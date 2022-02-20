“صُرة” ستيفاني صليبا حديث متابعيها.. ماذا حدث لبطنها! (شاهد)

وطن – أثارت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، جدلاً واسعاً بأحدث صورة نشرتها لها قبل مغادرتها لبنان، إلى تركيا من أجل تصوير عمل فني جديد.

صرة ستيفاني حديث جمهورها!

حيث ظهرت ستيفاني بصورة نشرتها عبر “انستجرام” وهي تقف مع صديقاتها معبرة عن شوقها لهن. وكانت وترتدي “كروب توب” فضي نصف بطن.

وظهرت صرتها بشكل غريب، ما أثار الشك وحيرة متابعيها الذين تساءلوا ما إذا خضعت لعملية تجميل مؤخراً.

“ليش هيك بطنك؟”

ومما جاء في التعليقات: “ليش هيك بطنك… عملي تجميل”.

وكتب آخر: “جماعه إنو ليش صرتها هيك؟ تقول عين تفضلو”.

ورجحت ناشطة أن تكون ستيفاني خضعت لعملية نحت، وعقبت: “من النحت صرتك بتضحك”.

وبإيموجي مصدوم، كتبت متابعة: “شايلة صرتك”.

وسخر آخر: “العمى ليش في خندق بنص بطنك؟”.

جرأة ستيفاني مع محمد رمضان

وفي سياق آخر، أثارت ستيفاني قبل فترة جدلاً بظهورها الجريء مع الفنان المصري محمد رمضان.

ونشرت ستيفاني في حينها صورها مع رمضان عبر حسابها على “انستجرام”.

وظهرت الفنانة اللبنانية وهي ترتدي فستاناً أبيض من الساتان، بفتحة جانبية جريئة تكشف ساقها بشكل كامل.

وكان الفستان مفتوحاً من الظهر أيضاً بطريقة فاضحة.

واحتضنت ستيفاني صليبا محمد رمضان في الصورة، والتصقت به بطريقة أثارت الانتقادات.

وعقبت: ” عبالكن تشوفونا بعمل سوا؟”.

وتعرضت ستيفاني للهجوم بسبب صورتها الجريئة

إلى المملكة لأول مرة

وقبلها بأسابيع، أشاد الجمهور بستيفاني بعدما ارتدت الحجاب احتراماً لعادات وتقاليد السعودية حين تواجدت آنذاك.

ومنذ وصلت إلى العاصمة الرياض، نشرت ستيفاني صليبا صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي العباءة السوداء.

وتوالت صور ستيفاني صليبا بالحجاب في أغلب الصور، ونسقت غطاء الرأس مع فساتينها المحتمشة التي ترتديها.

وحين وصلت ستيفاني إلى السعودية، ظهرت بالمطار بفستان مكشوف، ثم ارتدت العباءة.

وعلقت حينها: (إلى المملكة لأول مرة، الرياض، السعودية).

وبنفس العباءة، ودعت ستيفاني الرياض قبل أيام، معقبة: (أغادر المملكة اليوم…. الى لقاء قريب).

وأثنى الجمهور على تصرف ستيفاني وارتداءها الحجاب.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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