مستجدات أبشع قضية هتك عرض في الأردن.. هذا ما طالب به نائب عام الجنايات الكبرى! watanserb.com
ينص الحكم على سجن محكومين اثنين بالسجن 45 عاما للمحكوم الأول و40 عاما للمحكوم الثاني
حياتنا

مستجدات أبشع قضية هتك عرض في الأردن.. هذا ما طالب به نائب عام الجنايات الكبرى!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – نظرت محكمة التمييز في الأردن، في تأييد محكمة الجنايات حول قضية وصفت بـ “أبشع قضية هتك عرض”. ضحيتها نساء من المملكة الهاشمية.

أبشع قضية هتك عرض

وذكر موقع “رؤيا” المحلي، أن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن. طالب محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) تأييد حكم بـ” أبشع” قضية هتك عرض واقعة على النساء اللاتي وقعن ضحايا لهذا النوع من الجريمة.

وينص الحكم على سجن محكومين اثنين من مكرري جرائم هتك عرض بالأشغال المؤقتة.  بأحكام تراوحت ما بين السجن 45 عاما للمحكوم الأول و40 عاما للمحكوم الثاني.

واعتبر قرار الحكم الصادر بعقوبة الأعلى والمشددة، في تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام. كأول قرار قضائي تصدره المحكمة في جرائم هتك العرض لتحقيق الردع العام والردع الخاص.

هتك عرض بالتعاقب

وتعود إحدى تلك الجرائم إلى عام 2018، حين خرجت المجني عليها البالغة من العمر 23 سنة برفقة المشتكي. وأثناء جلوسهما بالمركبة حضر المتهمين، وقاما بإغلاق الطريق على مركبة المشتكي.

ونزل حينها المشتكي لاستطلاع الأمر، عندها نزل المتهم الأول ملثما ووضع المسدس على رأس المشتكي. وقام بإجبار المشتكي على الركوب في مركبتهم.

ثم قاما بإحضار المجني عليها، وتحرك المتهم لمسافة بعيدة عن سيارة المشتكي وقاموا بإنزال المشتكي. وغادروا المكان برفقة المجني عليها التي تعرضت لهتك عرضها بالتعاقب.

قضية أخرى مروعة

أما الضحية في القضية الأخرى، تبلغ من العمر 25 سنة. وكانت ترافق شخص حين أوقف المتهمين مركبتهم بجانب مركبة المشتكيان ونزل المتهمين ملثمين.

عندها أحضر المشتكي عصا من مركبته للدفاع عن نفسه إلا أن المتهم الأول قام بإشهار مسدس عليه. فيما قام المتهم الثاني بضرب المشتكي بـ “قنوة” على رأسه حيث سقط على الأرض وفقد وعيه.

كما قام بضرب الضحية بواسطة العصا وسحبها من السيارة وأخذها بالسيارة التي يستقلونها، حيث تعرضت لهتك عرضها، وقد تمكنت المجني عليها من التعرف على المتهمين.

اعتقد أنهما من الأمن

وفي فبراير 2019 تعرضت الضحية والبالغة من العمر 22 سنة. وأثناء جلوسهما بداخل المركبة حضر المتهمان خلف مركبة المجني عليهما .

ونزل المجني عليه من السيارة لاستطلاع الأمر كونه أعتقد بأن المتهمين من الأمن. وبمجرد نزوله من المركبة قام المتهم الأول بإشهار مسدس على المجني عليه.

وقام المتهم الثاني بضربه بواسطة عصا على رأسه حيث تمكن من الهرب الى مركبته إلا أن المتهم الثاني قام بتكسير الشبابيك. وبعدها أخذ بضرب المجني عليه إلى أن فقد وعيه.

ماء وكاز لإخفاء الجريمة

وكانت الضحية قد فقدت وعيها، فقام المتهمين بإنزالها من المركبة. وأخذاها بمركبتهم وتعرضت هي الأخرى لهتك العرض.

وقد تمكنت المجني عليها من التعرف على المتهمين فيما حصل المشتكي على تقرير يفيد بأن الإصابة شكلت خطورة على حياته.

وحاول المتهمين إخفاء ملامح أثرهما عن جسد الضحايا إلى إجبارهن على الاغتسال بالماء والكاز.

وتمكن الأمن العام من اكتشاف المتهمين من خلال العينات الطلائية المضبوطة في السيارة المستخدمة بتلك الجرائم من قبل فريق المختبر الجنائي.

 

المصدر: (رؤيا)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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