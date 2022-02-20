بسبب إبراهيم عيسى.. دعوة لحذف قناة “القاهرة والناس” تلقى استجابة واسعة في الوطن العربي

وطن – أصبح وسم بعنوان “حذف قناة القاهرة والناس” هو الأكثر تداولا على مواقع التواصل في مصر والوطن العربي منذ الأمس، في دعوة دشنها ناشطون لمقاطعة القناة التي يطل منها الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، عقب طعنه بثوابت الدين وإنكاره لواقعة معراج النبي إلى السماء.

دعوة لحذف قناة القاهرة والناس تلقى تفاعلا

وعبر والوسم الذي بات الأول على تويتر وفيسبوك، طالب النشطاء الجميع في مصر والوطن العربي بحذف قناة القاهرة والناس، لأجل الضغط على إدارتها لاتخاذ إجراء بحق إبراهيم عيسى الذي اتخذ من شاشاتها منبرا للطعن في الإسلام والتطاول على رموزه.

وكان إبراهيم عيسى قد خرج قبل يومين في حلقة من حلقات برنامجه “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، لينكر واقعة الإسراء والمعراج بالكلية ويزعم أنها قصة وهمية اختلقتها كتب التراث، ما فجر موجة غضب تجاهه.

اكتر حاجه بتضر الناس دى هى الفلوس والاعلانات ، المقاطعه وحذف القناه هتوصل رسالة للكل وهتخلى اي حد يفكر يجي على دينك أنه يتراجع ويخرس للأبد ، عاوزين نخلى ابراهيم عيسي عبره للجميع…#حذف_قناة_القاهره_والناس pic.twitter.com/WWZCV7hgft — Mohamed (@mohammud_jr) February 19, 2022

وقال:”لما يقولك الإسراء والمعراج هتصدق إن مفيش معراج وانها قصة وهمية وفقا لكتب التاريخ والحديث”.

وعبر الوسم كتبت يارا داعية ومؤيدة لمقاطعة قناة القاهرة والناس:”من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان.”

بينما لاقت الدعوة لحذف القناة تفاعلا كبيرا بالمنطقة العربية، بعد استمرار تطاولها على ثوابت الإسلام، وإتاحتها الفرصة لإبراهيم عيسى ـ الذي وصفه النشطاء بالدجال ـ للتطاول على الإسلام.

إبراهيم عيسى يتحرك بأمر النظام

ومن جانبه تساءل الناشط المصري خالد فريد سلام:”هل إبراهيم عيسى حالة فردية خاصة مدفوعة بحب الظهور وجذب الأنظار؟ أم هو مجرد ترس في آلة أكبر ؟”

وتابع تساؤلاته: “هل سيل البرامج الحوارية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والفتاوى الدينية الحالية التي تدور كلها حول ترسيخ قيم وأفكار الغرب وتزرع طرائقه وتناقش أفكاره وتروجها …. مجرد “صدفة” ؟ . أم

أن هذا توجه عام واستراتيجية كاملة يتبناها النظام لمحاربة (الحركات الدينية) باعتبارها أكبر مهدد “استراتيجي” له؟”

وأوضح سلام أنه إذا كانت المسألة “مجرد حرية فكر” فلماذا لا يفسح النظام المجال (للفكر) المقاوم لهذه التوجهات التغريبية الإلحادية.

وأكمل:”معروف أنه لا يوجد في بر مصر من يستطيع (فتح فمه) إلا بإذن ورضا الدولة. ومعلوم أن النظام لا يتهاون مع أي شخص أو كيان يعاديه أو يشعر بتهديد من وجوده او لا يسير على هواه.

مؤكدا أنه لا يمكن لإبراهيم عيسى وأمثاله أن يستمروا في الحديث والكتابة والظهور بهذه الكثافة، لو لم يكونوا مدعومين تماما من النظام.

من جانبه دون إسلام:”أنا حذفت قناة القاهرة والناس من الريسيڤر بتاعي، ياريت كل مسلم غيور على دينه يمسح تلك القناة الموجهة لأغراض خبيثة”

أنا حذفت قناة القاهرة والناس من الريسيڤر بتاعى ياريت كل مسلم غيور على دينه يمسح تلك القناة الموجهة لأغراض خبيثة#حذف_قناه_القاهره_والناس — Islam خ Oder (@IslamOder) February 19, 2022

مسيحيون شاركوا في حملة مقاطعة “القاهرة والناس”

هذا وشارك نشطاء مسيحيون أيضا في حملة مقاطعة القاهرة والناس.

