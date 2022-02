نيمار يختار وجهته المستقبيلة قبل اعتزاله كرة القدم

وطن – كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن وجهته المستقبيلة بعد الرحيل عن النادي الباريسي قبل اعتزال عالم كرة القدم المستديرة.

وقال نجم منتخب السامبا البرازيلي نيمار في مقابلة صحيفة مع إذاعة “فينومينوس” البرازيلية، ” لا أعرف ما إذا كنت سألعب مجدداً في البرازيل، لكن لدي الرغبة الكبيرة في اللعب بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أريده على الأقل لموسم واحد، أما البرازيل لا أعرف. أحياناً أريد ذلك، وأحياناً أخرى لا أريد”.

Neymar: "I have some doubts about whether I can play again in Brazil." Sometimes I wish, some I don't. I really want to play for USA, at least one season. This is a short championship. You have 3 or 4 months of vacation. I could play this for years 😂. "

