من الدوحة .. الرئيس تبون يعلن مفاجأة للجزائريين

وطن – أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الاحد، عن مفاجأة للجزائريين، خلال لقائه في العاصمة القطرية الدوحة، بممثلين عن الجالية الجزائرية بقطر.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون وصل الى الدوحة في زيارة يقوم بها، بدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

خط بحري بين الجزائر والدوحة

وكشف رئيس الجمهورية عن مشروع فتح خط بحري لنقل البضائع و المسافرين بين الجزائر و العاصمة القطرية الدوحة.

واكد الرئيس الجزائري أن هذا المشروع سيتم تجسيده قبل نهاية السنة الحالية.

وخلال اللقاء، تحدّث الرئيس الجزائري عن الجانب الاقتصادي في بلاده.

وقال “تبون” إن الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة التي ليست عليه ديون خارجية.

وأكد ان الصادرات خارج المحروقات “بلغت 8ر4 مليار دولار السنة الماضية و ستبلغ 7 مليار دولار السنة المقبلة مع الطموح الى الوصول الى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة للتخلص من التبعية للمحروقات.

وتضمنت زيارة الرئيس تبون الى قطر، توقيع عدد من الإتفاقيات الثنائية بين البلدين .

الاتفاقية الأولى، متعلقة بإقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين. بينما الاتفاقية الثانية، تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين الحكومتين.

وفي قطاع التضامن، تم التوقيع على اتفاقية في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة. وفي مجال التعليم، تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي بموجب اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية (2022- 2025) .

#قطر و #الجزائر توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات بين أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون .. وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي يمتد حتى 2025 .. pic.twitter.com/o53nxQzGGM — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 20, 2022

(المصدر: متابعات وطن)

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