الهجوم قد يبدأ يوم الأربعاء .. بايدن “مقتنع” بأن بوتين قرر غزو أوكرانيا

وطن – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه “مقتنع” بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قرر غزو أوكرانيا بما في ذلك الهجوم على العاصمة، حيث تصاعدت التوترات على طول الخط العسكري للبلاد مع الهجمات التي قال الغرب إنها قد تكون “علمًا كاذبًا” عمليات تهدف إلى إيجاد ذريعة للغزو.

وتعرضت قافلة إنسانية للقصف وقام المتمردون الموالون لروسيا بإجلاء المدنيين من منطقة الصراع. فيما انفجرت سيارة مفخخة في مدينة دونيتسك بشرق البلاد لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبعد أسابيع من تصريح الولايات المتحدة بأنها غير متأكدة مما إذا كان بوتين قد اتخذ القرار النهائي بالغزو، قال بايدن إن هذا التقييم قد تغير مستشهداً بالمخابرات الأمريكية، بحسب “أسوشيتد برس”.

وقال بايدن: “في هذه اللحظة أنا مقتنع بأنه اتخذ القرار، لدينا سبب للاعتقاد بذلك.” مكررا أن الاعتداء قد يقع في “الأيام المقبلة”.

تدريبات نووية

وفي غضون ذلك أعلن الكرملين عن تدريبات نووية مكثفة لاستعراض قوته العسكرية. وتعهد بوتين بحماية المصالح الوطنية لروسيا ضد ما يعتبره تعديًا على التهديدات الغربية.

كما كرر “بايدن” تهديده بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية واسعة النطاق على روسيا إذا قامت بغزوها، وضغط على بوتين لإعادة التفكير فيما يهدف إليه من الغزو.

بينما قال إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين متحدون أكثر من أي وقت مضى لضمان أن تدفع روسيا ثمن الغزو.

ومع وجود ما يقدر بنحو 150 ألف جندي روسي منتشرين حول حدود أوكرانيا، يحذر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون من أن الصراع الانفصالي المستمر منذ فترة طويلة في شرق أوكرانيا يمكن أن يوفر شرارة لهجوم أوسع.

وكدليل إضافي على أن الروس يستعدون لغزو محتمل، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن ما يقدر بنحو 40٪ إلى 50٪ من القوات البرية المنتشرة بالقرب من الحدود الأوكرانية قد انتقلت إلى مواقع هجومية بالقرب من الحدود.

بينما قال مسؤولون آخرون إن هذا التحول جاري منذ حوالي أسبوع، ولا يعني بالضرورة أن بوتين قرر بدء الغزو.

وقال المسؤول أيضًا إن عدد الوحدات البرية الروسية المعروفة باسم الكتائب التكتيكية المنتشرة في المنطقة الحدودية قد ارتفع إلى ما يصل إلى 125 ، مقارنة بـ 83 قبل أسبوعين. تضم كل كتيبة تكتيكية 750 إلى 1000 جندي.

الدبلوماسية لا تزال حاضرة

كما لا تزال خطوط الاتصال مفتوحة حيث تحدث وزيرا الدفاع الأمريكي والروس يوم الجمعة، ودعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى وقف التصعيد ، وعودة القوات الروسية المحيطة بأوكرانيا إلى قواعدها المحلية وإيجاد حل دبلوماسي، وفقًا للبنتاغون.

كما اتفق وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الاجتماع الأسبوع المقبل.

بينما تركزت المخاوف الفورية على شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الأوكرانية المتمردين الموالين لروسيا منذ 2014 في صراع أودى بحياة نحو 14 ألف شخص.

كما استهدف انفجار سيارة خارج المبنى الحكومي الرئيسي في مدينة دونيتسك الشرقية الرئيسية، وفقا لما ذكره صحفي في وكالة أسوشيتد برس هناك.

كما ذكرت وكالة أنباء “انترفاكس” أن دينيس سينينكوف قائد القوات الانفصالية قال إن السيارة كانت له.

ولم ترد انباء عن وقوع اصابات ولا تأكيد مستقل لظروف الانفجار. وفتش رجال يرتدون الزي الرسمي السيارة المحترقة.

أجواء متوترة

القصف وإطلاق النار شائعان على طول الخط الفاصل بين القوات الأوكرانية والمتمردين، لكن العنف المستهدف أمر غير معتاد في المدن التي يسيطر عليها المتمردون مثل دونيتسك.

ومع ذلك، كان الانفجار وعمليات الإجلاء المعلنة متماشية مع تحذيرات الولايات المتحدة بشأن ما يسمى بهجمات “العلم الكاذب” التي قد تستخدمها روسيا لتبرير الغزو.

ومما زاد التوترات هو أن انفجاران هزا مدينة لوهانسك التي يسيطر عليها المتمردون في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال مركز لوهانسك للمعلومات إن أحد الانفجارات كان في أنبوب يعمل بالغاز الطبيعي. ونقل عن شهود قولهم إن الآخر كان في محطة خدمة سيارات. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع اصابات او اسباب الانفجار.

كما ألقى مسؤولو لوهانسك باللوم في انفجار غاز رئيسي في وقت سابق من الأسبوع على أعمال تخريبية.

