تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب الدوري الأوروبي

وطن – يترقب عشاق وجماهير كرة القدم المباراة الحاسمة المنتظرة بين نابولي وبرشلونة مساء يوم الخميس، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي على ميدان ملعب “سان سيرو”.

موعد مباراة برشلونة ونابولي

وستقام مباراة برشلونة ونابولي الحاسمة في منافسات الدوري الأوروبي، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والبحرين، قطر، الكويت، اليمن، العراق، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً. ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة ونابولي في إياب منافسات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الأوروبي لهذ الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة برشلونة ونابولي

ومن المقرر أن يعلق على مجريات المباراة القوية والحاسمة بين فريق برشلونة ونابولي. في منافسات الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات”beIN Sports” ، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

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وقد انتهت مباراة الذهاب بين فريق برشلونة ونابولي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب تشافي هيرنانديز المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف فريق نابولي الإيطالي، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

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أما في دفاع تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، إريك غارسيا، سيرجينو ديست، وسيكون في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري. كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أوبامينغ، فيران توريس، أداما تراوري.

تشكيلة فريق نابولي

وسيدخل المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي المباراة الحاسمة. أمام منافسه الضيف برشلونة الإسباني في تشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

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وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، خاليدو كوليبالى، أكسيل توانزيبي، خوان جيسوس، فوزى غلام. كما وسيكون في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، إليف إلماس، بيوتر زيلينسكى، اندريه انجيسا، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، لورينزو إينسيني، فيكتور أوسيمين، دريس ميرتنز.

(المصدر: وطن + تويتر)