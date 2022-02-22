مهدي غندور حديث مواقع التواصل.. اغتصب قمر اللبنانية وحملت بطفلته "لونا"! watanserb.com
كررت قمر قصتها مع رجال الأعمال المصري جمال مروان
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مهدي غندور حديث مواقع التواصل.. اغتصب قمر اللبنانية وحملت بطفلته “لونا”!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تصدر اسم مهدي غندور، والد “لونا” ابنة الفنانة قمر اللبنانية، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل هويته ونشر صورته.

اغتصاب وفضيحة!

لكن المفاجآت توالت حين تبين أن قضية اغتصاب، كانت وراء حمل قمر بابنتها “لونا”.

فقبل عامين، كررت قمر قصتها مع رجال الأعمال المصري جمال مروان. ولكن هذه المرة مع الشاب اللبناني مهدي غندور.

حيث اتهمت قمر، والد طفلتها باغتصابها، وحررت محضراً ضده في قسم الشرطة بعد مشاجرة عنيفة بينهما.

تحليل DNA

وقال مهدي في حينها أن لديه صور تثبت أن علاقته بقمر عابرة وتمت بالتراضي وبأجر مادي أيضا.

وبعد تحقيقات استمرت 9 ساعات، تم تسوية الأمر والتصالح وإسقاط تهمة الاغتصاب.

واتفقت قمر وغندور على إسقاط تهمة الاغتصاب، على أن تحتفظ الفنانة بالجنين. في مقابل إجراء تحليل DNA عقب ولادته كشرط لاعتراف الشاب بأبوته له.

جيمي لا يزال بلا أب!

وهو ما وافقت عليه قمر ومحاميها. بينما اشترط غندور أن تسافر الفنانة الاستعراضية إلى الولايات المتحدة لتضع المولود هناك. لحين أن تثبت التحاليل نسب الجنين له.

لذلك، وضعت قمر ابنتها “لونا” في أمريكا، وبعد 4 أشهر حملت أخيراً اسم والدها. عكس أخيها “جيمي” الذي لا يزال بدون اسم أب في الأوراق الرسمية حتى الآن .

حيث ظلت قضية “جيمي” في أروقة المحاكم لسنوات طويلة. بعدما اتهمت قمر جمال مروان بأنه والد الطفل الذي نتج عن علاقة عابرة بينهما.

وظلت قمر تطالب مروان لسنوات طويلة بالأموال وإثبات نسب ابنه. إلى أن خسرت كل دعاويها القضائية ضده في مصر ولبنان .

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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