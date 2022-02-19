إيلون ماسك يظهر مع حبيبته الجديدة بعد 5 أشهر على انفصاله عن زوجته! (صور)

وطن – تم الكشف عن امرأة جديدة في حياة الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، وذلك بعد انفصاله عن شريكة حياته المغنية الكندية غرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات في سبتمبر 2021.

تم الكشف عن صديقة إيلون ماسك الغامضة الجديدة بعد أن تم رصدها على متن طائرته الخاصة.

رفيقة إيلون ماسك الجميلة هي الممثلة الأسترالية ناتاشا باسيت، وفقًا لهوليوود لايف.

حبيبة إيلون ماسك الجديدة

وأنجب إيلون ماسك من غرايمز طفلاً في عام 2020. لكن الملياردير يبدو الآن يضع نصب عينيه عشيقة جديدة.

في الصور التي تم نشرها مؤخرًا، يمكن رؤية إيلون وصديقته ينزلان من طائرة الملياردير الخاصة.

وبحسب ما ورد سافر الثنائي على متن طائرة خاصة لشركة Elon Gulfstream G650ER، بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتم نقلهما بعيدًا في سيارة تسلا.

وظهرت ناتاشا، حبيبة إيلون ماسك الجديدة، مرتدية معطفاً أنيقًا وحذاءً رياضياً في الصور التي حصلت عليها صحيفة “ديلي ميل“.

ظهرت ناتاشا لأول مرة في التمثيل في الفيلم التلفزيوني Dungoona لعام 2009. كما لعبت دور بريتني سبيرز في فيلم Lifetime biobi لعام 2017 عن المغني.

في سبتمبر قال إيلون: “نحن شبه منفصلين لكننا ما زلنا نحب بعضنا البعض. ونرى بعضنا البعض بشكل متكرر وفي حالة جيدة”. لكنه ألقى باللوم على الجغرافيا والعمل لإبعادهما عن بعضهما البعض.

وأنجب إيلون ماسك من غرايمز طفلاً في عام 2020. لكن الملياردير يبدو الآن يضع نصب عينيه عشيقة جديدة.

(المصدر والصور: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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