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تحطم طائرة هليكوبتر في مياه المحيط الأطلسي قبالة مدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية
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تحطم طائرة في مياه شاطئ مزدحم على بعد أمتار من السباحين .. (فيديو مرعب)

كتب ايمان الباجي
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وطن – تحطمت طائرة هليكوبتر في مياه المحيط الأطلسي قبالة مدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، على مقربة من الأشخاص الذين كانوا يسبحون. وقد نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية لحظة تحطم الطائرة.

لم تسجل أي حادثة وفاة في هذا الحادث الذي وقع يوم السبت على الساعة 1.20 بالتوقيت المحلي.

لحظة سقوط المروحية

أظهرت لقطات فيديو التي نشرتها إدارة شرطة ميامي بيتش على موقع “تويتر” لحظة سقوط المروحية بسرعة الأمر الذي تسبب في ارتفاع هائل من مياه البحر تحت أنظار رواد الشاطىء.

وقد هرعت طواقم الطوارئ إلى موقع تحطم الطائرة على متن قوارب وزلاجات مائية.

نُقل اثنان من الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية إلى المستشفى في حالة مستقرة وقد أغلقت الشرطة جزءا من الشاطئ المزدحم لبدء التحقيقات.

ولم يتضح بعد سبب تحطم المروحية وما إذا كانت طائرة تجارية أم عامة.

وقالت إدارة شرطة ميامي بيتش على موقع تويتر إنها تلقت مكالمة بعد ظهر يوم السبت بشأن الحادث في المنطقة قبالة ساوث بيتش.

كيف تفاعل المصطفون مع الحادث؟

وقد راجت صور هذا الحادث كثيرا على وسائل التواصل الإجتماعي وخاصة التويتر، حيث غرد أحدهم: “كنتُ متواجدا عندما حصل هذا الحادث. لقد كان أمرََا لا يصدق.”

فيما كتب آخر: ” حادث مخيف جدًا. اعتقدت أن الطائرة كانت ستسقط علينا حتى أدركنا أنها سقطت قريبا من مجموعة أخرى من الناس.”

مهارة الطيار

وأضاف “يبدو أن الطيار كان يبذل قصارى جهده لتجنب الاصطدام بالناس في الماء.”

كما أشاد الناس بمهارة الطيار واستجابة خدمات الطوارئ.

إذ كتب أحد مستخدمي موقع تويتر: “في تلك اللحظة كان الطيار يفكر فقط في ما يمكنه فعله للبقاء على قيد الحياة.”

وتابع “كان السقوط في الماء أمرََا ذكيََا ساهم في إنقاذ الأرواح كما لم يتم تسجيل وفيات.”

وغرد شخص آخر: “قام الطيار بعمل رائع وحافظ على سلامة رواد الشاطئ.”

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن) 

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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