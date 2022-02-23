عمان تواجه كورونا ينفي شائعة اجتاحت مواقع التواصل حول القادمين من الإمارات
وطن – نفى حساب “
وأكد الحساب “
كما اكد على ضرورة فحص البلمرة بنتيجة سلبية لا تزيد مدته عن 14 يوما من تاريخ العينة وصولا إلى السلطنة.
لا صحة للتسجيل الصوتي المتداول حول إعفاء العمانيين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة من فحص البلمرة.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/9gBqAiecCW
— عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) February 23, 2022
وكانت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس
وأكدت اللجنة أن التطعيم شرطٌ للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة. مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمَن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة.
وشددت سلطنة عمان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل وخارجه، كارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالتباعد الجسدي، والمداومة على نظافة اليدين. والابتعاد عن جميع أشكال التجمعات والازدحام غير المقنن والمصرح به، والابتعاد عن كافة أشكال التحية الجسدية كالمصافحة والمعانقة.
(المصدر: تويتر – وطن)
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