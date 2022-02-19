تصرف بغداد بونجاح مع مدربه يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (شاهد)

وطن – أثار تصرف بغداد بونجاح نجم فريق السد القطري مع مدربه الإسباني خافي غارسيا الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مباراة السد أمام نظيره قطر التي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف دون مقابل، خلال منافسات الجولة ال18 من الدوري القطري الممتاز للموسم الجاري.

تصرف بغداد بونجاح مع المدرب غارسيا

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للغضب الشديد. الذي ظهر به النجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح عقب قرار مدربه الإسباني خافي غارسيا. أثناء لحظة استبداله وخروجه من لقاء فريقه السد ونادي قطر في الدقيقة ال70 خلال منافسات الدوري القطري الممتاز.

شاهد بغداد بونجاح يخرج غاضبا بعد إستبداله ضد نادي قطر pic.twitter.com/RiOj4ktriJ — Wellnotion (@wellnotion) February 17, 2022

كما ولم يتقبل الجزائري بونجاح هداف فريق السد القطري الخروج من المباراة، وقرار تغيره من خلال التلفظ بنبرة حادة أثناء خروجه من أرضية ملعب المباراة، إلى جانب تجاهل مدربه الإسباني غارسيا. والتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس ورفضه الجلوس على دكة مقاعد البدلاء.

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بغداد بونجاح يصافح الإسباني غراسيا مدرب السد، كإعتذار على الطريقة التي احتج بها بعد تغييره في الدقيقة 70. pic.twitter.com/fuF0M4uCb3 — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) February 17, 2022

بونجاح ومصافحة مدربه غارسيا

وتدارك مهاجم فريق السد القطري بغداد بونجاح الأمر سريعاً عقب نهاية المباراة، حيث قام بالتوجه إلى مدربه الإسباني غارسيا ومصافحته أمام عدسات الكاميرا والتحدث معه، من أجل الاعتذار عن التصرف الذي قام بارتكابه خلال مباراة السد ونادي قطر.

السفاح، هكذا كان يُلقب لما كان لا يخطىء ولا يرحم أمام المرمى، مواسم عدة تصدر فيها قوائم الهدافين. بغداد #بونجاح يمُر بفترة فراغ غريبة وعجيبة، ضياع الفرص السهلة بكثرة يُصبح عادي نتيجة ضغوط نفسية وقلة الثقة بالنفس. نتمنى عودة بونجاح لمستواه فالمنتخب في حاجة للجميع الشهر القادم. https://t.co/hVXyuNlXGp — Abderahmane Bensalem (@bidou_213) February 17, 2022

كما ورصد العديد من التعليقات على تصرف النجم الجزائري بغداد بونجاح تجاه مدربه الإسباني خافي غارسيا، فقد علق الإعلامي الجزائري وحيد بوسيوف في تغريده عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” احتجاج بغداد بونجاح على تغييره في الدقيقة 70. مثل هذه التصرفات ستزيد الضغط على بونجاح اكثر، كما وأتمنى ان يخرج منها في أقرب وقت ممكن”.

احتجاج بغداد بونجاح على تغييره في الدقيقة 70.

مثل هذه التصرفات ستزيد الضغط على بونجاح اكثر، اتمنى ان يخرج منها في اقرب وقت ممكن. pic.twitter.com/uRGIMfvvnI — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) February 17, 2022

كما وعلق آخر، ” لن أنقلب على أبناء بلدي الذين جعلونا سعداء طوال أربع سنوات، عشنا معهم حلم لم نحلم أن نعيشه حتى في أحلامنا، عد بسرعة يا بغداد بونجاح وربي يوفقك يا صخرة الدفاع جمال بن العمري .. سوف يعودون في الوقت المناسب”.

• لن أنقلب على أبناء بلدي الذين جعلونا سعداء طوال أربع سنوات عشنا معهم حلم لم نحلم أن نعيشه حتى في أحلامنا ، عد بسرعة يا بغداد بونجاح وربي يوفقك يا صخرة الدفاع جمال بن العمري. • سوف يعودون في الوقت المناسب ❤🇩🇿 pic.twitter.com/cXh4E1ZjhU — Yamani Smile (@YamaniSmile1) February 17, 2022

وقال عبد العزيز بن عمر في تغريده له، “ماعرف شنو مشكلة مدربنا. كل مباراه يطلع بغداد بونجاح ، ندري أنه ما يسجل بس خله يلعب هو مهاجمنا الوحيد وعطه فرصه يسجل”.

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ماعرف شنو مشكلة مدربنا كل مباراه يطلع بغداد بونجاح ، ندري انه ما يسجل بس خله يلعب هو مهاجمنا الوحيد وعطه فرصه يسجل — عبدالعزيز بن عمر 📷 (@3zozing) February 17, 2022

كما وانتقد آخر تصرف بغداد بونجاح مع مدربه في تغريده له، قائلاً: ” بغداد بونجاح لاعب عقليته صغيرة جداً وأثبت هذا الشي بآخر مباراة لهم اتمنى ما يكون أساسي بمباراة كلاسيكو قطر مع الريان”.

بغداد بونجاح لاعب عقليته صغيرة جداً واثبت هذا الشي بآخر مباراة لهم اتمنى ما يكون اساسي بمباراة كلاسيكو قطر مع الريان — Ghala Rodr (@iDiellau) February 19, 2022

كما وسجل الجزائري بغداد بونجاح 12 هدفاً في منافسات الدوري القطري للموسم الحالي، حيث يحتل ثالث ترتيب قائمة الهدافين بفارق كبير عن نجم فريق الدحيل مايكل أولونغا المتربع على صدارة الترتيب برصيد 21 هدفاً حتى الآن.

(المصدر: وطن+ تويتر)