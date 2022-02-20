ترتيب الدوري الإنجليزي بعد صحوة مانشستر يونايتد وتحقيق الفوز المثير على ليدز

وطن – نجح فريق مانشستر يونايتد في الحفاظ على المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب فوز المثير على نظيره ليدز يونايتد برباعية ثمينة مقابل هدفين في قمة منافسات الجولة ال26 على ميدان ملعب ” استاد ستاديوم”.

مانشستر يونايتد والفوز الثمين على ليدز

وافتتح فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” أولى أهداف مباراة القمة المثيرة. أمام منافسه صاحب الأرض ليدز يونايتد في الدقيقة ال34 عن طريق النجم المهاري هاري ماغواير.

ومع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة، أحرز فريق مانشستر يونايتد. الهدف الثاني من توقيع البرتغالي برونو فيرنانديز، كما وأدرك الفريق المستضيف ليدز هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال53 عن طريق رودريغو مورينو.

🎥 ملخص اهداف مانشستر يونايتد & ليدز يونايتد جنون🔥🔥 pic.twitter.com/qRSAEdMoT0 — علـــي الـصـيـعــري★ (@7k_ii6) February 20, 2022

كما وسجل فريق ليدز يونايتد هدف التعادل في الدقيقة ال54 من توقيع رافينيا دياز، وعاد فريق مانشستر يونايتد لهز شباك أصحاب الأرض ليدز يونايتد وإحراز الهدف الثالث في الدقيقة ال70 عن طريق فريدريكو سانتوس.

مانشستر يونايتد والهدف القاتل

وجاء الهدف القاتل لفريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” وتعزيز التقدم في نتيجة المباراة بهدف رابع في شباك منافسه ليدز يونايتد في الدقيقة ال88 من توقيع اللاعب أنتوني إيلانغا.

Our Man of the Match poll is open – who gets your vote, Reds? 🗳#MUFC | #LEEMUN — Manchester United (@ManUtd) February 20, 2022

كما وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين. طيلة مجريات دقائق أحداث المباراة، مع التقارب في الاستحواذ والتسديدات باتجاه شباك المرمى في مباراة القمة المثيرة.

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ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، كما ويليه بفارق 6 نقاط فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

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وفي المركز الثالث جاء فريق تشيلسي برصيد 50 نقطة، بينما في المركز الرابع جاء فريق مانشستر يونايتد برصيد 46 نقطة، ويليه فريق وست هام يونايتد في المركز الخامس برصيد 42 نقطة. متساوياً بذلك مع صاحب المركز السادس فريق أرسنال بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريق توتنهام في المركز السابع برصيد 39 نقطة، وفي المركز الثامن فريق وولفرهامبتون برصيد 37 نقطة.

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وآتى فريق برايتون في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن عاشر الترتيب فريق ساوثهامبتون الذي جاء برصيد 32 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)