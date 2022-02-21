شابة تجني 7 آلاف دولار في وظيفة بدوام كامل سنة إميلي جامب watanserb.com
شابة تبلغ من العمر 25 سنة إميلي جامب
حياتنا

تجني 7 آلاف دولار شهريا من نشاط أثناء عملها في وظيفة بدوام كامل .. إليك الطريقة

كتب ايمان الباجي
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وطن – نشر موقع قناة “سي إن بي سي” تقريرا تحدث فيه عن قصة إميلي جامب التي تمكنت من الجمع في عملها بين وظيفة دائمة والعمل في نشاط جانبي من تحقيق ثروة مالية رغم التحديات التي واجهتها.

قبل أيام قليلة من تفشي وباء كورونا في مارس 2020، بدأت إميلي وظيفتها الأولى بدوام كامل كمنسقة تسويق في عيادة طب الأسنان في كولومبوس، أوهايو أين كان راتبها السنوي 34500 دولار.

كل يوم، تقول إميلي أن العيادة كان ممتلئة بالزبائن الذين يرغبون في تبييض أسنانهم أو تركيب الفينير.

لكن مع اشتداد حدة الوباء والزام المواطنين بارتداء الأقنعة، تساءلت إميلي في ذلك الوقت: “لماذا كل هؤلاء الأشخاص يسعون لتجميل لأسنانهم، بينما ابتساماتهم أصبحت مخفية الآن خلف الأقنعة؟”

وأشارت إميلي إلى أنه أصبح واضحا مدى أهمية تأثير الجزء العلوي من وجوهنا على تعبيراتنا وقد وجدت نفسها تركز أكثر على قراءة مشاعر الناس، لا سيما من خلال عيونهم وحواجبهم.

مايكروبليدنج الحواجب

هنا بدأت إميلي رحلة بحثها عن تقنية المايكروبليدنج “microblading” وهي عبارة عن تقنية وشم شبه دائمة للحواجب عن طريق ملء الفراغات وتحديد شكل الحاجب وتكثيف شعيراته.

عندما لم تكن إميلي تعمل في دوامها في طب الأسنان، حضرت حصصا عن microblading. ولعدة أشهر، كانت تتدرب كل يوم لعدة ساعات.

نشاط جانبي مربح

في نهاية المطاف وما بدأ كهواية بالنسبة لإميلي تحول إلى نشاط جانبي مربح. حيث كانت تحقق ما لا يقل عن 7200 دولار شهريًا.

في يونيو من هذا العام، بعد ثلاثة أشهر من التوفيق بين الوظيفتين. قررت إميلي ترك وظيفتها مع طبيب الأسنان والعمل بدوام كامل في نشاطها الجديد أين أطلقت عليه اسم” Columbus Cosmetic Ink”.

كما تقول إميلي “أحقق مبيعات تبلغ حوالي 8750 دولارًا شهريًا.”

واجهت إميلي العديد من التحديات في هذا المجال خاصة وأنها تتولى بنفسها إدارة هذا النشاط.

ولكنها تقول وهي في الخامسة والعشرين أن هناك الكثير لنتعلمه أثناء تنمية نشاط تجاري وأهم شيء أنها كانت أسعد مقارنة بما كانت عليه سابقا.

وفي ما يلي شاركت إميلي نصائحها لأي شخص يتطلع إلى بدء نشاط جانبي:

1. إعداد خطة عمل أولََا

وفقا لإميلي، لا تحتاج إلى درجة علمية في الأعمال التجارية لكتابة خطة عمل.

فقد أكدت أن عملها لم يكن مثاليًا، ولكنه كان وسيلة بالنسبة لها للبقاء على اطلاع على الأشياء الأساسية مثل طلب العملاء ونفقات بدء التشغيل والتوقعات المالية واستراتيجيات التسويق.

بينما تقول إميلي ” إن وجود خطة عمل ساعدني على الشعور بمزيد من الثقة والاستعداد.”

2. فكر في العمل بشكل مؤقت بصفة مجانية

أحد أصعب الأجزاء في العمل كنشاط جانبي هو جذب الزبائن.

كما كانت إميلي تعلم أنها موهوبة في هذا المجال، لكن الناس لم يعرفوا بعد موهبتها ولكسب ثقتهم، كانت بحاجة إلى بناء محفظة.

وقد استخدمت تطبيق “Nextdoor”، منصة تتيح لك إمكانية البقاء على اتصال مع الناس الذي يعيشون في الحي بجوارك، لبدء تسويق خدماتها.

وقد قامت بنشر منشورا تقول من خلاله “مطلوب عارضات: جلسة Microblading مجانية”، ولقد انتهى بها الأمر إلى جلب اهتمام العديد من الزبائن.

كما ساعدت إميلي العارضات في الحصول على شكل الحواجب التي يحلمن بها مقابل التعريف بنشاطها.

وبمجرد أن أصبح لها عدد كافٍ من الزبائن لنشر صور على موقع الويب الخاص بها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تدفق المزيد من الزبائن إلى المتجر.

وذلك عندما بدأت في تغيير الأسعار الكاملة، والتي تختلف اعتمادًا على إجراءات محددة.

3. أحِب ما تفعل واستمر في إتقان مهنتك

لطالما كانت إميلي متحمسة لكل ما يتعلق بالجمال. حتى عندما كانت في الكلية، عملت بشكل مستقل كإخصائية تجميل.

كما أنها تقول أن زبائنها هم السبب الرئيسي الذي يجعلها متحمسة للذهاب إلى عملها كل يوم.

في وقت سابق من هذا العام، عملت إميلي مع زبونة ناجية من مرض سرطان الثدي أفقدها الكثير من شعرها وشعر حواجبها بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي.

بعد أن أنهت عملها على حواجب الزبونة، مكنتها إميلي من مرآة لترى نفسها فأجهشت الزبونة بالبكاء وقد قالت إميلي أن لحظات عاطفية مثل هذه تجعل وظيفتها مجزية أكثر.

4. استعد للعمل بجد وقم بتضحيات

عندما كانت إميلي تعمل في عيادة طب الأسنان بدوام كامل وكان ” Columbus Cosmetic Ink مجرد نشاط جانبي. كانت تعمل من 60 إلى 70 ساعة في الأسبوع.

وفي بعض الأحيان، كان عليها القيام بتضحيات عديدة خاصة إذا تعلق الأمر بحياتها الاجتماعية أو النوم أو حتى استراحات الغداء.

بينما الأهم من ذلك، اضطرت إلى تقليص مشترياتها من البقالة والتسوق وتناول الطعام بالخارج لتوفير المال.

كما أنها ليست نادمة على المخاطر أو التضحيات التي قدمتها لإنشاء عملها الخاص.

وتقول إميلي ” بالنسبة لي، الجانب الإيجابي في ظل هذا الوباء هو أنه جعلني أدرك أن الحياة أقصر من أن لا أفعل شيئًا لمجرد أنه “يبدو أنه يتطلب الكثير من العمل”.

وأضافت “في بعض الأحيان، لا يمكنك ترقب الفرصة السانحة – يجب عليك خلقها.”

 

(المصدر: سي إن بي سي)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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