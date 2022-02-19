ناهد السباعي تشعل جدلاً بأوضاع مثيرة على العمود! (شاهد)

وطن – أثارت الفنانة ناهد السباعي موجة جدل واسعة بين متابعيها، عقب ظهورها اليوم، السبت، بشكل مفاجئ بإطلالة فاضحة تحت مسمى ممارسة الرياضة.

ونشرت ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بانستغرام مقطعا مصورا وثق قيامها بتدريبات رياضية على العمود.

لكن ناهد يبدو أن هدفها لم يكن الرياضة بحسب النشطاء، حيث ظهرت ترتدي “شورت” قصير جدا وتيشرت أقصر كشف عن بطنها وصدرها، ما جعلها تظهر بإطلالة فاضحة.

واتهمها البعض بأن هدفها هو لفت الأنظار إليها بالتعري وإثارة الغرائز وليس هدفها الرياضة. فيما نصحها آخرون بعدم عرض خصوصيتها على الملأ واحترام حياتها الشخصية.

وشبهها الكثيرون في هذا الظهور بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل، والتي تنشر باستمرار منذ طلاقها مقاطع مشابهة تؤدي فيها حركات رياضية على العمود بملابس مكشوفة جدا تبرز جسدها بشكل فاضح.

ويشار إلى أن ناهد السباعي، كانت قد أعلنت قبل شهر عن إصابتها بفيروس كورونا وأن أجرت تحليل وقتها وظهرت النتيجة إيجابية.

وكتبت بعدها بأيام على انستغرام: “شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا وبعتوا رسايل كتير.. حقيقي حبكم و سؤالكم احلا حاجه في الدنيا انا بقيت احسن كتير الحمد لله.”

وكانت ناهد السباعي شاركت مؤخرًا في ‫مسلسل “النهاية” من بطولة يوسف الشريف ودرة، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمد سامي.

والخميس، أحيت ناهد السباعي الذكرى الثامنة لرحيل شقيقها فريد المرشدي.

ونشرت ناهد عبر حسابها بانستغرام صورا تجمعها به وعلقت بقولها: “وحشتني قوي قوي قوي. فات 8 سنين وحقيقي مش مصدقة نفس الوجع ونفس الوحشة.”

مضيفة:”ربنا يجمعني بيك على خير يا أحلى وأطيب قلب في الدنيا”.

الجدير بالذكر أن رجل الأعمال الشاب الراحل فريد المرشدي الأخ غير الشقيق لناهد السباعي، هو نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيد فريد شوقي.

وكان متزوجا من الفنانة سوسن بدر قبل زواجه من داليا البحيري، والتي انفصل عنها بعد أن أنجبا طفلتهما “قسمت”.

(المصدر: متابعات وطن)

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