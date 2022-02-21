قتل مواطن صحراوي وحرق جثمانه watanserb.com
مظاهرة كبيرة في مدينة الداخلة المحتلة للمطالبة بكشف كواليس جريمة قتل مواطن صحراوي وحرق جثمانه على أيدي سلطات المخزن
الهدهد

المظاهرات تجتاح مدينة الداخلة استنكارا لقتل مواطن صحراوي وحرق جثمانه من قبل سلطات المخزن

كتب سالم حنفي
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وطن – نشر موقع ” ecsaharaui” المتخصص في نقل أخبار الصحراء، مقطع فيديو يرصد اندلاع مظاهرة كبيرة في مدينة الداخلة المحتلة من أجل تقرير المصير والمطالبة بكشف كواليس جريمة قتل مواطن صحراوي وحرق جثمانه على أيدي سلطات المخزن. مشيرا إلى أن هذه المظاهرات مستمرة منذ عدة أيام.

وقال الموقع، إن قوات الشرطة التابعة للمخزن المغربي نزلت الليلة الماضية، إلى الشوارع لقمع الاحتجاجات على جريمة قتل المواطن الصحراوي حبيب أغريشي التي تمت دون عقاب على يد سلطات الاحتلال.

مقتل المواطن الصحراوي لحبيب اغريشي

وكان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) قد اصدر بيانا بعد الجريمة الشنيعة التي ذهب ضحيتها المواطن الصحراوي لحبيب اغريشي. مؤكدا أن قتله و حرق جثمانه يعد جريمة ضد الإنسانية تتطلب حقيقا دوليا.

وقالت “كوديسا” في بياناها أنه “بعد مرور حوالي تسعة أيام كاملة عن اختفاء المدني الصحراوي ” لحبيب أغريشي ” البالغ من العمر 48عاما بمدينة الداخلة المحتلة. وأعلنت قوة الاحتلال المغربي في بلاغ صادر بتاريخ 16 شباط / فبراير 2022. عن الشرطة القضائية للاحتلال المغربي بالداخلة المحتلة ، عن قتل ” لحبيب أغريشي” و حرق جثته. داخل مستودع يستغله مواطنا مغربيا يسمى ” يوسف العطاوي ” البالغ من العمر 27 سنة. الذي تم العثور على جثته بتاريخ 09 شباط / فبراير 2022 بشاطئ البحر بالقرب من هذه المدينة. بعد أن كان قد تم الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في ارتباط بقضية اختفاء الضحية الصحراوي منذ تاريخ 07 شباط / فبراير 2022. قبل أن يخلى سبيله في سابقة غير مفهومة و غريبة. بالنظر إلى طبيعة هذه القضية وخطورتها. بالرغم من إدلاء العائلة بحجج و أدلة تثبت تورطه في اختطاف ابنها”.

وأوضح البيان، أنه “لم يتوقف هذا البلاغ عند فقط الإعلان عن جريمتي القتل والحرق لإخفاء معالم الجريمة. بل كشف عن مرتكب هذه الجرائم، وان الأمر يتعلق ب ” يوسف العطاوي ” ، المتوفى في ظروف غامضة. و الذي ترجح كل المعطيات – حسب هذا البلاغ – بأنه المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل. مؤكدا ( أي البلاغ ) على فرضية غرق القاتل، مع العلم أن رخصة الدفن رقم 0090 – 2022 الصادرة عن المكتب الجماعي لحفظ الصحة تؤكد أن طبيعة الوفاة ناتجة عن القتل العنيف”.

ولفت البيان إلى ان “هذا البلاغ جاء مباشرة بعد صدور بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة قوة الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة. و هو البلاغ الذي مهد بشكل واضح لما جاء من معلومات في البلاغ الأول. تخص بالأساس الإعلان عن قتل الضحية و المدني الصحراوي ” لحبيب أغريشي ” و حرقه بواسطة مادة البنزين.

تفاصيل أكثر

و عن فرضية غرق القاتل و المشتبه فيه الرئيسي ” يوسف العطاوي ”. مع ما تمت الإشارة إليه من معلومات أخرى متعلقة بمسرح الجريمة وآثار الدم وبقايا عظام متفحمة و أسنان بشرية ورفع لعينات من الحمض النوي بهدف الكشف عن معالم هذه الجريمة “.

يشار إلى أنه في شريط فيديو مصور، تطرقت إحدى الشهادات إلى اختفاء المدني والتاجر الصحراوي ”لحبيب أغريشي ” وإلى اكتشاف عائلته وجود سيارته متوقفة بشاطئ البحر. حيث تم الاتصال بالشرطة بقصد التبليغ عن الحادث. قبل أن تهتدي العائلة عبر كاميرات فيديو مثبتة بإحدى الأماكن بشوارع مدينة الداخلة المحتلة. إلى وجود سيارة كانت وراء سيارة ابنها”.

وبعد تمكن العائلة من معرفة صاحب السيارة والتبليغ عنه لدى شرطة قوة الاحتلال، قامت هذه الأخيرة باستدعائه والاستماع إليه قبل أن تخلي سبيله. ويدعى ” يوسف العطاوي “، الذي – حسب الشهادة – لم يعد إلى منزل عائلته إطلاقا. قبل أن يعلن عن العثور على جثته منزوعة الملابس ( عارية ). مرمية بشاطئ المدينة لمدة يومين بعد اختفاء الضحية الصحراوي ” لحبيب أغريشي“.

(المصدر: تويتر – يوتيوب – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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