إنجي خوري شبه عارية في المسبح! (فيديو)

وطن – على الرغم من أن تداعيات الفيلم الإباحي لم تنته بعد، إلا أن السورية المثيرة للجدل، إنجي خوري لم تكف عن الظهور بشكل فاضح.

بكيني فاضح

وأحدثها، حين ظهرت إنجي بفيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، وهي شبه عارية.

وظهرت إنجي وهي ترتدي بيكيني فاضح باللون الأحمر، وتقف أمام حوض السباحة في أحد الأماكن وشعرها مبتل بعد السباحة.

رجل دين!

وقبل أيام، فاجأت إنجي متابعيها، بكشفها عن زواجها من رجل دين.

وقالت إنجي خوري بفيديو عبر “سناب شات”، وهي تدافع عن نفسها في أزمة تسريب فيلم إباحي لها. إنها كانت متزوجة من رجل دين أثناء تواجدها في دبي.

وأشارت إنجي إلى أنها ابتعدت عن السوشيال ميديا لمدة 9 أشهر، بعد ارتباطها برجل دين. مؤكدة أن لا علاقة لها بالفيديو وأنه تم تركيب صورتها عليه.

وتابعت إنجي: “اتركوني بحالي، ما بتخافوا الله”.

زيارة السعودية

وأثارت المشهورة السورية جدلاً واسعاً بأول قرار اتخذته بعد أزمة تسريب فيلم إباحي لها.

و أعلنت إنجي عن تواجدها قريباً في السعودية. قائلة: “عن قريب راح إطلع على السعودية”.

انجي خوري : قريبا رايحه زيارة ل السعودية .. pic.twitter.com/BUwyDNxVJ7 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 28, 2022

صورة جريئة

هذا وقد نشرت إنجي صورة جريئة لها تكشف عن جزء حساس من صدرها، معقبة: “لو شو ماعملتوا هالمرة ما راح تكسروني”.

كما أرفقت إنجي الصورة بإيموجي يد يعمل علامة إيحائية خارجة.

هذا وقد خرجت إنجي خوري، في مقطع فيديو تنفي فيه صحة المقطع الإباحي المتداول زاعمة انه “مركب”.

لست أنا

وزعمت إنجي أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهها عليه.

انجي خوري تبكي بعد تسريب فيديو اباحي 🔥🔞 لها : حلوو عني هيدي مو انا .. pic.twitter.com/ck63bimGiW — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 25, 2022

كما تابعت حديثها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني. أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي أفلام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله.. حلو عني..حلو عني”.

المصدر: (وطن – سناب شات)

اقرأ أيضا: