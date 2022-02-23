تشيلسي يهزم ليل ويوفنتوس يتعادل خارج ميدانه أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وطن – نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على ليل بهدفين نظيفين دون مقابل، وتعادل يوفنتوس أمام فياريال بهدف لكليهما في منافسات دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

مباراة تشيلسي والفوز النظيف على ليل

وسجل فريق تشيلسي ” البلوز” أولى أهداف المباراة في شباك مرمى ليل بالدقيقة ال8. عن طريق كاي هافرتز، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال63 من توقيع كريستيان بوليسيتش.

وكان فريق الضيف ليل الأكثر تسديداً على مرمى منافسه صاحب الأرض. فريق تشيلسي، حيث وصل عدد تسديداته في المباراة إلى 15 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط.

فيما وصلت نسبة استحواذ فريق تشيلسي طيلة مجريات أحداث المباراة إلى 51%، بينما وصل نسبة الاستحواذ للفريق المنافس ليل إلى 49%.

اقرأ المزيد: تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب الدوري الأوروبي

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة ليل على ميدان الأخير، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وتحديد المتأهل منهما إلى دور الربع النهائي من البطولة القارية.

مباراة يوفنتوس والتعادل أمام فياريال

وخيم التعادل الإيجابي بين فريق يوفنتوس وفياريال في منافسات ذهاب دور الثمن النهائي. من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هدف يوفنتوس الأول

من فلاهوفيتش

🎥 pic.twitter.com/UONjrZCqe0 — PEPERO (@iili3il) February 22, 2022

وأحرز فريق السيدة العجوز الإيطالي الهدف الأول في شباك منافسه المستضيف فياريال في الدقيقة الأولى عن طريق النجم المهاري دوشان فلاهوفيتش، كما وأدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض فريق فياريال في الدقيقة ال66 من توقيع داني باريخو.

هدف فياريال الاول عن طريق باريخو🔥🔥🔥pic.twitter.com/5tIqwMqxUh — عبدالإله|🇸🇦 (@3_exb) February 22, 2022

اقرأ المزيد: نيمار يختار وجهته المستقبيلة قبل اعتزاله كرة القدم

كما وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصل عدد تسديدات المستضيف لتلك المواجهة فريق فياريال ” الغواصات الصفراء” إلى 9 تسديدات. بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس يوفنتوس إلى 7 تسديدات فقط في المباراة.

اقرأ المزيد: خيبة آمل تُصيب لاعبة نيوزلندا بعد إحرازها “الهاتريك” في مرمى منتخب بلادها (شاهد)

وجاءت نسبة استحواذ فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”. على مجريات اللقاء إلى 45%، على عكس فريق فياريال الذي كان الأكثر استحواذاً بنسبة 55%.

ويتجدد اللقاء الحاسم بين كلا الفريقين مرة أخرى في شهر مارس /آذار المقبل، ضمن منافسات إياب دور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن + تويتر)