وداد سيري تستعرض جسدها بفستان فاضح watanserb.com
جاء فيديو سيري سخرية من مريم حسين بعد الفيديو الفاضح مع شقيقها
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المغربية وداد سيري تستعرض جسدها بفستان فاضح وتعلق: “ما عندي خوات يهزوا صدري”! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أثارت المغربية وداد سيري، نجمة برنامج “آراب جوت تالنت”، جدلاً واسعاً بسخريتها من مواطنتها مريم حسين. بعد فيديو الأخيرة مع شقيقها.

ونشرت وداد سيري، فيديو عبر “سناب شات”، وهي ترتدي فستاناً ضيقاً بنقشة التايجر، بفتحة جانبية تكشف فخذها بشكل فاضح.

وبدأت تستعرض سيري جسدها وتتغزل بنفسها بألفاظ تحمل إيحاءات جنسية. فقالت: “شوفوا هالغزالة ماشاء الله، شوفوا. بس المشلكة إنه ما عندي خوات يهزوا صدري”.

فيديو فاضح

وكانت مريم أشعلت مواقع التواصل بفيديو فاضح جمعها مع شقيقها عبر “سناب شات”، ظهر فيه وهو يحتضنها من الخلف. ويُقبلها من رقبتها بحميمية. ثم يحتضنها بطريقة خادشة حيث لمس صدرها بشكل صريح.

بينما كانت مريم تقوم بالتصوير وترحب بشقيقها قائلة: “اشتقت لك كثيرا”.

وبعدما تسبب المقطع بضجة واسعة وتم الهجوم عليها من قبل عدد كبير من النشطاء. اضطرت مريم للخروج والرد.

تعليقات سلبية

واستنكرت مريم ما وصفته بالتعليقات السلبية والظنون السيئة التي طالت علاقتها بـ شقيقها الأصغر.

وقالت إن ما حدث كان بمثابة “حضن حماسي دافئ . جمعهما بعد عام من الابتعاد القسري عن بعضهما البعض بـ فعل سفره وإقامته في دولة أخرى.”

وأضافت أن اتجاه البعض للحديث عن الحضن دون التركيز على أجواء عيد ميلاد ابنتها الوحيدة أميرة. جعلها تدرك كمية الانحلال الأخلاقي الناتج عن الكبت الجنسي الموجود عند الكثير من المتابعين.

مرض وكبت جنسي

وتابعت:” تركتوا المقاطع الجميلة الخاصة بي والتي جمعتني بـ والدتي وجدتي وصديقاتي واتجهتوا إلى شريط أخي.. أخي الذي ربيته وبالأحرى سميته.. أخي الذي لم أره منذ عام ووصل من فرنسا قبل عيد ميلاد ابنتي”.

وهاجمت مريم منتقديها واصفة إياهم بـ مرضى الكبت الجنسي، مدونة: “هذا ما يسمى بـ الكبت العقلي. وتأكدت إنه في شريحة واسعة لم تكتفِّ من الغريزة الجنسية.. الإنسان غير المريض والذي لا يعاني من نقص هذه الفطرة التي وهبنا إياها الله وهي الجنس.”

وأكملت: “لن يدع كافة المقاطع الجميلة الراقصة المضحكة ويركز فقط على مقطع فتاة مع شقيقها.”

انفتاح محدود

وأوضحت الفنانة المغربية أن علاقتها بشقيقها علاقة أخوة بحتة. تقوم على الانفتاح المحدود بـ ضوابط أسرية تحت عباءة الحرية والأريحية في التعامل.

وكتبت:” موضوع الحضن.. حضن فتاة لأخيها.. نحن في منزلنا عادي.. ولا أعتقد أن لأحد علاقة بـ الأمر.. هذه حرية شخصية.. تربية شخصية وعائلية”.

واختتمت مريم  منشورها بـ نصيحة مقتضبة، وجهتها للفتيات. أكدت فيها على ضرورة اكتفائهن من حب وعطف وأحضان آبائهن وإخوانهنَّ لعدم البحث في الخارج عمن يعوض النقص العاطفي الموجود عندهنَّ. بطريقة بعيدة عن إطار العلاقة العاطفية العائلية.

وقالت:” عزيزتي لكي لا تخرجين في البحث عن رجال بعيدين عن منزلكم.. يجب على والدك وشقيقك أن يعاملوكِ بـ حنان وأن يحتضنونكِ ويدللونك بـ إطار الحدود طبعاً.. لكي لا تبحثين في الخارج عن حنان رجل آخر”.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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