ثمن طائرتين ورثهما عن والده .. أول رد من ملك الأردن على التسريبات بشأن ثروته ببنوك سويسرا

وطن – رد الديوان الملكي الأردني على ما كشفته صحف غربية اليوم، بشأن تسريب معلومات لـ 18 ألف حساب بنكي سري في بنك “كريديت سويس”، بينهم 6 حسابات يتبعون ملك الأردن عبد الله الثاني وأحدهم يضم 224 مليون دولار.

وكانت صحيفة “الغارديان” كشفت اليوم، الاثنين، أن العاهل الأردني تحرك مباشرة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011. وفتح حسابين جديدين في “كريدي سويس”. وهو البنك الذي خدم زعماء ومسؤولين عربا وأجانب بسرية تامة، منذ عدة عقود.

وأشارت إلى أن عقيلته الملكة رانيا العبد الله تمتلك حسابا هي الأخرى في ذات المصرف.

رد الديوان الملكي الأردني

وردا على هذا قال الديوان الملكي الهاشمي، إنه تابع تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية للملك عبدالله الثاني. ووصفها بأنها احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة. واعتبر أنه يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بملك الأردن وتشويه الحقيقة.

وتابع بيان الديوان الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”: “والتزاماً بمبدأ الشفافية والمكاشفة. فإن الديوان الملكي الهاشمي يوضح التالي: إن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق. حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات.”

وأضاف موضحا أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة.

مضيفا:”وكان جلالة الملك ورث طائرتين عن المغفور له جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، وتم بيعهما. واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية. وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها جلالته حاليا.”

كما جاء في رد الديوان الملكي الأردني:”ونتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية. إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.”

وأوضح البيان أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عبدالله عن والده الملك الحسين،.

حسابات أبناء الملك عبدالله الثاني في سويسرا

واستطرد البيان:”أما بالنسبة لحساب أبناء جلالة الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.”

كما شدد البيان على أن الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما.

وأعاد الديوان الملكي الهاشمي في بيانه التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني. إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.

وتابع:”أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة”.

العاهل الأردني إلى الواجهة

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، سلطت الضوء على ورود اسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في التحقيق الذي كشف معلومات عن حسابات بنكية لزعماء ومسؤولين، في سويسرا.

التحقيق الذي شاركت فيه عشرات المواقع والصحف الأجنبية، أشار إلى أن ملك الأردن استفاد من ستة حسابات في بنك “كريدي سويس” السويسري، على مدار الأعوام الماضية.

كما لفت إلى أن واحدا فقط من بين الحسابات الستة، أظهر أن الملك عبد الله الذي احتفى قبل أسابيع بعيد ميلاده الـ60، يمتلك فيه 224 مليون دولار.

ووفقا للصحيفة، يكشف تسريب نادر للمعلومات من Credit Score Suisse، أحد أكثر البنوك شهرة في العالم. كيف احتجزت المؤسسة المالية أطنانًا من مئات الآلاف من {الدولارات} لرؤساء الدول وضباط المخابرات ورجال الأعمال الخاضعين للعقوبات وحقوق الإنسان المعتدين، من بين العديد من الآخرين.

بينما قالت الصحيفة إن شخصا وصف نفسه بالمبلغ كشف عن المخالفات بتسريب معلومات عن أكثر من 18000 حساب مؤسسة مالية تمتلك مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار، إلى صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية.

وشاركت الصحيفة المعلومات مع مجموعة صحفية غير ربحية. وتحدي الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، و 46 منظمة إعلامية مختلفة في جميع أنحاء العالم، جنبًا إلى جنب مع The New York Occasions.

وتغطي المعلومات الحسابات التي تم فتحها من الأربعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولكن لا تطغى على العمليات الحالية للمؤسسة المالية.

من يمتلك حسابات في بنك كريديت سويس؟

ومن بين الأفراد العديدين المدرجين على أنهم يمتلكون كميات تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات في حسابات الائتمان السويسرية كان الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وابنا الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

كما كان من بين أصحاب الحسابات المختلفة أبناء رئيس مخابرات باكستاني ساعد في تحويل مليارات الدولارات من الولايات المتحدة. ودول مختلفة إلى المجاهدين في أفغانستان خلال الثمانينيات. وضباط فنزويليين وقعوا في شرك فضيحة فساد طويلة الأمد.

بينما يظهر التسريب أن Credit Score Suisse فتحت حسابات واستمرت في خدمة ليس فقط الأشخاص الأثرياء للغاية. ولكن بالإضافة إلى الأفراد الذين كانت خلفياتهم الإشكالية واضحة لأي شخص يدير أسمائهم عن طريق محرك بحث.

وقال دانييل ثيليسكلاف، الرئيس السابق لشركة مكافحة غسيل الأموال السويسرية، إن البنوك السويسرية واجهت منذ فترة طويلة حظرًا مصرحًا به لأخذ النقود المرتبطة بممارسة السجون. ومع ذلك، أشار إلى أن اللائحة لا تطبق عادة.

(المصدر: وطن – بترا)

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