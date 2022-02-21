دومينيك حوراني بقطعة ملابس واحدة لا تستر شيئاً في عز البرد! (فيديو)

وطن – أثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، جدلاً واسعاً بظهورها الفاضح في أحدث فيديو لها عبر “سناب شات”.

قطعة واحدة

ورغم أن الصيف لم يحل بعد، إلا أن دومينيك ظهرت بمايوه أحمر فاضح، في أحد المسابح، بدأت تتمايل أمام الكاميرا، وتدور لتكشف جسدها. والبكيني المفتوح من الخلف أيضاً رغم أنه قطعة واحدة.

وفي سياق آخر، شاركت دومينيك متابعيها فيديو وهي تجيب على أحد أسئلة جمهورها حول أكثر أمر تندم عليه في حياتها.

أكثر ما تندم عليه دومينيك

وقالت دومينيك: “أكثر شيء بندم عليه اني كتير طيبة.. كلن بيقولولي اني طيبة”.

وطرحت دومينيك مؤخراً اغنية بعنوان “ما بتتجلس” باللهجة اللبنانية، على يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

“خيفانة عليكم”

وفي الشهر الماضي، أثارت دومينيك جدلاً واسعاً بفيديو ظهرت خلاله في منزلها أثناء قضائها فترة الحجر الصحي. بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت دومينيك حوراني بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “تويتر” ورصدته “وطن”، وهي ترتدي قميص نوم زهري. وتضع مساحيق تجميل فاقعة اللون.

كما تقول دومينيك بالفيديو: “ليه كل ما قول لحدا عندي كوفيد بقول وينك بدي انحجر معك؟ شو بعمل لأرتاح لحالي شوي يعني؟ عن جد أنا خيفانة عليكم”.

وانتقد الناشطون تصرفات الفنانة اللبنانية وملابسها وطريقة حديثها التي اعتبروها إيحائية.

وكانت دومينيك قد اعتذرت قبل أيام عن كل حفلات رأس السنة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ودخولها في الحجر الصحي.

صورة جريئة بعد انفجار بيروت

وفي العام الماضي، فجرت دومينيك موجة غضب بين اللبنانيين، بطريقة تعبيرها عن حالة الصدمة التي تعيشها بعد انفجار مرفأ بيروت المُروع.

ونشرت دومينيك في حينها صورة جريئة عبر “انستجرام”، ظهرت فيها بدون حمالة صدر، وبقميص يكشف جسدها بطريقة فاضحة، وهوت شورت يكشف ساقيها العاريتين.

بينما علقت: ” كيف معنوياتكم؟ أعتقد إني بعدني تحت تأثير الصدمة؟ كيف مشاعركم إنتو؟”.

وأثارت الصورة غضب الجمهور الذي رأى أن جرأتها لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية التي وقعت في بيروت، وأنها لا تحترم مشاعر الجرحى وأهالي المفقودين والقتلى.

المصدر: (وطن – سناب شات)