وقال الانفصاليون في منطقتي لوهانسك ودونيتسك اللتين تشكلان قلب أوكرانيا الصناعي المعروف باسم دونباس إنهم يجلون المدنيين إلى روسيا.

كما يبدو أن الإعلان جزء من جهود موسكو لمواجهة التحذيرات الغربية من غزو روسي وتصوير أوكرانيا على أنها المعتدي بدلاً من ذلك.

وقال دينيس بوشلين، رئيس حكومة المتمردين في دونيتسك، إن النساء والأطفال وكبار السن سيذهبون أولاً، وأن روسيا أعدت مرافق لهم.

كما زعم بوشلين في بيان بالفيديو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان يأمر بشن هجوم وشيك في المنطقة.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس أن البيانات الوصفية من مقطعي فيديو نشرهما الانفصاليون يعلنون الإخلاء تظهر أن الملفات تم إنشاؤها قبل يومين.

حملات تضليل

وزعمت السلطات الأمريكية أن حملة التضليل التي يشنها الكرملين قد تتضمن مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا.

كما بدأت السلطات في نقل الأطفال من دار للأيتام في دونيتسك ، واستقل سكان آخرون حافلات إلى روسيا. فيما تشكلت طوابير طويلة في محطات الوقود حيث استعد المزيد من الناس للمغادرة بمفردهم.

وأمر بوتين وزير الطوارئ بالسفر جواً إلى منطقة روستوف المتاخمة لأوكرانيا للمساعدة في تنظيم الهجرة الجماعية. وأمر الحكومة بتقديم دفعة قدرها 10000 روبل (حوالي 130 دولارًا) لكل شخص تم إجلاؤه.

ونفت أوكرانيا التخطيط لأي هجوم.

وكتب وزير الخارجية دميترو كوليبا على تويتر “نحن ملتزمون تمامًا بحل النزاع الدبلوماسي فقط”.

وقال قائد الجيش الأوكراني إن قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة تعرضت لقصف من قبل المتمردين في منطقة “لوهانسك” حول خط الاتصال المضطرب.

ولم ترد انباء عن وقوع اصابات، ونفى المتمردون تورطهم واتهموا أوكرانيا بالقيام باستفزازهم.

وأبلغت السلطات الانفصالية عن مزيد من القصف من قبل القوات الأوكرانية على طول الخط.

وأدى القصف المتصاعد يوم الخميس إلى تدمير جدران روضة الأطفال ، مما أدى إلى إصابة اثنين ، وتعطلت الاتصالات الأساسية. واتهم الجانبان بعضهما البعض بفتح النار.

ردود فعل دولية

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن التهديد للأمن العالمي “أكثر تعقيدًا وربما أعلى” مما كان عليه خلال الحرب الباردة.

وقال أمام مؤتمر ميونيخ إن خطأ بسيطًا أو سوء اتصال بين القوى الكبرى يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

كما أعلنت روسيا هذا الأسبوع أنها ستسحب قواتها من التدريبات العسكرية الواسعة، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم لا يرون أي علامة على الانسحاب – وبدلاً من ذلك رأوا المزيد من القوات تتحرك نحو الحدود مع أوكرانيا.

في غضون ذلك ، اتهم البيت الأبيض والمملكة المتحدة روسيا رسميًا بالمسؤولية عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت وزارة الدفاع الأوكرانية والبنوك الكبرى.

وكان هذا الإعلان هو الإسناد الأكثر وضوحًا للمسؤولية عن الاختراقات الإلكترونية.

بينما يوم الجمعة أيضًا، أصدرت الحكومة الأمريكية تقديرات جديدة لعدد الأفراد العسكريين الروس في أوكرانيا وحولها.

وقال مايكل كاربنتر، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. إن هناك ما بين 169 ألفًا و 190 ألف فرد ، ارتفاعًا من حوالي 100 ألف في 30 يناير.

كما يشمل التقدير الجديد القوات العسكرية على طول الحدود ، في بيلاروسيا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة. وكذلك الحرس الوطني الروسي ووحدات الأمن الداخلي الأخرى ، والقوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

ولم يتم تضمين الانفصاليين داخل أوكرانيا والحرس الوطني والقوات في شبه جزيرة القرم في التقدير الأمريكي السابق البالغ 150.000.

كما أرسل الكرملين تذكيرًا للعالم بقوته النووية ، وأعلن عن مناورات لقواته النووية في نهاية الأسبوع. وسيقوم بوتين بمراقبة التدريبات الشاملة يوم السبت والتي ستشمل عدة تدريبات على إطلاق صواريخ.

وردا على سؤال حول التحذيرات الغربية من غزو روسي محتمل يوم، الأربعاء، قال بوتين: “هناك الكثير من الادعاءات الكاذبة ، والرد المستمر عليها يمثل مشكلة أكثر مما تستحق”.

وقال: “نحن نقوم بما نعتبره ضروريًا وسنواصل القيام بذلك، لدينا أهداف واضحة ومحددة تتوافق مع المصالح الوطنية”.

(المصدر: اسيوشيتد برس)

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