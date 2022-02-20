كيليان مبابي وشروطه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان
كيليان مبابي وشروطه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان
Imageرياضة

بعد العرض المغري .. مبابي يضع شروطه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

مبابي رفض عرض باريس سان جيرمان المغري ووضع شروطته من أجل تجديد عقده

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشفت صحيفة فرنسية عن الشروط التي وضعها النجم الفرنسي كيليان مبابي لإدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تجديد عقده مع النادي الباريسي خلال المواسم المقبلة.

شروط مبابي لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن النجم كيليان مبابي قد وضع مؤخراً شروطه من أجل تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، حيث يرغب اللاعب في أن يكون النجم الأول في الفريق الباريسي. ولا يتم الاعتماد عليه في أي من المراكز التي لن يشار فيها الثنائي نيمار وميسي داخل صفوف تشكيلة الفريق الفرنسي.

وبينت الصحيفة، أن الفرنسي مبابي يريد أن يكون منفذ ركلات الجزاء الأول. داخل فريق باريس سان جيرمان متخطياً زميلي المخضرمين البرازيلي نيمار جونيور والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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مبابي وتعاقد باريس سان جيرمان مع راموس

كما وأردفت الصحيفة، ” كيليان مبابي يرى بأن تعاقد إدارة نادي باريس سان جيرمان مع الإسباني سيرخيو راموس. نجم ريال مدريد السابق، لم يكن ذات أهمية بالنسبة له أو حتى للفريق الباريسي. خصوصاً أن هذا المكان يحتاج إلى عناصر تستطيع قيادة الفريق في دوري أبطال أوروبا، لكن راموس فلا يتماشى في الوقت الحالي مع هذا الطموح الباريسي”.

وختمت، ” مبابي غاضب من غياب الانضباط داخل صفوف تشكيلة فريق باريس سان جيرمان، كما ويرغب في إنهاء الامتيازات التي يتمتع بها لاعبي قارة أمريكا الجنوبية داخل الفريق على وجه الخصوص”.

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مبابي وعرض باريس سان جيرمان

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد قدم مؤخراً العرض المغري إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي. من أجل إقناعه في البقاء لأطول فترة ممكنة مع الفريق، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية. بأن قيمة العرض تصل 1.2 مليون يورو أسبوعياً، إلا أن اللاعب قد رفض العرض بشكل نهائي.

وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، وسط التقارير التي تحدثت عن رغبته في تحقيق حلمه بالانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

(المصدر: وطن + ليكيب)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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