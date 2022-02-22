نيمار يختار وجهته المستقبيلة قبل اعتزاله كرة القدم

وطن – كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن وجهته المستقبيلة بعد الرحيل عن النادي الباريسي قبل اعتزال عالم كرة القدم المستديرة.

نيمار والوجه المستقبيلة قبل الاعتزال

وقال نجم منتخب السامبا البرازيلي نيمار في مقابلة صحيفة مع إذاعة “فينومينوس” البرازيلية، ” لا أعرف ما إذا كنت سألعب مجدداً في البرازيل، لكن لدي الرغبة الكبيرة في اللعب بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أريده على الأقل لموسم واحد، أما البرازيل لا أعرف. أحياناً أريد ذلك، وأحياناً أخرى لا أريد”.

Neymar: "I have some doubts about whether I can play again in Brazil." Sometimes I wish, some I don't. I really want to play for USA, at least one season. This is a short championship. You have 3 or 4 months of vacation. I could play this for years 😂. " ATTENTION STUDENTS pic.twitter.com/GlUTIDmR2v — Mr Tumtum😎 (@Blaqce1) February 21, 2022

وأردف نيمار، ” أريد ممارسة اللعب في دوري الولايات المتحدة الأمريكية لأن البطولة سريعة، وبالتالي هناك أربعة شهور من الإجازات. وهذا هو ما يمكنك من اللعب هناك لسنوات كثيرة”.

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كما ورد البرازيلي نيمار على سؤال التفكير في اعتزال كرة القدم، قائلاً: ” إنني أمزح مع أصدقائي بشأن التقاعد في سن ال32 من عمري، لكنني سألعب حتى أنهك ذهنياً. إذا كان رأسي وجسدي بخير، فسيتحمل جسدي عدة سنوات أخرى، لكن الرأس يحتاج إلى يكون بخير وهناك سن معين لاتخاذ تلك الخطوة”.

نيمار ومنتخب البرازيل

من جانبه، تحدث البرازيلي نيمار عن رأيه بمنتخب البرازيل، ” منتخب السامبا بعيد للغاية عن مشجعي البرازيل، ولا أعرف لماذا ومتى بدأ ذلك؟!، ولماذا حدث ذلك؟!. لكننى أراه في مبارياتنا، الناس لا يتحدثون عنها، لا يعلمون متى نلعب وهذا سيئ”.

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واستكمل نيمار، ” من الحزين العيش في جيل لا يكون للعب البرازيل فيه أي أهمية، حيث عندما كنت طفلاً. كانت مباريات البرازيل حدثاً، وكنا نوقف أي شيء من أجل حضورها”

Neymar Jr. 🗣 "I’d love to play in the MLS. It's a short season with a 3-4 month break. I’d be able to play many more years." pic.twitter.com/B8t7hY9zUM — 90min (@90min_Football) February 21, 2022

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كما وانتقل نيمار إلى صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم عام 2017، قادماً من صفوف فريق برشلونة الإسباني. حيث قيمة الشرط الجزائي نحو 222 مليون يورو.

وشارك البرازيلي نيمار منذ قدومه إلى باريس سان جيرمان في 132مباراة، استطاع من خلالها إحراز 91 هدفاً وصناعة 56 تمريرة حاسمة حتى الآن.

( المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)