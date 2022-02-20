تألق صلاح وماني في مباراة ليفربول و نورويتش في منافسات الدوري الإنجليزي
تألق صلاح وماني في مباراة ليفربول و نورويتش في منافسات الدوري الإنجليزي
Videoرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح وماني (فيديو)

منافسات الأسبوع ال26 من دوري "البريميرليج" الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ما يزال النجم المصري محمد صلاح يبتعد في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هدفه الأخير في شباك منافسه الضيف نورويتش، إلى جانب هدف زميله السنغالي ساديو ماني في ذات المباراة خلال منافسات الجولة ال26 من الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويعتلي النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. برصيد 17 هدفاً، كما ويليه في وصافة الترتيب زميله البرتغالي دييغو جوتا في المركز الثاني برصيد 12 هدفاً.

وجاء في المركز الثالث النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ. مهاجم فريق مانشستر سيتي برصيد 10 أهداف، وفي المركز الرابع آتى إيمانويل دينيس نجم فريق واتفورد برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع كلاً من اللاعبين، كريستيانو رونالدو، وسون هيونج مين، وساديو ماني، إيميل سميث رو، جيمي فاردي بنفس الرصيد من الأهداف.

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كما وجاء في خامس جدول ترتيب الهدافين النجم البرازيلي رافينيا دياز لاعب فريق ليذر يونايتد برصيد 8 أهداف، متساوياً بذلك مع ميكيل أنطونيو، جارود بوين، نيل موباي، برونو فيرنانديش، رياض محرز خلال منافسات الموسم الجاري.

هدفي صلاح وماني في شباك نورويتش

وافتتح فريق ليفربول “الريدز” أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه الضيف نورويتش بالدقيقة ال64 عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني، بينما أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة ال67.

وسجل النجم الكولومبي لويس فرناندو دياز الهدف الثالث والأول له مع فريق ليفربول. في الدقيقة ال81، منذ انضمامه إلى صفوف فريق الريدز الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي بورتو البرتغالي.

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كما وأحرز فريق نورويتش الهدف الوحيد للفريق في شباك أصحاب الأرض فريق ليفربول في الدقيقة ال48 عن طريق ميلون راشيكا، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإنجليزي.

ورفع فريق ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي الذي جاء برصيد 63 نقطة، كما وتجمد فريق نورويتش عقب تلك الخسارة في ذيل الترتيب برصيد 17 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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