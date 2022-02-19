ترتيب الدوري التركي بعد انفراد طرابزون سبور على عرش الصدارة

وطن – ما زال فريق طرابزون سبور ينفرد في صدارة ترتيب الدوري التركي للموسم الجاري، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق كونيا سبور، مع افتتاح الأسبوع ال26 من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري التركي

ويعتلي فريق طرابزون سبور في صدارة ترتيب الدوري التركي. برصيد 60 نقطة، كما ويليه فريق كونيا سبور في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى فريق باشاك شهير “بلدية إسطنبول”. برصيد 43 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق أضنة دمير سبور برصيد 41 نقطة.

لكن في المركز الخامس جاء فريق ألانيا سبور بفارق نقطة واحدة. برصيد 40 نقطة، متساوياً بذلك مع صاحب المركز السادس فريق فنربخشة بنفس الرصيد من النقاط.

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أما في المركز السابع آتى فريق هاتاي سبور برصيد 39 نقطة، ويليه في المركز الثامن جاء فريق بشكتاش برصيد 38 نقطة، وفي المركز التاسع غازي عنتاب برصيد 35 نقطة، متساوياً بذلك مع كايسري سبور. في عاشر الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

ترتيب غلطة سراي وأنطاليا سبور في الدوري التركي

كما وجاء فريق سيفاسبور في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، وفي المركز الثاني عشر آتى فريق فاتح كاراجومروك برصيد 33 نقطة.

وآتى في المركزين الثالث والرابع عشر فريقا قاسم باشا وغلطة سراي برصيد 29 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة جاء فريق أنطاليا سبور برصيد 28 نقطة.

📅🇹🇷 جدول الجولة 26 في الدوري التركي 🔥 أبرز المباريات: – بشيكتاش 🆚️ ألتاي | 19 📅

– ألانيا سبور 🆚️ طرابزون سبور | 20 📅

– فنربخشة 🆚️ هاتاي سبور | 20 📅

– غوزتيبي 🆚️ غلطة سراي | 21 📅 📺 قنوات BeINSPORTS 🇹🇷 | نعلمكم بحال نقل مباريات على @beINSPORTS 🇶🇦 pic.twitter.com/MW4Wx2t3V8 — أخبار الكرة التركية (@TurkfootArb) February 18, 2022

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وفي المركز السادس عشر جاء فريق جوزتيبي. برصيد 27 نقطة، أما في المركز السابع عشر آتى فريق غيرسون سبور برصيد 26 نقطة.

كما وجاء فريق ريزيسبور في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة، ويليه فريق آلتاي إزمير في المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة، وفي أدنى جدول الترتيب فريق مالاتيا سبور برصيد 16 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)