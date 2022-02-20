عضو كونجرس أمريكي: السعودية خسرت حرب اليمن ويجب عقاب “ابن سلمان” على مقتل “خاشقجي”

وطن – أكد عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي “رو خانا” بأن السعودية خسرت حرب اليمن وعليها أن تفهم انها بحاجة لتسوية سلمية تخرجها من ورطتها. داعيا الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف بيع الأسلحة للسعودية.

بيع الأسلحة إلى السعودية

ودعا النائب خلال مقابلة أجرته معه صحيفة “الإندبندنت” البريطانية خلال زيارته لإسرائيل برفقة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لمنع شركات مثل ريثيون بيع أسلحة إلى السعودية. مؤكدا على ان العمليات العسكرية في اليمن والتي بدأت في عام 2015 واشتركت فيها 10 دول، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت انتهت إلى طريق مسدود.

وشدد “رو خانا” خلال المقابلة على أن السعوديين “خسروا حرب اليمن التي أدت لضحايا كثر وعليهم فهم أنهم بحاجة للعمل باتجاه تسوية سلمية”. موضحا أن الحوثيين الذين استهدفهم التحالف الذي قادته السعودية أصبحوا قادرين على شن هجمات صاروخية على أماكن مثل الإمارات.

وقال “رو خانا” بان الوفد الأمريكي سيطالب الوفد بريطانيا وألمانيا بنفس الأمر، وعندما سئل إن كان سيطالب السلطات البريطانية بوقف صفقات الأسلحة إلى السعودية أجاب “سأفعل وبقوة. وأشركت هذه المواقف مع الإسرائيليين، وأثيرت مخاوف من الحوثيين”.

وأضاف: “قلت علينا ألا ننسى أن السعوديين الذين بدأوا بالحرب وكانوا البادئين فيها”. مشددا “بالتأكيد سأطرح الموضوع في بريطانيا، وقضية إنهاء الحرب ووقف صفقات السلاح إلى السعودية والتوقف عن تقديم قطع الغيار لسلاح الجو السعودي وعندها نستطيع وقف الحرب”.

وكان مجلس النواب والشيوخ قد صوتا عام 2019على إجراءات لمنع بيع السلاح إلى السعودية. إلا أن الرئيس دونالد ترامب استخدم الفيتو وتجاوز القرارات ووقع عليه كقانون. معلقا أن “الولايات المتحدة سترسل رسالة بأنها تتخلى عن شركائها وحلفائها”.

السعودية المنبوذة

إلا أن بايدن تعهد باتخاذ موقف متشدد من السعودية ووصفها في حملته بالمنبوذة. لكنه توصل إلى نتيجة أنه لا يمكن تهميش المملكة وأن ولي العهد محمد بن سلمان، 36 عاما، سيتولى عرش البلاد بعد وفاة والده الملك سلمان، 86 عاما. كما أن العلاقات مع السعودية مهمة لكي يفرض عقوبات على الزعيم المقبل.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 أقر البيت الأبيض صفقة أسلحة بـ 650 مليون دولار يتم عبرها توفير منصات إطلاق صواريخ للسعودية. وبعدما مرر مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية القرار الذي وصفته إدارة بايدن بتوفير أسلحة “دفاعية”.

ويقول الداعون لوقف الحرب في اليمن إن دعم دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة كان مهما لإدارة الحرب. ولم يكن بالضرورة دعما سياسيا بل الأسلحة التي قدمها البلدان، مثل الصواريخ والأسلحة والمعدات والذخيرة ودعم سلاح الجو السعودي الذي يدير الحرب من الجو.

وقال صموئيل بيرلو- فريمان المنسق في الحملة ضد تجارة السلاح في لندن إن آلافا من المدنيين اليمنيين قتلوا نتيجة للغارات. ومات حوالي 350.000 نتيجة للقصف والدمار على البنى التحتية، المدارس ومحطات معالجة المياه.

وكشفت الحملة ضد تجارة السلاح أن أرقام الحكومة عن مبيعات السلاح تصل إلى 9.1 مليار دولار منذ عام 2015. مع أن الأرقام الحقيقية قد تصل إلى 27 مليار دولار.

واحتفظت شركة بي إي إي سيستمز وهي أكبر شركات تصنيع منظومات السلاح الجوي بأكثر من 6.000 موظف في السعودية. للمساعدة في عمليات سلاح الجو وكجزء من صفقة أقرتها الحكومة البريطانية.

وقال إن “بريطانيا والولايات المتحدة تدعمان سلاح الجو السعودي وبدون هذا الدعم فلن يتمكن من الطيران وشن الغارات”.

ورحب بيرلو بجهود خانا لوقف الحرب “كان واحدا من أفضل المتحدثين في الكونغرس والداعي لوقف صفقات السلاح إلى السعودية. وفي الحقيقة كانت هناك عدة محاولات في الكونغرس لوقف الإمدادات”. و “للأسف فقد صوت ضدها ترامب وأصبح الرئيس الديمقراطي الآن هادئا وبوجود بعض الاستثناءات”. وأضاف أن “مزيدا من الضغط على الحكومة البريطانية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي أمر مرحب به”.

مقتل خاشقجي

وفي إطار منفصل عن حرب اليمن دعا خانا بايدن لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي فيما يتعلق بجريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.

وقالت الصحيفة إنه رغم ما ورد في أدلة الاستخبارات إلا أن بايدن امتنع عام 2021 عن فرض عقوبات.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صرح أن العلاقات مع السعودية هي أكبر من فرد واحد. لافتة إلى أن عددا من أفراد حزبه يرون أن بايدن ارتكب خطأ وعليه وقف الحرب التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة للمساعدات. وخلقت ما وصفته الأمم المتحدة أكبر كارثة إنسانية في العالم.

(المصدر: الإندبندنت – ترجمة وطن)

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