين مجنون وخطير .. وهذا السبب!

وطن – وصف الكاتب البريطاني دوغلاس موراي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجنون وخطير”، لكن أفعاله ما كانت لتكون إلا بسبب ضعف الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس عديمة الفائدة بنفس القدر. حسب وصفه

وهذا نصّ مقال “موراي” كما نشره في صحيفة “ذا صن” البريطانية:

لا أحد يستطيع أن يقول إن الحرب التي تبدأ الآن في أوروبا هي مفاجأة.

مر عام منذ أن بدأ فلاديمير بوتين حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

اعتبارًا من مارس 2021، جلس حوالي 90 ألف جندي على أهبة الاستعداد للقتال.

لم يقدم خطاب بوتين الغاضب هذا الأسبوع أي فكرة جديدة عن تفكيره، بل أكد فقط ما أثبتته أفعاله بالفعل.

أنه يعتقد أن أوكرانيا “دولة مصطنعة” تنتمي لروسيا. وأنه سيرسل قوات إلى الجزء الشرقي من البلاد كبداية.

كل ذلك تحت الادعاء بأن الجيش الروسي يذهب إلى “حماية” المناطق الناطقة بالروسية في البلاد.

إنه نموذج بوتين. وكذبة بالطبع. واحد من بين عدة أصوات يتفوه بها يوميا. على سبيل المثال، يتحدث بوتين عن أوكرانيا والناتو كونهما المعتدين.

لكنه، وليس نحن، هو الذي يحشد القوات على الحدود الأوكرانية. إنه من يتظاهر بأن غزو دولة ذات سيادة هو، في الواقع، عملية “حفظ سلام”.

السؤال هو ، ماذا يفعل بقية العالم حيال ذلك؟

أول شيء هو الاعتراف بأننا في هذا الموقف جزئيًا بسبب القيادة الضعيفة من واشنطن.

أمضى الرئيس الفرنسي ماكرون وقادة أوروبيون آخرون الأسابيع الأخيرة في رحلات غير مجدية إلى موسكو. وكلها تلعب دور الدبلوماسية الجادة.

لكن شخصًا واحدًا فقط في العالم يمكنه حقًا ردع بوتين وهو رئيس الولايات المتحدة.

قل ما يعجبك في دونالد ترامب، لكنه كان الرئيس الأمريكي الوحيد الذي لم يغز بوتين أحداً خلال فترة ولايته.

أقنع عدم قدرة ترامب على التنبؤ وقدرته على ردع الرجل القوي بوتين بأن الأمر لا يستحق المخاطرة أثناء تواجده في المكتب البيضاوي.

الرئيس المتدهور

رئاسة جو بايدن كانت مسألة مختلفة. لقد شاهد بوتين ضعف الرئيس المتدهور. لقد شاهد انسحاب أمريكا الكارثي من أفغانستان الصيف الماضي.

بعد 20 عامًا من الحرب، رأى الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يتخلون عن أفغانستان مرة أخرى لطالبان . وهو الانسحاب الذي جعل الانسحاب السوفيتي من نفس الدولة قبل 30 عامًا يبدو منظمًا.

لم يكن بايدن على رأس الوضع في أوكرانيا. أي أكثر مما كان فوق أي شيء.

في الشهر الماضي فقط بدا وكأنه يقول إنه سيسمح لروسيا بأخذ جزء من أوكرانيا.

يبدو أن “توغل بسيط” حصل على الضوء الأخضر. ورد البيت الأبيض على تلك الملاحظة ، قائلاً (كما في كثير من الأحيان) إن بايدن أخطأ في الكلام. كما يفعل عندما يفتح فمه.

ثم، هذا الأسبوع، عندما بدت الحرب وشيكة، أرسل بايدن نائبه “الأكثر غباءً” كامالا هاريس لمحاولة تسوية الوضع في أوكرانيا. وهو أسوأ من لا شيء.

حتى الآن، خلال فترة وجودها في المنصب، لم تكن هناك مشكلة قامت هاريس بحلها.

“القادة مثل هاريس لا يمكنهم الارتقاء إلى مستوى اللحظة”

في ميونيخ في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت لنظرائها الأوروبيين: “اسمعوا يا رفاق، نحن نتحدث عن احتمالية نشوب حرب في أوروبا. أعني، فلنتوقف لحظة لفهم أهمية ما نتحدث عنه.”

الاشياء العميقة. ربما تأمل هاريس في حمل روسيا على الخضوع، بإطلاق صواريخ لفظية مبتذلة من هذا القبيل حتى يرفع الجميع أيديهم.

القادة مثل هاريس ببساطة لا يمكنهم الارتقاء إلى مستوى اللحظة. يوجد الآن عدد من الاحتمالات لما قد يفعله بوتين.

ربما سيستولي “فقط” على الجزء الشرقي من البلاد. أو ربما يكون في الواقع مجنونًا بما يكفي لمحاولة الاستيلاء على كييف ومن هناك احتلال بقية البلاد.

(ويجب علينا أن نفكر بجدية في أنه مجنون حقًا. وكما قالت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، فهو “ليس عقلانيًا بالكامل” و “عليك أن تتعامل مع احتمال الخمسة بالمائة بأنه قد يكون في الواقع موهومًا”).

إذا حاول الاحتلال ، فسيواجه حربًا برية كبيرة. أوكرانيا ليست شبه جزيرة القرم التي استولى عليها بوتين في ظل رئاسة أوباما.

قد يكون عدد القوات الأوكرانية أقل من حيث العدد، لكنها ستقاتل. وسيوقع كلا الجانبين خسائر كبيرة.

قد يكتشف بوتين بعد ذلك أنه حتى لو كانت لديه القوة البشرية. فإنه لا يملك المال اللازم لمواصلة حرب طويلة في أوكرانيا ، مهما كان ما يريده لتحقيق رغبته الطويلة الأمد في توحيد الاتحاد السوفيتي القديم.

إذن ما الذي يمكن أن يفعله بقية العالم الآن؟

احتمال إرسال دول الناتو قوات إلى أوكرانيا ضئيل. ما لم تبدأ حرب بوتين في الانتشار أكثر. لكن على أوروبا وأمريكا وبقية العالم الآن شل روسيا.

ليس فقط زيادة العقوبات ضد أعضاء نظام بوتين ولكن تدمير الاقتصاد الروسي. جعل الروبل إلى الانهيار. ولتحمل بوتين مغامراته الخارجية .

لقد فعلت الحكومة الألمانية غير الجديرة بالثقة والمعرضة للخطر أخيرًا شيئًا من خلال إيقاف خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان سيزيد من اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية. ربما حان الوقت للقيام بذلك وأكثر من ذلك بكثير.

لكن يا له من شيء أحمق وغبي أن يفعله فلاديمير بوتين. قد يكون هو والشعب الروسي من يدفع الثمن، وكذلك الاقتصاد العالمي كله.

لقد بدأ العالم للتو في الخروج من ركود كوفيد. إنه يحتاج إلى كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها لبدء العمل مرة أخرى. وفي تلك اللحظة قرر الرجل المجنون بوتين بدء حرب برية.

سوف يعاني الأوكرانيون أولاً. بعد ذلك بوتين. لكن من المرجح أن يقع العالم كله في ركود اقتصادي. سيتظاهر الحمقى المفيدون بأن هذا كان من فعل الناتو. أو أوكرانيا. لم يكن.

ما سيأتي هو خطأ كثير من الناس. لكن الأهم من ذلك كله أنه يجلس مع رجل واحد. المجنون الجالس في الكرملين.

(المصدر: ذا صنّ)

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