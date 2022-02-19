احتجاج بغداد بونجاح على قرار مدربه الإسباني غارسيا بإستبداله في مباراة السد وقطر watanserb.com
احتجاج بغداد بونجاح على قرار مدربه الإسباني غارسيا بإستبداله في مباراة السد وقطر
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تصرف بغداد بونجاح مع مدربه يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (شاهد)

الجزائري بونجاح يتدارك الموقف ويعتذر من مدربه غارسيا عقب نهاية مباراة السد وقطر

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أثار تصرف بغداد بونجاح نجم فريق السد القطري مع مدربه الإسباني خافي غارسيا الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مباراة السد أمام نظيره قطر التي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف دون مقابل، خلال منافسات الجولة ال18 من الدوري القطري الممتاز للموسم الجاري.

تصرف بغداد بونجاح مع المدرب غارسيا

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للغضب الشديد. الذي ظهر به النجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح عقب قرار مدربه الإسباني خافي غارسيا. أثناء لحظة استبداله وخروجه من لقاء فريقه السد ونادي قطر في الدقيقة ال70 خلال منافسات الدوري القطري الممتاز.

كما ولم يتقبل الجزائري بونجاح هداف فريق السد القطري الخروج من المباراة، وقرار تغيره من خلال التلفظ بنبرة حادة أثناء خروجه من أرضية ملعب المباراة، إلى جانب تجاهل مدربه الإسباني غارسيا. والتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس ورفضه الجلوس على دكة مقاعد البدلاء.

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بونجاح ومصافحة مدربه غارسيا

وتدارك مهاجم فريق السد القطري بغداد بونجاح الأمر سريعاً عقب نهاية المباراة، حيث قام بالتوجه إلى مدربه الإسباني غارسيا ومصافحته أمام عدسات الكاميرا والتحدث معه، من أجل الاعتذار عن التصرف الذي قام بارتكابه خلال مباراة السد ونادي قطر.

كما ورصد العديد من التعليقات على تصرف النجم الجزائري بغداد بونجاح تجاه مدربه الإسباني خافي غارسيا، فقد علق الإعلامي الجزائري وحيد بوسيوف في تغريده عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” احتجاج بغداد بونجاح على تغييره في الدقيقة 70. مثل هذه التصرفات ستزيد الضغط على بونجاح اكثر، كما وأتمنى ان يخرج منها في أقرب وقت ممكن”.

كما وعلق آخر، ” لن أنقلب على أبناء بلدي الذين جعلونا سعداء طوال أربع سنوات، عشنا معهم حلم لم نحلم أن نعيشه حتى في أحلامنا، عد بسرعة يا بغداد بونجاح وربي يوفقك يا صخرة الدفاع جمال بن العمري .. سوف يعودون في الوقت المناسب”.

وقال عبد العزيز بن عمر في تغريده له، “ماعرف شنو مشكلة مدربنا. كل مباراه يطلع بغداد بونجاح ، ندري أنه ما يسجل بس خله يلعب هو مهاجمنا الوحيد وعطه فرصه يسجل”.

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كما وانتقد آخر تصرف بغداد بونجاح مع مدربه في تغريده له، قائلاً: ” بغداد بونجاح لاعب عقليته صغيرة جداً وأثبت هذا الشي بآخر مباراة لهم اتمنى ما يكون أساسي بمباراة كلاسيكو قطر مع الريان”.

كما وسجل الجزائري بغداد بونجاح 12 هدفاً في منافسات الدوري القطري للموسم الحالي، حيث يحتل ثالث ترتيب قائمة الهدافين بفارق كبير عن نجم فريق الدحيل مايكل أولونغا المتربع على صدارة الترتيب برصيد 21 هدفاً حتى الآن.

(المصدر: وطن+ تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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