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إبراهيم عيسى
الهدهد

فنان مصري ينسحب من فيلم “الملحد” لإبراهيم عيسى: “لن أكون أداة للحرب ضد ديني”

كتب سالم حنفي
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وطن – رفضاً لتطاوله المستمر على الدين الإسلامي، أعلن الفنان المصري مصطفى درويش الاعتذار عن تمثيل فيلم “الملحد” الذي قام بتأليفه الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، وكذلك مقاطعة أي برنامج له.

وقال “درويش” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “قررت أنا مصطفى درويش مقاطعه أي برنامج لإبراهيم عيسى”.

كما قرر الاعتذار عن فيلم “الملحد” الذي قام بتصوير أربعة أيام منه لأن كاتبه هو إبراهيم عيسى.

وأكد “درويش” على أنه بات “واضح إن الحرب دي ممنهجة. وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه”.

بينما تابع قائلا:”آسف جدا. وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده”.

إبراهيم عيسى: الإسراء والمعراج قصة وهمية وابن الخطاب لم يكن عادلاً

وكان الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى قد واصل هجومه على التراث الإسلامي، مشككا في الكثير من الروايات. ومعتبرا أن قصة الإسراج والمعراج ليست إلا “كذبة”، وأن عمر ابن الخطاب لم يكن عادلا، وفق قوله.

وقال “عيسى” خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”:” المسلم الحالي في سنة 2022 مش محتاج أي رجل دين أو شيخ في حياته”. متسائلا:” هيعلمك إيه الشيخ. الصلاة والصوم والزكاة والحج هو انت مش عارفهم؟!”.

وأضاف قائلا: “هيعلمنا ايه الشيخ في 2022 تكون محترم في علاقاتك مع الناس وانك لا تتجسس ولا تتلصص. لأ ده بيعملك تتجسس وتتلصص وتدخل في الحياة الخاصة بتاعة الناس، الشيخ دلوقتي طالع على يوتيوب وقاعد شغال مفتش قلوب”.

كما تابع ابراهيم عيسي:”هيوقلك إيه الشيخ هيحكيلك قصص 99% منها كاذبة لأنه بيقولك نص الحقيقة، يعني بيقولك عمر بن الخطاب عدلت فأمنت فنمت يا عمر وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر طيب هو حكالك انه اتقتل بعدها، يبقى عدل فأمن فنام إزاي. حكالك الشيخ إن الراجل اللى قال الجملة دي لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر بن الخطاب، اتقتل وهو بيصلى في الجامع إذن القصص كلها أنصاص قصص ومش حقيقية”.

وأكمل:”هل الشيخ قالك إن ابن سيدنا عمر خرج بعد لما اتقتل سيدنا عمر وراح قتل المتهم بقتله وبنته وابنه بدون حساب وقصاص وبدون أي شيء وإنه كان المفترض يفرض عليه القصاص ويتقتل، وعثمان بن عفان عفا عنه ومنفذش فيه القصاص. إذن كل قصص المشايخ وهمية وغير حقيقية. ولما يقولك الإسراء والمعراج هتصدق أن مفيش معراج وانها قصة وهمية وفقا لكتب التاريخ والحديث”.

(المصدر: رصد وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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