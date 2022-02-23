الخمور في الكويت والسعودية watanserb.com
القانون الكويتي يحظر استيراد المواد المسكرة وتوريدها
الهدهد

الكاتب الكويتي أحمد الجارالله يناشد بلاده والسعودية بإتاحة الخمور: “منعها مؤامرة”!

كتب سالم حنفي
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وطن – من جديد، قام الكاتب الصحفي الكويتي ورئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، أحمد الجارالله بدعو السعودية والكويت بإتاحة المشروبات الكحولية والخمور. معتبرا أن منعها يعتبر “مؤامرة” ينتفع بها تجار المخدرات، بحسب قوله.

وقال “الجارالله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”منع المشروب في السعوديه والكويت مؤامره ينتفع بها تجار المخدرات”.

وأضاف قائلا: “المشروب متاح في كل الدول الإسلامية”. ليضيف متسائلا: “فهل المليار ونصف مسلم من شاربي الخمر؟”.

وزعم “الجارالله” أن “الدول المتاح بها المشروب من أصلح الناس وأنقاهم في الدين ومن الناصحين بصدق لمن ابتلي بشرب الخمر”، داعيا للتفكير “بعقل وبلاش جنان”.

وكان الكاتب الكويتي المثير للجدل أحمد الجارالله، قد دعا في يناير/كانون الثاني 2021سلطات بلاده بالسماح للقادمين من الخارج باصطحاب الخمور معهم لمن يرغب في ذلك.

وقال في تغريدة له بتويتر واصفا الخمر بالمشروبات الروحية. “السعودية والكويت يكثر فيها تهريب المخدرات لأن المشروبات الروحية ممنوعة ومتابعة”.

وأضاف: ”لكنها تهرب وبأسعار خيالية، ما الذي يمنع أن نسمح للقادم بأن يصطحب معه حاجته. طالما أنها لاستهلاكه الشخصي وليس للمتاجرة”.

القانون الكويتي

يشار إلى أن القانون الكويتي في المادة 206 من القانون 46 لعام 1964 يحظر استيراد المواد المسكرة وتوريدها.

وتنص أحكام المادة 206 من القانون 46 لعام 1964 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمراً أو شراباً مسكراً. كذلك فإن الخروج في مكان عام في وضع “سُكْر بيِّن” يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

هذا المنع كان وراء ظهور متاجرين بالكحول سراً في الكويت. سواء من خلال تهريبها إلى البلاد أو عن طريق تصنيعها محلياً في مواقع سرية، وتعلن الجهات الأمنية بين حين وآخر مداهمة مصنع محلي أو إحباط محاولة لتهريب زجاجات خمور.خمور في السعودية والكويت

أحدث النشاطات حول تصنيع الخمور محلياً، أعلنته وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء (21 ديسمبر 2021). بإتلاف 16 ألفاً و674 زجاجة خمر متنوعة بعد صدور أحكام نهائية في القضايا التي تخص أصحابها.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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