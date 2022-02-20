أول ظهور لجنى مقداد بالحجاب بعد ارتداءه رسمياً.. ورسائل مؤثرة من والديها! (شاهد)

وطن – أعلنت جنى مقداد، ابنة الإعلامي الأردني ومؤسس قناة “طيور الجنة”، ارتداءها الحجاب بعدما بلغت الـ14 عاماً.

جنى: “أسأل الله الثبات”

ونشرت جنى مقداد عدة صور عبر حسابها على “فيسبوك”، وهي ترتدي الحجاب وعقبت: “الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به. وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء”.

أما والدتها مروة حماد، فقد نشرت صورة وهي تحتضن جنى، ووجهت لها رسالة مؤثرة جاء فيها: “ابنتي حبيبتي و وحيدتي الغالية أحمد الله على وجودك في حياتي يا مؤنستي وصديقتي الحنونة. وأحمد الله الذي أتم عليك من فضله وهداك لارتداء الحجاب الذي أمرنا به عز و جل لأنه سترٌ وعفة للبنت المسلمة التقية النقية الطاهرة”.

وتابعت: “أسأل الله لك الثبات عليه وعلى كل أوامر الله ورسوله وأن يجعلك بأخلاقك وحجابك قدوةً لمن هم أكبر وأصغر منك سناً”.

أميرة بحجابك

وعبرت والدة جنى عن بالغ سعادتها، مردفة: ” أعجز عن وصف السعادة التي تغمرني وأنا أراك أميرة بحجابك. لأني دائماً كنت أراك تلك الطفلة الجميلة الهادئة التي لن تكبر . ولم أتصور أن الأيام ستركض بنا مسرعة وتكبرين وتصبحي أميرة بحجابك”.

وزادت: ” أكرر كلمة أميرة بحجابك لأن الحجاب فعلا جعلكِ أميرة وزادك جمالاً وتألقاً وزادني فخراً بك .. أحبك يا أميرتي”.

ولم يغفل والدها أيضاً عن تهنئتها، فنشر خالد مقداد صورة تجمعه بجنى وعقب: “بنيتي وردتي وزينةَ جنتي (جنى) يا غاليتي ومؤنستي. لا أدري كيف مرَّ الوقت بهذه السرعة، كنتِ بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار بحبٍ واقتدار. وملأتِ البيوت بهجة كلما مَنَّ الله عليهم بمولود جديد فغنيتِ لهم ماما جابت بيبي”.

رسالة والد جنى

وتابع: “ما أحلاكِ وأنت تمتطين ظهر أبيك وتغنين بابا جاب لي بالون .. يا مهجةَ قلبِ أبيكِ يا صغيرة ..وهل يطيب البيت من غير ظلكِ وصوتكِ وأنفاسكِ يا حبيبتي”.

وأضاف مؤسس طيور الجنة: “حتى في شقاوتك ومشاكستك جميلة، يااااااااه ما أبهى أيامَكِ يا صغيرة ، كبُرتِ سريعاً يا حُلوتي .. كبرتِ سنّاً وقدراً وعلماً وحياءً ونشاطاً وإبداعاً”.

وزاد: “اليوم وأنتِ ترتدين الحجاب ستراً وعفةً امتثالاً لأمر الله تعالى تبدين أبهى وأجملَ وفي ميزان الله أثقل. اليومَ نحتفل بكِ وأنت ترتدين الحجاب حبًّا واقتناعًا.. تغمرك الفرحةٌ والسرور.. وتعلو وجهك ابتسامات نديّة”.

وختم مقداد: “وها نحن اليوم نبتهج لصنيعكِ الرائعِ هذا. نذكرك بأنك مثال يحتذى للملايين ممن يحبونك ويفتخرون بك. فكوني عند حسن ظننا جميعاً بكِ، اليوم نتوجك ملكةً بحجابكِ، صوني جمالك يا ملاكِ”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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