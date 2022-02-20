ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح وماني (فيديو)

وطن – ما يزال النجم المصري محمد صلاح يبتعد في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هدفه الأخير في شباك منافسه الضيف نورويتش، إلى جانب هدف زميله السنغالي ساديو ماني في ذات المباراة خلال منافسات الجولة ال26 من الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويعتلي النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. برصيد 17 هدفاً، كما ويليه في وصافة الترتيب زميله البرتغالي دييغو جوتا في المركز الثاني برصيد 12 هدفاً.

رفع الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالي دييغو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا pic.twitter.com/dnRVzNv8qp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وجاء في المركز الثالث النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ. مهاجم فريق مانشستر سيتي برصيد 10 أهداف، وفي المركز الرابع آتى إيمانويل دينيس نجم فريق واتفورد برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع كلاً من اللاعبين، كريستيانو رونالدو، وسون هيونج مين، وساديو ماني، إيميل سميث رو، جيمي فاردي بنفس الرصيد من الأهداف.

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كما وجاء في خامس جدول ترتيب الهدافين النجم البرازيلي رافينيا دياز لاعب فريق ليذر يونايتد برصيد 8 أهداف، متساوياً بذلك مع ميكيل أنطونيو، جارود بوين، نيل موباي، برونو فيرنانديش، رياض محرز خلال منافسات الموسم الجاري.

هدفي صلاح وماني في شباك نورويتش

وافتتح فريق ليفربول “الريدز” أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه الضيف نورويتش بالدقيقة ال64 عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني، بينما أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة ال67.

تبحث عن شيء ممتع للعين تبدأ به يومك؟ 🔍 مقصية أسد التيرانجا الخرافية ستفي بالغرض بكل تأكيد 😍#ليفربول_نوريتش pic.twitter.com/Ke7z5SzBdh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 20, 2022

وسجل النجم الكولومبي لويس فرناندو دياز الهدف الثالث والأول له مع فريق ليفربول. في الدقيقة ال81، منذ انضمامه إلى صفوف فريق الريدز الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي بورتو البرتغالي.

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كما وأحرز فريق نورويتش الهدف الوحيد للفريق في شباك أصحاب الأرض فريق ليفربول في الدقيقة ال48 عن طريق ميلون راشيكا، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإنجليزي.

كرة القدم تُلعب بالرأس أولًا ثم القدم والدليل هو ذلك الهدف الخيالي من الملك @MoSalah ومساعدة حارسنا العظيم أليسون 👑🧠#ليفربول_نوريتشpic.twitter.com/tFqYpuOpkX — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2022

ورفع فريق ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي الذي جاء برصيد 63 نقطة، كما وتجمد فريق نورويتش عقب تلك الخسارة في ذيل الترتيب برصيد 17 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)