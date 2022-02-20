مبالغ ضخمة تم استردادها .. هذا ما كشفه جهاز الرقابة الإدارية في سلطنة عمان حول هذه الأموال

وطن – كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان عن تقريره السنوي لعام 2020، كاشفا عن حجم الأموال التي تم استردادها خلال الخطة الخمسية التاسعة.

وقال التقرير الذي جاء بعنوان: “ملخص المجتمع”، إن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها واستردادها خلال الخطة الخمسية التاسعة 580 مليون ريال عُماني. كما وضح أنه تعامل مع 207 قضايا بالتنسيق مع الادعاء العام حيث صدرت بشأن بعضها أحكام قضائية وأخرى لا تزال قيد الإجراءات.

كما أشار التقرير الملخص إلى أن إجمالي عدد الملاحظات خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2020م وصل إلى 33096 ملاحظة نتج عنها 30464 توصية. فيما بلغ عدد مهمات الفحص الرقابية المنفذة 1861 مهمة تمثلت في 1210 للرقابة المالية والإدارية (مطابقة والتزام) و624 لرقابة الأداء و27 للرقابة المسبقة.

الشكاوى والبلاغات

بينما ورد بالملخص أنّ إجمالي عدد الشكاوى والبلاغات خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2020م وصل إلى 4544 شكوى وبلاغًا، تم التعامل والانتهاء من 94 بالمائة منها، مشيرًا إلى أنّ عدد الشكاوى والبلاغات في عام 2020م ارتفع 51 بالمائة مقارنة بعام 2019م.

ووضّح أنّ تلك الشكاوى والبلاغات تمثلت في تجاوزات إدارية ومالية بلغ عددها 2767، والتأخير في إنجاز المعاملات عددها 1063، وتظلمات موظفين 232. واستغلال السلطة 116، وعدم سلامة إسناد مناقصة 122، وأخرى 244.

تفاصيل أكثر

كما تضمّنت خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2020م. المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، مختلف مجالات الرقابة نُفّذت من خلالها 96 مهمة. صدر عنها 124 تقريرًا وتمثلت في فحص الأعمال المالية والإدارية ببعض الجهات الحكومية. وأعمال الفحص والربط لضريبة الدخل وتقييم الأنظمة الإلكترونية في بعض الجهات.

كما تم فحص المشاريع والعقود وعقود الانتفاع بالأراضي. ودراسة وتحليل أداء الميزان التجاري لسلطنة عُمان. والحساب الختامي للدولة ودراسة الآثار المترتبة على تصدير الخامات التعدينية.

بينما شملت خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2020م المتعلقة بالهيئات والمؤسسات وشركات الخدمات العامة تنفيذ 24 مهمة. صدر عنها 21 تقريرًا حول عدة موضوعات منها تقييم أداء الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي وفحص الأعمال المالية والإدارية لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة. وفحص بعض عقود التشغيل والصيانة للشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة). وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية بقطاع الاتصالات.

ماذا عن النفط والغاز؟

فيما شهدت خطة الفحص السنوية للجهاز المتعلقة بالاستثمارات والشركات التجارية والصناعية تنفيذ 24 مهمة.

كما صدر عنها 25 تقريرًا وتمثلت في دراسة أداء بعض الاستثمارات الحكومية المباشرة بعد تحويلها إلى شركات قابضة. وفحص جانب من استثمارات الصندوق العُماني للاستثمار سابقًا. وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية والأنشطة الاستثمارية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية. والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتقييم أداء بعض المنشآت الفندقية.

وفحص بعض المشروعات التابعة للشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران). وتقييم أداء شركة الطيران العُماني والأداء التشغيلي لشركة عُمان للحوض الجاف.

كما تضمّنت خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2020م المتعلقة بشركات النفط والغاز تنفيذ 12 مهمة صدر عنها 12 تقريرًا.

بينما تمثلت في فحص بعض الأعمال المالية والإدارية والتشغيلية لبعض مناطق الامتياز وتقييم أداء حقول النفط. كما تمت مراجعة اتفاقية بيع المنتجات النفطية. بينما تم فحص إجراءات تعيين الاستشاريين وانتداب موظفين غير عُمانيين.

وذكر الملخص أنّ عدد الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بلغ 519 جهة. منها 292 جهة رئيسة و227 جهة فرعية، فيما بلغ عدد التقارير الصادرة عن مهمات الفحص للجهاز 2449 تقريرًا رقابيًا خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2020م.

كما باشر الجهاز مهمات هيئة مكافحة ومنع الفساد من خلال الكشف عن المخالفات المالية والإدارية. وتفعيل دوره الرقابي في معظم الوحدات الحكومية على مدار العام. وافتتاح عدد من أفرع الجهاز في أغلب المحافظات وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

#جهاز_الرقابة_المالية_والإدارية_للدولة يصدر ملخصاً للمجتمع بنتائج أعماله بما تضمنه تقريره السنوي لعام 2020، للاطلاع على الملخص يرجى زيارة الرابط الآتي:https://t.co/Q1tPvdehob#ملخص_الرقابة_للمجتمع pic.twitter.com/dzcglLNad9 — جهاز الرقابة -عُمان (@StateAudit_Oman) February 20, 2022

(المصدر: وطن – تويتر)

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