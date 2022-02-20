بعد العرض المغري .. مبابي يضع شروطه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وطن – كشفت صحيفة فرنسية عن الشروط التي وضعها النجم الفرنسي كيليان مبابي لإدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تجديد عقده مع النادي الباريسي خلال المواسم المقبلة.

شروط مبابي لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن النجم كيليان مبابي قد وضع مؤخراً شروطه من أجل تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، حيث يرغب اللاعب في أن يكون النجم الأول في الفريق الباريسي. ولا يتم الاعتماد عليه في أي من المراكز التي لن يشار فيها الثنائي نيمار وميسي داخل صفوف تشكيلة الفريق الفرنسي.

ليكيب : شروط مبابي لتجديد عقده مع الفريق الباريسي : • أن يصبح النجم الأول في الفريق ، وكذلك المنفذ الأول لركلات الجزاء. • تعزيز الفريق بأسماء قادرة على مساعد الفريق بدوري الأبطال وخاصة في الدفاع •إنهاء الامتيازات التي يتمتع بها بعض لاعبي أمريكا الجنوبية . pic.twitter.com/rGHeU9dd1O — قووول (@GooolMx) February 20, 2022

وبينت الصحيفة، أن الفرنسي مبابي يريد أن يكون منفذ ركلات الجزاء الأول. داخل فريق باريس سان جيرمان متخطياً زميلي المخضرمين البرازيلي نيمار جونيور والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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مبابي وتعاقد باريس سان جيرمان مع راموس

كما وأردفت الصحيفة، ” كيليان مبابي يرى بأن تعاقد إدارة نادي باريس سان جيرمان مع الإسباني سيرخيو راموس. نجم ريال مدريد السابق، لم يكن ذات أهمية بالنسبة له أو حتى للفريق الباريسي. خصوصاً أن هذا المكان يحتاج إلى عناصر تستطيع قيادة الفريق في دوري أبطال أوروبا، لكن راموس فلا يتماشى في الوقت الحالي مع هذا الطموح الباريسي”.

ذا تايمز 📰 ريال مدريد أخبر مبابي بأنه لن ينتظر كثيراً لمعرفة مصيره النهائي في ظل تردد أنباء عن مفاوضاته مع باريس على تجديد عقده ✍️ النادي الملكي أبلغ مبابي بأنه إذا لم يحترم الاتفاق مع النادي الملكي وانتهى به الأمر إلى التجديد مع باريس فسوف يضع النادي أمواله في صفقة هالاند 🇳🇴 pic.twitter.com/XQGhfdUo2D — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) February 20, 2022

وختمت، ” مبابي غاضب من غياب الانضباط داخل صفوف تشكيلة فريق باريس سان جيرمان، كما ويرغب في إنهاء الامتيازات التي يتمتع بها لاعبي قارة أمريكا الجنوبية داخل الفريق على وجه الخصوص”.

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مبابي وعرض باريس سان جيرمان

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد قدم مؤخراً العرض المغري إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي. من أجل إقناعه في البقاء لأطول فترة ممكنة مع الفريق، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية. بأن قيمة العرض تصل 1.2 مليون يورو أسبوعياً، إلا أن اللاعب قد رفض العرض بشكل نهائي.

إندبندنت 📰 باريس سان جيرمان ينوي منح مبابي الراتب الأعلى في تاريخ كرة القدم 🔝 النادي الفرنسي عرض على مبابي الحصول على 1.2 مليون يورو أسبوعيًا، أي حوالي 63 مليون يورو سنويًا 💸 هل سيجدد مبابي..؟! 🤔 pic.twitter.com/Ai7hS8xTgk — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) February 18, 2022

وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، وسط التقارير التي تحدثت عن رغبته في تحقيق حلمه بالانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

(المصدر: وطن + ليكيب)