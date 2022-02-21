بعد دفاعها عن حجاب مسلمات الهند.. بيلا حديد وشقيقتها جيجي عاريتان تماماً!

وطن – تزامناً مع هدم قصر والدهما، ظهرت عارضتي الأزياء الأمريكتيان جيجي وبيلا حديد عاريتان تماماً في أحدث صورة تجمعهما سوياً.

آلهة الفيرساتشي!

وظهرت بيلا وجيجي عاريتان تماماً. في الصورة التي نشرتها دونتيلا فيرساتشي، صاحبة دار الأزياء الإيطالية الشهيرة عبر “انستجرام”. وذلك ضمن الحملة الإعلانية للعلامة التجارية الفاخرة لربيع 2022.

وغطت خصلات شعرهن وحقائب يد باللونين الأسود والأبيض، مناطقهن الحميمية.

وحملت الشقيقتان ذاتا الأصول الفلسطينية، تفاحة حمراء لامعة بينهما، بينما ينزلق ثعبان فوق رجل بيلا.

وعلقت دوناتيلا فيرساتشي: ” آلهة الفيرساتشي”.

وشبهت مجلة Vanity fair المتخصصة في الموضة، العارضتين بـ “حواء”.

بيلا حديد تتضامن مع مسلمات الهند

وفي سياق آخر، عبّرت بيلا حديد، عن تضامنها مع مسلمات الهند بسبب اضطهادهن لارتدائهنّ الحجاب، لا سيما هدى، الذي تم الاعتداء عليها بسبب ارتدائها الحجاب.

وعبر حسابها الرسميّ في “انستغرام”، عدّدت حديد (25 سنة) بعض نضالات النساء المسلمات.

وقالت بيلا حديد: “ارتداء الحجاب أو كونك مسلمًا لا يعني أنك تشكل تهديدًا للآخر أو مختلفًا”.

وأضافت: “أنا آسفة جدا لأولئك الذين شعروا بهذا النوع من عدم الاحترام.. أنتم لا تستحقون ذلك”.

ودعت بيلا حديد، في سياق تعبيرها عن تضامنها إلى وقف تلك الأعمال العدائية.

وقالت العارضة ذات الأصول الفلسطينية: “لنقف معًا لتحقيق العدالة لهدى والفتيات المسلمات الأخريات اللائي تعرضن للهجوم أيضًا”.

هدم قصر محمد حديد

هذا وقد بدأت عمليات هدم قصر الملياردير الأمريكي من أصل فلسطيني محمد حديد الواقع في “بيل إير” هذا الأسبوع، وذلك بعد أكثر من عامين من صدور أمر قاضٍ بهدمه بسبب المخاطر التي أصبح يشكلها على المنازل المجاورة له.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد شُوهدت حفارة ميكانيكية في الصور الحصرية التي تحصلت عليها الصحيفة وهي تهدم جدارًا من مبنى القصر، بينما اهتم عمال آخرون بتهيئة السقف الخرساني المسطح لقصه إلى أجزاء وإزالته.

وقد تولت شركة “Sahara Construction” عمليات هدم هذا القصر المثير للجدل والبالغ سعره 100 مليون دولار.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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