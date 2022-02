فيديو صادم لشاب هندوسي يصفع محجبة في الهند يفجر موجة غضب (شاهد)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا فجر موجة غضب واسعة، حيث وثق قيام هندوسي بالاعتداء على فتاة مسلمة محجبة وصفعها على الملأ، ضمن الحملة الهندوسية المتطرفة التي تدعمها حكومة مودي ضد مسلمي الهند.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع وفجر غضب المسلمين حول العالم، فقد ظهر الشاب الهندوسي وهو يعترض طريق الفتاة المسلمة المحجبة ويتحرش بها.

وعندما حاولت الفتاة المحجبة دفعه اعتدى عليها وصفعها بقوة على وجهها في مشهد صادم.

وتسبب هذا المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم بموجة غضب واسعة بين المسلمين حول العالم. الذين طالبوا حكوماتهم بنصرة مسلمي الهند واتخاذ إجراءات من شأنها الضغط على الحكومة المتطرفة هناك.

كما كتب ناشط باسم محمد:”لو كانت متبرجة، لشاهدنا جميع المتنطعين ومنظمات حقوق الفيمينيست والناشطين يصيحون بكل ما أوتوا من قوة.”

وتابع:”لكنها محجبة، فكأنما على رؤوسهم الطير وعلى أعينهم غشاوة منعتهم من رؤيتها والتضامن معها!”

من جانبه شارك الإعلامي والكاتب القطري البارز جابر الحرمي، مقطع الفيديو على حسابه بتويتر وعلق:”تخيّل أنها أمك .. أختك .. زوجتك .. بنتك .. ماذا سيكون موقفك؟!”

وغرد الناشط مشاري الحمد مستنكرا:”امرأة تصفع بالشارع فقط لكونها مسلمة لا لشئ اخر فقط محجبة ومسلمة.. حدوثني عن حرية الملابس يا ليبرالية الفلس.”

حساب “ديوانية قرطبة” بتويتر شارك المقطع هو الآخر وعلق بالقول:”بمثل هذه الصفعة كانت تجيش الجيوش وتفتح المدن وتسقط الحصون وينتقم لها وللمسلمين.. رحم الله المعتصم بالله وغفر له.”

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع وتسبب بموجة غضب بين النشطاء على مواقع التواصل. نائب هندي يهدد المسلمين في ولايته ويخيرهم بين ترك الإسلام واعتناق الهندوسية أو ترحيلهم إلى باكستان.

“مايانكيشوار سينغ” عضو المجلس التشريعي بولاية أوتار براديش الهندية، ظهر في المقطع الذي رصدته (وطن) وهو يقول: “لو أراد المسلمون البقاء في الهند فعليهم ترك الإسلام والإيمان بالهندوسية. وإذا قرروا غير ذلك فعليهم أن يرحلوا إلى باكستان.”

“If Hindus wake up, we will puII your beards and make a chotia (Hindu symbol). If you [MusIims] want to live in India, you'll have to say Radhe Radhe [Hindu religious chant] or else go to Pakistan.”

Hate speech by Mayankeshwar Singh, BJP MLA from Amethi.pic.twitter.com/6x3JTaBVq8

— Alishan Jafri (@alishan_jafri) February 17, 2022