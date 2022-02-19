مرتضى منصور يرد على إنتقال حارسه أبو جبل إلى النصر السعودي
مرتضى منصور يرد على إنتقال حارسه أبو جبل إلى النصر السعودي
Imageرياضة

مرتضى منصور يحسم مصير الحارس أبو جبل مع الزمالك المصري

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – حسم رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري مرتضى منصور، مستقبل محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء، بعد الأنباء الأخيرة المتداولة عن قرب انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي الصيف المقبل.

مرتضى منصور ومصير الحارس أبو جبل

وقال مرتضى منصور في تصريح صحفي له نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية، ” جلست مع الحارس أبو جبل، وقد أكد لي أنه سيستمر مع نادي الزمالك.. ولا يوجد أي أزمة معه”.

كما وأضاف رئيس الزمالك منصور، ” كل ما يقال عن الحارس أبو جبل هي شائعات، وأطالب بإيقاف هذه الشائعات. وعدم الترويج لها”.

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وكيل الحارس أبو جبل والانتقال إلى النصر السعودي

وفي ذات السياق، رد شقيق الحارس ووكيل أعماله مصطفى أبو جبل، في تصريح صحفي  نشره في وقت سابق بشأن توقيع موكله بشكل نهائي مع النصر السعودي، ” لم يحدث، وهذا الأمر غير حقيقي بالمطلق. هو بالفعل كان هناك مفاوضات بشكل جدي من جانب نادي النصر السعودي. لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي كما تم أشيع عبر وسائل الإعلام”.

كما وأردف الوكيل الحارس أبو جبل، ” كيف يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع أبو جبل والحارس متواجد مع بعثة الزمالك في أنغولا؟! .. هذا هراء”.

كما وختم أبو جبل حديثه، ” الحارس محمد أبو جبل يضع فريق الزمالك في أولوياته بشأن تجديد عقده، كما وسيكون هناك جلسة مع رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور يوم الأحد المقبل. وبإذن الله سيتم التوصل إلى اتفاق”.

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وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد نشرت خبراً يفيد عن توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق بشكل نهائي، مع حارس المنتخب والزمالك محمد أبو جبل للانتقال إلى صفوف الفريق السعودي الصيف المقبل في صفقة حرة بالمجال.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد حارس المنتخب المصري والزمالك محمد أبو جبل، سينتهي مع القلعة البيضاء مع نهاية الموسم الحالي. وسط رغبة الأخير في تجديد عقده والبقاء مع النادي خلال الفترة المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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