 في اسكتلندا…اكتشاف بقايا تيروصورات محفوظة بشكل جيد يبلغ عمره 170 مليون عام

وطن – إن الحيوان المرعب، الذي كان له أسنان حادة وجناحين بطول 8 أقدام. هو أكبر تيروصور جوراسي (زواحف طائرة) تم العثور عليه على الإطلاق.

الزاحف المجنح

وقد تم اكتشاف بقايا هيكله، حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، في جزيرة سكاي في اسكتلندا. من قبل طالبة في جامعة إدنبرة تدعى أميليا بيني.

ثم قام فريق للكشف عن بقاياه قبل أن تجرفه المد وقد تمت تسمية هذا النوع الجديد باسم “الزاحف المجنح”.

“هيكل عظمي محفوظ بطريقة جيدة”

وصف البروفيسور ستيف بروسات، أستاذ علم الحفريات في جامعة إدنبرة هذا الاكتشاف. بأنه “أصلي ومحفوظ بطريقة جيدة”. وقال إن رؤية قطيع منهم “كان سيبدو مثل شيء من فيلم رعب.”

وأضاف: “كان من الممكن أن يكون مشهدًا تقشعر له الأبدان، وهم ينقضون على الفريسة ويأكلونها.”

وتابع “كانت لديه أسنان كبيرة وحادة شكلت نوعًا من القفص عندما يغلق فكه . مما يجعله مثاليًا لصيد الأسماك. كما أن هذا الاكتشاف هو واحد من أجمل الهياكل العظمية للتيروصورات التي ظلت نقية وسليمة أكثر من أي مكان في العالم.”

24 سناً حاداً

من جهتها، قالت ناتاليا جاجيلسكا، طالبة في مرحلة الدكتوراة. إن “هذا الحيوان يمتلك 24 سنًا التي تسقطها وتبدلها لتبقى حادة.”

وقالت ناتاليا (25 عاما) من بولتون: “ربما يكون هذا أفضل هيكل عظمي بريطاني تم العثور عليه منذ أوائل القرن التاسع عشر.”

تم الكشف عن هذه البقايا الحفرية أمس في متحف اسكتلندا الوطني في إدنبرة.

صعوبات واجهها فريق البحث

لكن البروفيسور بروسات، قال إن فريقه واجه سباقا ضد الزمن لاستخراج العظام قبل وصول المد. قائلا في هذا السياق: “إن عظام التيروصورات هشة بشكل لا يصدق لأنها مليئة بالأكياس الهوائية. وبعض الجدران العظمية رقيقة مثل الورقة.”

وأضاف “كنا نخشى في ذلك الوقت أن يؤدي ارتفاع المد إلى إتلاف الكثير من العظام التي كشفناها. قبل أن يتاح لنا الوقت لإخراجها. لقد كان أمرا لا يصدق.”

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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