وكتب ناشط باسم بيتر ما نصه:”انا مسيحي اه بس اي حاجه فيها الناzي ابو حمالتين انا في الخدمة.”

انا مسيحي اه بس اي حاجه فيها الناzي ابو حمالتين انا في الخدمه 😅#حذف_قناه_القاهره_والناس — Peter (@MegallyPeter) February 19, 2022

وتحت تغريدة بيتر شاركه العديد من المسيحيين نفس التوجه، وأيدوا مقاطعتهم لقناة القاهرة والناس بسبب استفزازات إبراهيم عيسى المتكررة.

ورد عليه ميشيل:”فيه مكان جنبك يا بيتر؟”

بينما أثنى العديد من النشطاء المسلمين على موقف بيتر، وكتب أحمد أبوعلي ردا عليه:”ولا يفوتني ان اثمن موقفك عموماََ و أكن لك التقدير بشكل عام..ل انت محترم بالفعل.”

ومن الإمارات قال خالد القاسمي:”ادعوا كل مسلم ومسلمة للدفاع عن دينه وسنن نبينا الكريم فاننا في زمن الرويبضة، تمسكوا بدينكم واعتزوا به فانه لن يضيعكم نسأل الله العفو والعافية.”

ادعوا كل مسلم ومسلمه الدفاع عن دينه

وسنن نبينا الكريم فاننا في زمن الرويبضه

تمسكوا بدينكم واعتزوا به فانه لن يضيعكم

نسأل الله العفو والعافيه #حذف_قناه_القاهره_والناس — خالد القاسمي 🇦🇪 (@keam72) February 19, 2022

إبراهيم عيسى ينكر معراج النبي ويتطاول على ابن الخطاب

وكان الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى قد واصل هجومه على التراث الإسلامي، مشككا في الكثير من الروايات. ومعتبرا أن قصة الإسراج والمعراج ليست إلا “كذبة”، وأن عمر ابن الخطاب لم يكن عادلا، وفق قوله.

وقال “عيسى” خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”:” المسلم الحالي في سنة 2022 مش محتاج أي رجل دين أو شيخ في حياته”. متسائلا:” هيعلمك إيه الشيخ. الصلاة والصوم والزكاة والحج هو انت مش عارفهم؟!”.

وأضاف قائلا: “هيعلمنا ايه الشيخ في 2022 تكون محترم في علاقاتك مع الناس وانك لا تتجسس ولا تتلصص. لأ ده بيعملك تتجسس وتتلصص وتدخل في الحياة الخاصة بتاعة الناس، الشيخ دلوقتي طالع على يوتيوب وقاعد شغال مفتش قلوب”.

كما تابع ابراهيم عيسي: ”هيوقلك إيه الشيخ هيحكيلك قصص 99% منها كاذبة لأنه بيقولك نص الحقيقة، يعني بيقولك عمر بن الخطاب عدلت فأمنت فنمت يا عمر وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر طيب هو حكالك انه اتقتل بعدها، يبقى عدل فأمن فنام إزاي. حكالك الشيخ إن الراجل اللى قال الجملة دي لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر بن الخطاب. اتقتل وهو بيصلى في الجامع إذن القصص كلها أنصاص قصص ومش حقيقية”.

وأكمل:”هل الشيخ قالك إن ابن سيدنا عمر خرج بعد لما اتقتل سيدنا عمر وراح قتل المتهم بقتله وبنته وابنه بدون حساب وقصاص وبدون أي شيء وإنه كان المفترض يفرض عليه القصاص ويتقتل، وعثمان بن عفان عفا عنه ومنفذش فيه القصاص. إذن كل قصص المشايخ وهمية وغير حقيقية. ولما يقولك الإسراء والمعراج هتصدق أن مفيش معراج وانها قصة وهمية وفقا لكتب التاريخ والحديث”.

بينما تسبب حديث إبراهيم عيسى عن “الإسراء والمعراج” وإنكاره لهذه الواقعة المثبتة في الكتاب والسنة. بضجة واسعة في مصر والوطن العربي.

ابراهيم عيسى يتصدر مواقع التواصل

بينما تصدرت وسوم باسم إبراهيم عيسى مواقع التواصل شن فيها النشطاء هجوما عنيفا على الإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي. واتهموه بالطعن في ثوابت الإسلام.

ومن جانبه أعلن الفنان المصري مصطفى درويش الاعتذار عن تمثيل فيلم “الملحد” الذي قام بتأليفه الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى. وكذلك مقاطعة أي برنامج له.

(المصدر: يوتيوب – تويتر – وطن)

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