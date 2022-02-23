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مباراة تشيلسي وليل في منافسات دوري أبطال أوروبا
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تشيلسي يهزم ليل ويوفنتوس يتعادل خارج ميدانه أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

منافسات دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على ليل بهدفين نظيفين دون مقابل، وتعادل يوفنتوس أمام فياريال بهدف لكليهما في منافسات دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

مباراة تشيلسي والفوز النظيف على ليل

وسجل فريق تشيلسي ” البلوز” أولى أهداف المباراة في شباك مرمى ليل بالدقيقة ال8. عن طريق كاي هافرتز، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال63 من توقيع كريستيان بوليسيتش.

وكان فريق الضيف ليل الأكثر تسديداً على مرمى منافسه صاحب الأرض. فريق تشيلسي، حيث وصل عدد تسديداته في المباراة إلى 15 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط.

فيما وصلت نسبة استحواذ فريق تشيلسي طيلة مجريات أحداث المباراة إلى 51%، بينما وصل نسبة الاستحواذ للفريق المنافس ليل إلى 49%.

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ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة ليل على ميدان الأخير، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وتحديد المتأهل منهما إلى دور الربع النهائي من البطولة القارية.

مباراة يوفنتوس والتعادل أمام فياريال

وخيم التعادل الإيجابي بين فريق يوفنتوس وفياريال في منافسات ذهاب دور الثمن النهائي. من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فريق السيدة العجوز الإيطالي الهدف الأول في شباك منافسه المستضيف فياريال في الدقيقة الأولى عن طريق النجم المهاري دوشان فلاهوفيتش، كما وأدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض فريق فياريال في الدقيقة ال66 من توقيع داني باريخو.

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كما وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصل عدد تسديدات المستضيف لتلك المواجهة فريق فياريال ” الغواصات الصفراء” إلى 9 تسديدات. بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس يوفنتوس إلى 7 تسديدات فقط في المباراة.

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وجاءت نسبة استحواذ فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”. على مجريات اللقاء إلى 45%، على عكس فريق فياريال الذي كان الأكثر استحواذاً بنسبة 55%.

ويتجدد اللقاء الحاسم بين كلا الفريقين مرة أخرى في شهر مارس /آذار المقبل، ضمن منافسات إياب دور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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