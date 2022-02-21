"ما خفي أعظم" ونزار بنات watanserb.com
ما خفي أعظم ونزار بنات
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من أصدر أمر قتل نزار بنات؟.. تحقيق جديد لـ”ما خفي أعظم” وكشف حصري؟

كتب باسل النجار
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وطن – نشر الإعلامي ومقدم البرامج الشهير بقناة “الجزيرة” تامر المسحال، برومو حلقته المنتظرة من برنامج الاستقصائي “ما خفي أعظم”، والتي ستبث يوم الجمعة، ويتناول فيها ملف اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات.

وتحت عنوان “من أصدر الأمر” نشر المسحال برومو حلقته المنتظرة والتي أربكت السلطة الفلسطينية. التي يتهمها الكثيرون بالوقوف وراء اغتيال نزار بنات.

وظهر في التصوير بحسب ما رصدت (وطن) شخصيات مختلفة من فلسطين بالإضافة لمسؤولين وأفراد من أسرة نزار بنات للتعليق.

بينما يركز تامر المسحال في تحقيقه الاستقصائي الجديد، على معرفة من أصدر الأمر بقتل نزار بنات وتصفيته.

كما وثق البرومو جانبا من عملية اعقتال بنات والتي وثقتها كاميرات مراقبة، وكذلك لحظة وصوله المستشفى جثة هامدة.

ويشار إلى أنه قبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، بمقاطع فيديو جديدة. توثّق لحظات التعامل العنيف من جانب جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، مع الناشط المعارض نزار بنات. الذي قُتل في يونيو الماضي.

وعرضت قناة (فرانس 24) مقاطع حصرية -قالت إنها التُقطت من كاميرات مراقبة- لاعتداءات أمن السلطة الفلسطينية على الناشط بنات. عقب اعتقاله ونقله إلى أحد المستشفيات حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما استهجن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام الوحشية مع المعارض السياسي الفلسطيني، منتقدين عدم إلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم.

وطالب العديد من المغردين بمحاكمة من دبر ونفذ الجريمة.

تفاصيل الجريمة

وتُوفي بنات (44 عامًا) في 24 يونيو الماضي، بعد نحو ساعة من اعتقاله على يد قوة أمنية أثناء وجوده بمنزل أحد أقربائه قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات قد أعلن في وقت سابق. أن تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” وُجّهت إلى جميع ضباط وأفراد القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات والتسبب في وفاته.

وأثارت وفاة بنات وقتها موجة من الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني خاصة بمدينة رام الله. للمطالبة بالعدالة بعد اتهام عائلته السلطة الفلسطينية بـ”اغتيال” ابنها.

 

(المصدر: وطن – الجزيرة)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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