في عيد ميلادها الـ45.. لماذا قام زوج سيرين عبدالنور بتجريدها من ملابسها الداخلية أمام الجميع!

وطن – احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلادها الـ45 مع عائلتها وأصدقائها المقربين. في حفل صاخب.

رقص وصخب

وارتدت سيرين، فستاناً أسود أوف شولدر بتصميم ضيق، مطرزاً بخيوط فضية، ومكشوف الظهر بشكل كبير.

وظهرت الفنانة ترقص في حفل عيد ميلادها مع زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، وتغنّي وترقص مع شقيقتها وعدد من أصدقائها.

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واستعرضت سيرين قالب الحلوى المخصص لعيدها، وصمم على شكل طبقات مزينة بالنجوم وصور عديدة للفنانة.

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ووجهت سيرين شكراً خاصاً لجميع مع عايدها، ونشرت صورتها عبر “تويتر”. مع تعليق: “شكر كبير لكل يللي عيدوني، غمرتوني بمحبتكن وانشالله سنينكن كلها تكون مليانة سلام”.

شكر كبير لكل يللي عيدوني

غمرتوني بمحبتكن وانشالله سنينكن كلها تكون مليانة سلام 🤍

Photo credit @Neshan ❤️🎂 pic.twitter.com/Wgxl6TZCR0 — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 21, 2022

ليلة زفاف سيرين

وفي هذه المناسبة، استذكر الجمهور بدايات سيرين، وأبرز الأزمات والمواقف التي مرت بها. والتي كان أبرزها يوم زفافها.

حيث شهد حفل زفاف الفنانة موقفاً غريباً أغضب جمهورها. حين جردها زوجها من ملابسها الداخلية كاملة أمام جميع الحضور والكاميرات.

وألقى فريد الملابس الداخلية على الفتيات، كنوع من التفاؤل بالزواج السريع. على غرار باقة الورد.

قبلة مفاجئة

أما أحدث مواقف سيرين المثيرة للجدل، حين قام الفنان المصري حسن الرداد. بتقبيلها بمشهد اعتبره النشطاء غير لائق.

ويظهر في المقطع سيرين عبدالنور وهي تمسك بهاتفها. وتوثق عبر الكاميرا تواجدها في حفل عيد ميلاد الرداد، بالأمس ليفاجئها حسن من الخلف ويقبلها من خدها.

وعندما انتبهت سيرين عبدالنور أنه هو ابتسمت وعلقت بقولها:”الله على القبلة المصرية”، كما نشرت عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”.

تصرف غير لائق

ورأى ناشطون بأن هذا المشهد غير لائق، ما عرض الرداد وسيرين لانتقادات لاذعة.

وتساءل البعض عن رد فعل إيمي سمير غانم، زوجة حسن الرداد تجاه هذا الأمر.

أسود مثير

كما استعرضت الفنانة اللبنانية مهاراتها بالرقص على الأغنية التي تصدرت التريند مؤخراً في مصر.

ونشرت سيرين مقطع فيديو عبر “انستجرام” لأحد كليباتها التي ظهرت ترقص فيها بفستان أسود مثير، ووضعت حزاماً على خصرها.

وأدت سيرين وصلة رقص شرقية، وتم تركيب اللقطات على أغنية “الغزالة رايقة” التي يؤديها الطفل محمد أسامة للترويج من أجل فيلم “من أجل زيكو”.

وعقبت سيرين على المقطع فقط باسم الأغنية وإيموجي راقصة.

المصدر: (وطن – متابعات)

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