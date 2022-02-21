أسرار عائلة صدام حسين كما ترويها حفيدته.. هذه قائمة الممنوعات التي كان يفرضها الرئيس الراحل! (شاهد)

وطن – نشر الإعلامي العراقي الدكتور حميد عبدالله العديد من أسرار عائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كما وردت في كتاب مذكرات حفيدة الرئيس الراحل، حرير حسين كامل.

وروى “عبدالله” بعض ما ورد في المذكرات. حيث كشفت “حرير” بأن جدها من أمها، الرئيس الراحل صدام حسين كان هو من يسمي حفيداته وممنوع على أي شخص أن يسميهن.

وبحسب المذكرات، فإنه من الممنوع في عائلة صدام حسين ان تتجاوز الفتاة سن 15 عاما دون أن تتزوج. وأنه ممنوع أن تتزوج أحدا من خارج العائلة. كما من الممنوع أن تدخل جامعة مختلطة.

كما لفتت “حرير” في مذكراتها، انه من الممنوع تشغيل خدم أجانب. وأنه ممنوع إطلاق لقب “خادمات” عليهن، وتسميتهن باسم “عاملات”.

وتحدثت “حرير” بأن صدام حسين كان يمنع العائلة من شرب “البيبسي” أثناء الحصار. مشيرة إلى ان “صدام” قدم إلى منزلهم في إحدى المرات ورأى آثار “بيبسي” في الكؤوس، الأمر الذي دفعه للغضب، كون العراقيين لا يستطيعون شرب “البيبسي” في ظل الحصار.

ولفتت “حرير” بأن صدام حسين كان يمنع أفراد العائلة من الاختلاط بالاغنياء والأثرياء، مشيرة إلى أنه حينما تزوج أحد أبناء طارق عزيز زواجا باذخا، أبدى صدام حسين إنزعاجا كبيرا مما حدث وقام بفتح تحقيق ومنع إقامة مثل هذه الزيجات.

وِاشارت إلى أن حسين كامل قدم لوالدتها حينما خطبها أكبر مهر في العراق الحديث، عبارة عن العشرات من القطع الذهبية إلا أنها اختارت أربع أو خمسة قطع وقامت برد الباقي.

وذكرت أن جدتها ساجدة طلفاح كانت رافضة لزواج والدتها من حسين كامل. مشيرة إلى أن عاملة في القصر تدعى “غالية” مقربة من العائلة أثرت عليها وأقنعتها بالموافقة لاحقا.

(المصدر: يوتيوب – وطن)

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