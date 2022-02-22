البرازيلي نيمار جونيور والرحيل عن باريس سان جيرمان watanserb.com
البرازيلي نيمار جونيور والرحيل عن باريس سان جيرمان
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نيمار يختار وجهته المستقبيلة قبل اعتزاله كرة القدم

البرازيلي نيمار يرغب في اللعب في الدوري الأمريكي قبل إنهاء مسيرته الكروية

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن وجهته المستقبيلة بعد الرحيل عن النادي الباريسي قبل اعتزال عالم كرة القدم المستديرة.

نيمار والوجه المستقبيلة قبل الاعتزال

وقال نجم منتخب السامبا البرازيلي نيمار في مقابلة صحيفة مع إذاعة “فينومينوس” البرازيلية، ” لا أعرف ما إذا كنت سألعب مجدداً في البرازيل، لكن لدي الرغبة الكبيرة في اللعب بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أريده على الأقل لموسم واحد، أما البرازيل لا أعرف. أحياناً أريد ذلك، وأحياناً أخرى لا أريد”.

وأردف نيمار، ” أريد ممارسة اللعب في دوري الولايات المتحدة الأمريكية لأن البطولة سريعة، وبالتالي هناك أربعة شهور من الإجازات. وهذا هو ما يمكنك من اللعب هناك لسنوات كثيرة”.

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كما ورد البرازيلي نيمار على سؤال التفكير في اعتزال كرة القدم، قائلاً: ” إنني أمزح مع أصدقائي بشأن التقاعد في سن ال32 من عمري، لكنني سألعب حتى أنهك ذهنياً. إذا كان رأسي وجسدي بخير، فسيتحمل جسدي عدة سنوات أخرى، لكن الرأس يحتاج إلى يكون بخير وهناك سن معين لاتخاذ تلك الخطوة”.

نيمار ومنتخب البرازيل

من جانبه، تحدث البرازيلي نيمار عن رأيه بمنتخب البرازيل، ” منتخب السامبا بعيد للغاية عن مشجعي البرازيل، ولا أعرف لماذا ومتى بدأ ذلك؟!، ولماذا حدث ذلك؟!. لكننى أراه في مبارياتنا، الناس لا يتحدثون عنها، لا يعلمون متى نلعب وهذا سيئ”.

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واستكمل نيمار، ” من الحزين العيش في جيل لا يكون للعب البرازيل فيه أي أهمية، حيث عندما كنت طفلاً. كانت مباريات البرازيل حدثاً، وكنا نوقف أي شيء من أجل حضورها”

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كما وانتقل نيمار إلى صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم عام 2017، قادماً من صفوف فريق برشلونة الإسباني. حيث قيمة الشرط الجزائي نحو 222 مليون يورو.

وشارك البرازيلي نيمار منذ قدومه إلى باريس سان جيرمان في 132مباراة، استطاع من خلالها إحراز 91 هدفاً وصناعة 56 تمريرة حاسمة حتى الآن.

( المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

 

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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