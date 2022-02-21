من أصدر أمر قتل نزار بنات؟.. تحقيق جديد لـ”ما خفي أعظم” وكشف حصري؟

وطن – نشر الإعلامي ومقدم البرامج الشهير بقناة “الجزيرة” تامر المسحال، برومو حلقته المنتظرة من برنامج الاستقصائي “ما خفي أعظم”، والتي ستبث يوم الجمعة، ويتناول فيها ملف اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات.

وتحت عنوان “من أصدر الأمر” نشر المسحال برومو حلقته المنتظرة والتي أربكت السلطة الفلسطينية. التي يتهمها الكثيرون بالوقوف وراء اغتيال نزار بنات.

وظهر في التصوير بحسب ما رصدت (وطن) شخصيات مختلفة من فلسطين بالإضافة لمسؤولين وأفراد من أسرة نزار بنات للتعليق.

بينما يركز تامر المسحال في تحقيقه الاستقصائي الجديد، على معرفة من أصدر الأمر بقتل نزار بنات وتصفيته.

كما وثق البرومو جانبا من عملية اعقتال بنات والتي وثقتها كاميرات مراقبة، وكذلك لحظة وصوله المستشفى جثة هامدة.

ويشار إلى أنه قبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، بمقاطع فيديو جديدة. توثّق لحظات التعامل العنيف من جانب جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، مع الناشط المعارض نزار بنات. الذي قُتل في يونيو الماضي.

وعرضت قناة (فرانس 24) مقاطع حصرية -قالت إنها التُقطت من كاميرات مراقبة- لاعتداءات أمن السلطة الفلسطينية على الناشط بنات. عقب اعتقاله ونقله إلى أحد المستشفيات حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما استهجن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام الوحشية مع المعارض السياسي الفلسطيني، منتقدين عدم إلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم.

وطالب العديد من المغردين بمحاكمة من دبر ونفذ الجريمة.

شاهد| قناة فرنسية تعرض مشاهد جديدة لجريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد أفراد من أمن السلطة pic.twitter.com/9t9F66w6Xw — وكالة شيما برس للأنباء – الصفحة الرسمية (@XT6qVp8JSIUd8i8) February 14, 2022

تفاصيل الجريمة

وتُوفي بنات (44 عامًا) في 24 يونيو الماضي، بعد نحو ساعة من اعتقاله على يد قوة أمنية أثناء وجوده بمنزل أحد أقربائه قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات قد أعلن في وقت سابق. أن تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” وُجّهت إلى جميع ضباط وأفراد القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات والتسبب في وفاته.

وأثارت وفاة بنات وقتها موجة من الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني خاصة بمدينة رام الله. للمطالبة بالعدالة بعد اتهام عائلته السلطة الفلسطينية بـ”اغتيال” ابنها.

(المصدر: وطن – الجزيرة)

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