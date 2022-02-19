Galleryحياتنا

إيلون ماسك يظهر مع حبيبته الجديدة بعد 5 أشهر على انفصاله عن زوجته! (صور)

كتب رفيف عبدالله
0

وطن – تم الكشف عن امرأة جديدة في حياة الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، وذلك بعد انفصاله عن شريكة حياته المغنية الكندية غرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات في سبتمبر 2021.

تم الكشف عن صديقة إيلون ماسك الغامضة الجديدة بعد أن تم رصدها على متن طائرته الخاصة.

رفيقة إيلون ماسك الجميلة هي الممثلة الأسترالية ناتاشا باسيت، وفقًا لهوليوود لايف.

حبيبة إيلون ماسك الجديدة

وأنجب إيلون ماسك من غرايمز طفلاً في عام 2020. لكن الملياردير يبدو الآن يضع نصب عينيه عشيقة جديدة.

في الصور التي تم نشرها مؤخرًا، يمكن رؤية إيلون وصديقته ينزلان من طائرة الملياردير الخاصة.

وبحسب ما ورد سافر الثنائي على متن طائرة خاصة لشركة Elon Gulfstream G650ER، بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتم نقلهما بعيدًا في سيارة تسلا.

وظهرت ناتاشا، حبيبة إيلون ماسك الجديدة، مرتدية معطفاً أنيقًا وحذاءً رياضياً في الصور التي حصلت عليها صحيفة “ديلي ميل“.

ظهرت ناتاشا لأول مرة في التمثيل في الفيلم التلفزيوني Dungoona لعام 2009. كما لعبت دور بريتني سبيرز في فيلم Lifetime biobi لعام 2017 عن المغني.

في سبتمبر قال إيلون: “نحن شبه منفصلين لكننا ما زلنا نحب بعضنا البعض. ونرى بعضنا البعض بشكل متكرر وفي حالة جيدة”. لكنه ألقى باللوم على الجغرافيا والعمل لإبعادهما عن بعضهما البعض.

إيلون ماسك وزوجته السابقة

 

وأنجب إيلون ماسك من غرايمز طفلاً في عام 2020. لكن الملياردير يبدو الآن يضع نصب عينيه عشيقة جديدة.

(المصدر والصور: ديلي ميل – ترجمة وطن) 

اقرأ أيضاً: 

من يكون إيلون ماسك قبل أن يصبح مليارديرًا!

غَرّدَ وحَذَف .. تغريدة إيلون ماسك التي شبّه بها رئيس وزراء كندا بهتلر تورّطه!

إيلون ماسك في ورطة .. زرع شرائح في أدمغة القردة يقتل 15 منها! (شاهد)

إيلون ماسك يقدم 5000 دولار لمراهق عبقري يتتبع طائرته الخاصة

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

إيلون ماسك يقدم 5000 دولار لمراهق عبقري يتتبع طائرته الخاصة 

حياتنا

“إذا اندلع حريق، سيموت الناس” .. نفق إيلون ماسك يثير المخاوف (شاهد)

حياتنا

ثروة إيلون ماسك ترتفع إلى 32 مليار دولار خلال يوم واحد فقط!!

حياتنا

إيلون ماسك ينفي علاقته بالبيتكوين ويكشف عن من يمكن أن يكون وراءها

حياتنا

قصة شعر إيلون ماسك تغيّر ملامح وجهه .. هل خضع لعملية زراعة شعر؟

حياتنا

فيديو| “تسلا” تكشف عن سيارتها الكهربائيّة (Model 3) بقدرات مميزة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More