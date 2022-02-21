المظاهرات تجتاح مدينة الداخلة استنكارا لقتل مواطن صحراوي وحرق جثمانه من قبل سلطات المخزن

وطن – نشر موقع ” ecsaharaui” المتخصص في نقل أخبار الصحراء، مقطع فيديو يرصد اندلاع مظاهرة كبيرة في مدينة الداخلة المحتلة من أجل تقرير المصير والمطالبة بكشف كواليس جريمة قتل مواطن صحراوي وحرق جثمانه على أيدي سلطات المخزن. مشيرا إلى أن هذه المظاهرات مستمرة منذ عدة أيام.

وقال الموقع، إن قوات الشرطة التابعة للمخزن المغربي نزلت الليلة الماضية، إلى الشوارع لقمع الاحتجاجات على جريمة قتل المواطن الصحراوي حبيب أغريشي التي تمت دون عقاب على يد سلطات الاحتلال.

⭕ (Video) Manifestaciones saharauis. Las fuerzas de ocupación marroquíes sitian la ciudad de Dajla ocupada.https://t.co/kDNkgMHTuA pic.twitter.com/PX1KXpGrp1 — ECSaharaui (@ECSaharaui__) February 21, 2022

مقتل المواطن الصحراوي لحبيب اغريشي

وكان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) قد اصدر بيانا بعد الجريمة الشنيعة التي ذهب ضحيتها المواطن الصحراوي لحبيب اغريشي. مؤكدا أن قتله و حرق جثمانه يعد جريمة ضد الإنسانية تتطلب حقيقا دوليا.

وقالت “كوديسا” في بياناها أنه “بعد مرور حوالي تسعة أيام كاملة عن اختفاء المدني الصحراوي ” لحبيب أغريشي ” البالغ من العمر 48عاما بمدينة الداخلة المحتلة. وأعلنت قوة الاحتلال المغربي في بلاغ صادر بتاريخ 16 شباط / فبراير 2022. عن الشرطة القضائية للاحتلال المغربي بالداخلة المحتلة ، عن قتل ” لحبيب أغريشي” و حرق جثته. داخل مستودع يستغله مواطنا مغربيا يسمى ” يوسف العطاوي ” البالغ من العمر 27 سنة. الذي تم العثور على جثته بتاريخ 09 شباط / فبراير 2022 بشاطئ البحر بالقرب من هذه المدينة. بعد أن كان قد تم الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في ارتباط بقضية اختفاء الضحية الصحراوي منذ تاريخ 07 شباط / فبراير 2022. قبل أن يخلى سبيله في سابقة غير مفهومة و غريبة. بالنظر إلى طبيعة هذه القضية وخطورتها. بالرغم من إدلاء العائلة بحجج و أدلة تثبت تورطه في اختطاف ابنها”.

وأوضح البيان، أنه “لم يتوقف هذا البلاغ عند فقط الإعلان عن جريمتي القتل والحرق لإخفاء معالم الجريمة. بل كشف عن مرتكب هذه الجرائم، وان الأمر يتعلق ب ” يوسف العطاوي ” ، المتوفى في ظروف غامضة. و الذي ترجح كل المعطيات – حسب هذا البلاغ – بأنه المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل. مؤكدا ( أي البلاغ ) على فرضية غرق القاتل، مع العلم أن رخصة الدفن رقم 0090 – 2022 الصادرة عن المكتب الجماعي لحفظ الصحة تؤكد أن طبيعة الوفاة ناتجة عن القتل العنيف”.

ولفت البيان إلى ان “هذا البلاغ جاء مباشرة بعد صدور بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة قوة الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة. و هو البلاغ الذي مهد بشكل واضح لما جاء من معلومات في البلاغ الأول. تخص بالأساس الإعلان عن قتل الضحية و المدني الصحراوي ” لحبيب أغريشي ” و حرقه بواسطة مادة البنزين.

تفاصيل أكثر

و عن فرضية غرق القاتل و المشتبه فيه الرئيسي ” يوسف العطاوي ”. مع ما تمت الإشارة إليه من معلومات أخرى متعلقة بمسرح الجريمة وآثار الدم وبقايا عظام متفحمة و أسنان بشرية ورفع لعينات من الحمض النوي بهدف الكشف عن معالم هذه الجريمة “.

يشار إلى أنه في شريط فيديو مصور، تطرقت إحدى الشهادات إلى اختفاء المدني والتاجر الصحراوي ”لحبيب أغريشي ” وإلى اكتشاف عائلته وجود سيارته متوقفة بشاطئ البحر. حيث تم الاتصال بالشرطة بقصد التبليغ عن الحادث. قبل أن تهتدي العائلة عبر كاميرات فيديو مثبتة بإحدى الأماكن بشوارع مدينة الداخلة المحتلة. إلى وجود سيارة كانت وراء سيارة ابنها”.

وبعد تمكن العائلة من معرفة صاحب السيارة والتبليغ عنه لدى شرطة قوة الاحتلال، قامت هذه الأخيرة باستدعائه والاستماع إليه قبل أن تخلي سبيله. ويدعى ” يوسف العطاوي “، الذي – حسب الشهادة – لم يعد إلى منزل عائلته إطلاقا. قبل أن يعلن عن العثور على جثته منزوعة الملابس ( عارية ). مرمية بشاطئ المدينة لمدة يومين بعد اختفاء الضحية الصحراوي ” لحبيب أغريشي“.

(المصدر: تويتر – يوتيوب – وطن)

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