كورونا والقادمين من الإمارات watanserb.com
نفي صحة التسجيل المتداول حول إعفاء العمانيين القادمين من الإمارات من فحص "البلمرة"
الهدهد

عمان تواجه كورونا ينفي شائعة اجتاحت مواقع التواصل حول القادمين من الإمارات

كتب سالم حنفي
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وطن – نفى حساب “عمان تواجه كورونا” على موقع التدوين المصغر “تويتر” صحة التسجيل المتداول حول إعفاء العمانيين القادمين من الإمارات من فحص “البلمرة”. مؤكدا عدم صحته.

وأكد الحساب “عمان تواجه كورونا “بانه يجب على القادم إلى سلطنة عمان عبر المنفذ الحدودي إبراز شهادة تلقي جرعتين من لقاح كوفيد19.

كما اكد على ضرورة فحص البلمرة بنتيجة سلبية لا تزيد مدته عن 14 يوما من تاريخ العينة وصولا إلى السلطنة.

وكانت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان قد قررت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي. اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة. لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى (لغير العمانيين) لدخول السلطنة من جميع حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكدت اللجنة أن التطعيم شرطٌ للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة. مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمَن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة.

وشددت سلطنة عمان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل وخارجه، كارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالتباعد الجسدي، والمداومة على نظافة اليدين. والابتعاد عن جميع أشكال التجمعات والازدحام غير المقنن والمصرح به، والابتعاد عن كافة أشكال التحية الجسدية كالمصافحة والمعانقة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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